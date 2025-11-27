Próximos al despegue: Los F-16 de Argentina parten desde Dinamarca atados a la agenda de Milei

En la capital alterna cordobesa la programación generó un alto nivel de interés no sólo por los aparatos, sino también por la potencial presencia de Javier Milei. La visita presidencial marcaría la apertura de una nueva etapa para el circuito militar en la zona, como así también la despedida de Petri de sus funciones antes de su salto al Legislativo.

Flightradar P Los despegues programados desde la base danesa.

Sin embargo, y tal como anticipó Urgente24, una colisión en la agenda presidencial se presentó y la fecha se terminó derrumbando. Se trata del sorteo de la Copa del Mundo en Estados Unidos, a la que Milei asistirá y donde podría encontrarse nuevamente con su principal aliado internacional, Donald Trump.

El peso del evento en Norteamérica habría desplazado del centro de la escena el arribo de los F-16, que por estas horas no tiene fecha confirmada. Según trascendidos periodísticos, la opción más importante indicaría un retraso en el evento de recepción (se habla de una semana o un día) con tal de asegurar la presencia presidencial en uno de los actos de gestión que más contundencia podría tener en lo que va del año.

luis-petri-f16.jpg Foto NA.

En Río Cuarto hay silencio

Inclusive las autoridades locales quedaron “mareadas” luego de conocerse el nuevo viaje presidencial hacia Estados Unidos. En ese sentido, el intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, destacó la falta de novedades respecto a la recepción de los aviones, a pesar de que se dará en diciembre.

Las Higueras es el municipio donde se encuentra apostada el Área Material de Río Cuarto, hogar inicial de los F-16 hasta tanto finalicen las obras en la Base Aérea de Tandil.

Mientras tanto, Río Cuarto y su zona metropolitana se siguen preparando para el impacto del arribo de los nuevos aviones. Con ellos, llegaría una treintena de familias provenientes de Estados Unidos que forman parte del staff de mantenimiento y puesta a punto de las aeronaves, con ingenieros y mecánicos que se radicarían en la zona por al menos un año.

Ver posteo de X:

F-16 7P Posteo de X del Ministerio de Defensa.

Más noticias en Urgente24:

Essen, Georgalos, Whirlpool, Dana, Loimar y PanPack soportan cierres y suspensiones

Hipócritas: ChatGPT asistió al suicidio de un menor y OpenAI se lavó las manos

Kicillof consiguió la media sanción para el Presupuesto 2026 y también la Ley Impositiva

"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte