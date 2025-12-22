La china Jetour probó su SUV T1 desde México hasta la Argentina

Embed - Jetour T1 vs Jetour T2 - Live Car Motor

El marketing lo presenta, entonces, como "un SUV urbano ligero, con capacidades de manejo fuera del asfalto, con base en la plataforma propia KUNLUN, soporte de vehículos todoterreno y electrificados. El T1 utiliza tecnologías híbridas tal como el sistema i-DM (Intelligent Dual Mode) que combina motor de combustión y eléctrico."

Lo mejor que tiene el T1 es su versión de motor más grande que tiene un precio en México al menos de US$ 30.000, bastante más barato para otros vehículos de sus prestaciones.

T1 cuenta con el sistema inteligente XWD, de tracción integral, que distribuye automáticamente el par motor entre las 4 ruedas para mejorar la adherencia, estabilidad y seguridad en distintos terrenos.

Su cabina es silenciosa, con un sistema operativo potenciado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8155, que brinda una experiencia de conducción inmersiva e intuitiva.

Es probable que sea una apuesta a darle al conductor de ciudad un vehículo con características de todoterreno, y hay público para esa oferta.

La explosión

Jetour logró multiplicar su sistema de distribución global. Ya opera en 91 países y cuenta con más de 2.000 puntos de venta y servicio.

Johnny Fang, CEO de Jetour Soueast México, dijo que la idea de la estrategia “Travel +” es impulsar a los viajeros a explorar lo desconocido, descubrir nuevos horizontes y conectar el mundo con los usuarios globales.

