urgente24
MUNDO Gustavo Petro > Colombia > Saab

SAAB GRIPEN

Qué diría Luis Petri: Gustavo Petro ninguneó a los F-16 y defendió la elección de Colombia

El mandatario colombiano Gustavo Petro expuso la antigüedad de los F-16 ofrecidos a su país. Mientras, Luis Petri los espera en Argentina.

18 de noviembre de 2025 - 12:47
Colombia y una fuerte polémica en torno a la compra de los aviones de combate.&nbsp;

Colombia y una fuerte polémica en torno a la compra de los aviones de combate. 

Casualidad o no, esta última aeronave fue la que eligió el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, en un intento por recuperar las capacidades supersónicas para la Fuerza Aérea. Según el mandatario colombiano, la decisión por los aviones suecos (Gripen) se basó en la superioridad técnica y logística de la oferta además de las capacidades actualizadas en relación a las otras opciones.

Si bien Petro no hizo referencia directa a la compra realizada por Argentina, dentro de su justificación incluyó el modelo seleccionado por la administración de Javier Milei.Se olvidaron que son aviones nuevos con offset y mantenimiento incluído, con repuestos y transferencia tecnológica. Comparen con los F16 que nos vendían de tercera mano, o con los Raphal franceses que estuve tentado a comprar”, indicó el presidente de Colombia.

Seguir leyendo

Con un extenso descargo en la red X, Petro explicó el proceso de selección que él supervisó personalmente y argumentó la inversión de más de 4.400 millones de dólares en el programa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/1990444750374064474&partner=&hide_thread=false

Gustavo Petro y la opción sueca

Respecto a las críticas por la opción sueca, Petro desmintió la posibilidad de sobrecostos. A diferencia de los señalamientos en Argentina por el mismo proceso, en el caso colombiano no se cuestionaron términos técnicos de la compra sino presuntas ventajas económicas a funcionarios oficiales por la elección y en comparación a un contrato similar accedido por Brasil.

El proyecto colombiano prevé la incorporación de 17 aeronaves Saab Gripen JAS39 E/F a partir del 2028 y hasta el 2032. Según detalló el presidente colombiano, el acuerdo incluye “la integración de las máximas capacidades”. “También incluye un centro de simulación avanzada con 4 cabinas, armamento, integración de sensores, herramientas, bancos de mantenimiento, entrenamiento a los pilotos y técnicos”, explicó además de adelantar un compromiso de transferencia tecnológica por parte de Suecia.

Gripen NG
Saab Gripen JAS39 E/F, el avión elegido por Colombia.

Saab Gripen JAS39 E/F, el avión elegido por Colombia.

En las comparativas técnicas, el Gripen sueco asoma como un avión multirol con un amplio grado de adaptabilidad para el combate ligero, el aterrizaje en pistas cortas y la aplicación a la guerra electrónica. Dicho avión fue desarrollado al final de la década del 80’ e introducido al mercado bélico a principios de los 90’.

Por otra parte, Petro destacó la apertura de las negociaciones a la prensa, con presencia en reuniones clave. Según el presidente colombiano, son abundantes los testigos del desarrollo de las negociaciones, incluyendo funcionarios suecos.

Acostumbrados a aplaudir que se compre chatarra no son capaces de hacer una investigación seria, criticó Petro. Acostumbrados a aplaudir que se compre chatarra no son capaces de hacer una investigación seria, criticó Petro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/1990532566303092754&partner=&hide_thread=false

Los F-16 de Argentina

En el caso de la oferta del Pentágono a Argentina, la misma constituyó la transferencia de 24 unidades del F-16 Fighting Falcon que habían sido dados de baja recientemente por Dinamarca. El contrato, sustancialmente más económico que el colombiano, rondó los 350 millones de dólares.

El próximo 5 de diciembre, Luis Petri recibirá en Río Cuarto, Córdoba, las primeras seis unidades en arribar a servicio en el país. Mientras tanto, en el ámbito castrense sigue el debate sobre la utilidad de la compra, aunque la coincidencia indica que se trata de un avance ante el desierto de operaciones supersónicas que el país sufre hace años tras la salida de servicio de los Mirage.

F16 P
Los F-16 de Argentina.

Los F-16 de Argentina.

Más noticias en Urgente24:

Chats explosivos difundidos en Cónclave: "4 años de gestión y luego todos a Tenerife"

Cuenta regresiva para definir la suerte de una polémica senadora electa de Milei

"Te voy a romper todo", la grave amenaza del árbitro al DT de Huracán: AFA, acorralada

El triángulo que impulsa a Trump: Un resort, US$ 1.000 millones en cripto y Arabia Saudita

FUENTE: Urgente 24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES