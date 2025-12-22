Últimos datos sobre la salud de Christian Petersen y qué dijeron los guías de montaña de lo que pasó

El periodista Juan Etchegoyen, indica la Agencia Noticias Argentinas, afirmó: “La salud de Christian Petersen evoluciona. Hablé con su entorno laboral y hay buenas noticias”, afirmó.

Y siguió: “Está mejorando de a poco. Se despertó, lloró y sonrió y además fue desentubado”.

No obstante, también mencionó que la familia estaría molesta con el tratamiento del caso por parte de algunos medios de comunicación.

“Su familia está muy enojada con la prensa. Textualmente me dijeron: ‘Lo dieron un poco más por muerto’”, agregó Etchegoyen.

Qué pasó con Christian Petersen

En medio de la preocupación por la salud de Christian Petersen y de especulaciones, la Asociación de Guías de Montaña (AAGM) ofreció su versión de los hechos.

Según el equipo de guías de montaña, el chef no tuvo problemas de salud en el ascenso al volcán Lanín, pero sí mostró un cambio en su comportamiento.

El médico clínico Santiago Sartori dijo, en LN+, que la fisiología de Petersen “no compensó el oxígeno en la altura”, por lo que sus movimientos y conducta evidenciaron rasgos erráticos.

Mientras tanto, en la cuenta de Instagram @aagm_delegacionsma, de la Asociación de Guías de Montaña, dejaron la aclaración del caso Petersen en el volcán Lanín. Esto es lo que escribieron:

Cristian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión.

Al llegar al refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio.

Cerca de las 00:00 hs se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo.

Alrededor de las 04:00 hs se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Cristian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería.

Cristian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación.

ATT. Guías de montaña AAGM.

--------

Más noticias en Urgente24

Disuasión: Tras los F-16, Reino Unido pone a volar sus aviones supersónicos en Malvinas

Racing mete un batacazo y le roba un refuerzo a River

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto

Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial