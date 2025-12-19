Disuasión: Tras los F-16, Reino Unido pone a volar sus aviones supersónicos en Malvinas

La Operación Southern Sovereignty me permitió poner a prueba nuestra capacidad para proyectar poder en toda el Área Operacional Conjunta y en los dominios marítimo, terrestre y aéreo simultáneamente. Si bien tranquiliza a la población, en última instancia contribuye a mi misión de disuadir la agresión en las Islas del Atlántico Sur y demuestra la soberanía del Reino Unido en acción, explicó Harmer. La Operación Southern Sovereignty me permitió poner a prueba nuestra capacidad para proyectar poder en toda el Área Operacional Conjunta y en los dominios marítimo, terrestre y aéreo simultáneamente. Si bien tranquiliza a la población, en última instancia contribuye a mi misión de disuadir la agresión en las Islas del Atlántico Sur y demuestra la soberanía del Reino Unido en acción, explicó Harmer.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa británico ponderó el rol de las fuerzas desplegadas en el Atlántico sur como un papel táctico crucial en los intereses de la nación europea. “La Operación SOBERANÍA DEL SUR es un claro testimonio de la inquebrantable dedicación del Reino Unido a la protección de la soberanía y el mantenimiento de la seguridad en todo el Atlántico Sur”, apuntaron.

Además del rearme promocionado por el Gobierno argentino, las acciones militares británicas en las Islas Malvinas llegan semanas después de que el presidente argentino, Javier Milei, asegurara a la prensa de ese país que ambos gobiernos habían retomado las vías de diálogo directas para discutir la soberanía del archipiélago.

En ese sentido, Milei aseguró a The Telegraph que incluso la parte británica estaba analizando levantar el bloqueo de armas hacia el país sudamericano, algo que fue descartado de plano por fuentes oficiales.

Buque británico P HMS Forth, en Malvinas.

El F-16 Fighting Falcon y los Eurofighter Typhoon

En términos técnicos, los Eurofighter británicos desplegados para la protección de la ocupación de las Malvinas son compatibles con el rearme que Argentina concretó este año. Se trata de un avión de cuarta generación con amplios atributos para el combate aéreo y que puede rivalizar directamente con el sistema fabricado por Lockheed Martin.

Su diseño es europeo y es uno de los cazas multirol más modernos del mercado, operados por la Royal Air Force, la Luftwaffe alemana, la Aeronautica Militare italiana y el Ejército del Aire y el Espacio español. En términos de antigüedad, es un sistema más novedoso que el F-16 y aún así, las fuerzas británicas estarían listas para discontinuarlo.

Si bien el Eurofighter puede quedar equiparado en ciertos aspectos con los F-16 incorporados por Argentina, las capacidades británicas son incluso más extensas. En ese sentido, basta con contar la posesión de nada menos que un sistema de quinta generación, como el F-35B Lightning de Lockheed Martin.

f35.jpg El F-35 de fabricación estadounidense.

Más noticias en Urgente24:

2 derrotas en 24 horas: 'Toto' y 'Fede' arruinan la Navidad de Javier Milei

Selección argentina, a 3 años de la consagración en Qatar: los momentos más emocionantes

Murió Diego Lerner: El empresario argentino que construyó el imperio de Disney en Latinoamérica

La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto