Por MERCEDES SULLIVAN
EN VIVO
22:58
Jueza Makintach: “Recibo mensajes que me asustan, buscan callar la verdad”
22:37
Dolores Fonzi ganó en Biarritz con "Belén" y pidió justicia por el triple femicidio de Florencio Varela
22:32
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto ferroviario
22:20
Estudiantes vence 1-0 a Flamengo al cierre del primer tiempo
22:11
Copa Airlines suma Tucumán y Salta y alcanza seis destinos en Argentina
21:56
“Es tiempo de mujeres y en México nos ha ido muy bien”: Juan Ramón de la Fuente
21:49
Trump frena la idea de anexar Cisjordania
21:42
Catalán y Vischi acercan posiciones
19:58
Rodrigo de Loredo dice que es un "escándalo" lo que ocurrió con las retenciones
19:41
Milei se reunió con Netanyahu y ratificó su alianza con un líder cada vez más aislado
19:12
Alejandro Álvarez huyó cuando le preguntaron por el desfinanciamiento universitario
19:00
La UCA también cuestionó el dato de pobreza del INdEC
18:45
Caen bonos y acciones, y Scott Bessent otra vez al rescate de Milei (¿seguirá funcionando?)
18:35
"El campo argentino fue manoseado nuevamente" y a Milei le queda la "última bala"
18:22
ATE-INdEC desmiente que Milei haya "sacado a 12 millones de personas de la pobreza"
18:12
Cumbre de gobernadores en Bariloche, con críticas a Milei
17:54
Riesgo País, otra vez, cerca de los 1.000pb
17:50
Leandro Santoro le da la "bienvenida a la Argentina" a Nicolás Pino
17:20
Furia de productores: "Jugada magistral de Milei y Caputo a favor de los vivos de siempre"
17:10
Según INdEC, la pobreza bajó al 31,6% (pero advierten que requiere actualización)
16:45
Sin llamado de Milei, Mauricio Macri con Guillermo Francos
16:36
La Gran Estafa al campo: Increíble el 'rulo' que armaron (que no se enteren en USA)
COPA LIBERTADORES Estudiantes 1 - Flamengo 0: un zapatazo igualó la serie y ahora tiene un final electrizante
EN VIVO
23:09
Más cambios en Estudiantes: adentro Pérez
23:03
[VAR] GOL ANULADO A ESTUDIANTES: Benedetti estaba en offside
23:02
¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Benedetti se fue solo contra el arquero y la picó para el 2 a 1
23:01
El Mengao tiene la posesión, pero el Pincha es quien está más claro cuando tiene la pelota
22:54
Domínguez mueve el banco: adentro Castro y Cetré
22:51
Estudiantes adopta una postura más defensiva y el Flamengo toma la iniciativa con pelota: el Pincha apuesta a los contragolpes
22:34
Comienza el 2T
22:18
Final del 1T
22:17
¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Benedetti le rompe el arco a Rossi y pone el 1 a 0
22:12
¡Increíble salvada de un gol cantado de Flamengo! VIDEO: La barrida de Rodríguez se festeja como un gol en La Plata
21:57
"A un toque": la fórmula que encuentra el Mengao para destruir el buen marcaje del equipo argentino
21:49
Guido Carrillo, el eslabón que está siendo clave para que el Pincha pueda romper por dentro al Flamengo
21:41
Intenso, activo y comprometido, el equipo local impone condiciones de entrada al conjunto carioca
21:38
El Pincha presiona alto al Mengao y no lo deja salir con claridad desde el fondo
21:30
Comienza el partido
21:20
"Tenemos que hacer un partido perfecto para ganar": En Flamengo no dan nada por sentado y reconocen la fortaleza de Estudiantes en el UNO
21:15
VIDEO: Así recibió el público del León al equipo de Eduardo Domínguez
20:51
El titular que vuelve al equipo para acompañar a Carrillo en ataque: Domínguez apuesta por el talento zurdo
20:13
EL BANDERAZO EN FOTOS: una multitud de hinchas copan las calles de La Plata para recibir al plantel
20:06
"Están todos acá: Verón, Sabella, Bilardo y el gran Ruso Prátola": los hinchas se refugian en la mística copera del Pincha
20:03
VIDEO: Impresionante banderazo de los hinchas Pincharratas en las inmediaciones del estadio
19:32
Atención, Estudiantes: El campeón de Champions League y Eurocopa que vuelve en Flamengo tras una lesión
19:32
Hora y TV: Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores
19:32
Equipos confirmados en Estudiantes y Flamengo