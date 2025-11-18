Qué diría Luis Petri: Gustavo Petro ninguneó a los F-16 y defendió la elección de Colombia

El proyecto colombiano prevé la incorporación de 17 aeronaves Saab Gripen JAS39 E/F a partir del 2028 y hasta el 2032. Según detalló el presidente colombiano, el acuerdo incluye “la integración de las máximas capacidades”. “También incluye un centro de simulación avanzada con 4 cabinas, armamento, integración de sensores, herramientas, bancos de mantenimiento, entrenamiento a los pilotos y técnicos”, explicó además de adelantar un compromiso de transferencia tecnológica por parte de Suecia.

Gripen NG Saab Gripen JAS39 E/F, el avión elegido por Colombia.

En las comparativas técnicas, el Gripen sueco asoma como un avión multirol con un amplio grado de adaptabilidad para el combate ligero, el aterrizaje en pistas cortas y la aplicación a la guerra electrónica. Dicho avión fue desarrollado al final de la década del 80’ e introducido al mercado bélico a principios de los 90’.

Por otra parte, Petro destacó la apertura de las negociaciones a la prensa, con presencia en reuniones clave. Según el presidente colombiano, son abundantes los testigos del desarrollo de las negociaciones, incluyendo funcionarios suecos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/1990532566303092754&partner=&hide_thread=false Estos son los costos de los aviones Gripen, comparelos con los costos de los aviones F16 nuevos y con los mismos servicios:



El contrato se hizo por 3.135 millones de euros

= 3.652 millones de USD

= 13.7 billones de pesos



Sin embargo se destinaron 16.5 billones de pesos según… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

Los F-16 de Argentina

En el caso de la oferta del Pentágono a Argentina, la misma constituyó la transferencia de 24 unidades del F-16 Fighting Falcon que habían sido dados de baja recientemente por Dinamarca. El contrato, sustancialmente más económico que el colombiano, rondó los 350 millones de dólares.

El próximo 5 de diciembre, Luis Petri recibirá en Río Cuarto, Córdoba, las primeras seis unidades en arribar a servicio en el país. Mientras tanto, en el ámbito castrense sigue el debate sobre la utilidad de la compra, aunque la coincidencia indica que se trata de un avance ante el desierto de operaciones supersónicas que el país sufre hace años tras la salida de servicio de los Mirage.

F16 P Los F-16 de Argentina.

