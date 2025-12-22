La terminal automotriz se llama Soueast, nació en 1995 consecuencia de la concurrencia de China Motor Corporation y Fujian Motor Industry Group, dedicadas a la producción de minibuses y pick-ups. Su marca Jetour tiene una presencia creciente en toda Latinoamérica, especializada en vehículos híbridos enchufables.
HÍBRIDO INTERESANTE
La china Jetour probó su SUV T1 desde México hasta la Argentina
Jetour recorrió la Carretera Panamericana, desde México a la Argentina para demostrar las bondades de su T1, compacto del T2, híbrido de tecnología de punta.
Sus modelos conocidos son S06 i-DM, S07 y S09. Pero quizás el más exitoso es el T2, que ahora recibe una versión más accesible que se llama T1 que, para demostrar que no es de plástico, enviaron a la legendaria Carretera Panamericana, que abarca, desde México a la Argentina, más de 25.000 kilómetros y 9 países, para probar los límites de T1. Según el Libro Guiness de Récords, es la vía transitable de este tipo más larga del mundo
La estrategia se llama “Travel +”, y el objetivo es convertir al T1 como un nuevo referente SUV entre los aficionados a la aventura.
Los especialistas en SUV debaten al respecto por el tamaño, en particular. Muchos prefieren llamarlo compacto, y alguno hasta subcompacto aún cuando tiene un baúl con capacidad de 500 litros, que está muy bien para el tamaño.
El 'Proyecto de Viaje de la Carretera Panamericana' partió desde México, atravesó Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay, para culminar en Ushuaia,
El marketing lo presenta, entonces, como "un SUV urbano ligero, con capacidades de manejo fuera del asfalto, con base en la plataforma propia KUNLUN, soporte de vehículos todoterreno y electrificados. El T1 utiliza tecnologías híbridas tal como el sistema i-DM (Intelligent Dual Mode) que combina motor de combustión y eléctrico."
Lo mejor que tiene el T1 es su versión de motor más grande que tiene un precio en México al menos de US$ 30.000, bastante más barato para otros vehículos de sus prestaciones.
T1 cuenta con el sistema inteligente XWD, de tracción integral, que distribuye automáticamente el par motor entre las 4 ruedas para mejorar la adherencia, estabilidad y seguridad en distintos terrenos.
Su cabina es silenciosa, con un sistema operativo potenciado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8155, que brinda una experiencia de conducción inmersiva e intuitiva.
Es probable que sea una apuesta a darle al conductor de ciudad un vehículo con características de todoterreno, y hay público para esa oferta.
La explosión
Jetour logró multiplicar su sistema de distribución global. Ya opera en 91 países y cuenta con más de 2.000 puntos de venta y servicio.
Johnny Fang, CEO de Jetour Soueast México, dijo que la idea de la estrategia “Travel +” es impulsar a los viajeros a explorar lo desconocido, descubrir nuevos horizontes y conectar el mundo con los usuarios globales.
