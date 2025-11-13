Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)

A fines del mes pasado, Cencosud también decidió cerrar su punto de venta en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Y esa decisión afectó 30 puestos de trabajo. Por este cierre, Marcelo Mosteiro, secretario general del gremio en San Pedro dijo que Cencosud tomó la decisión a raíz de "un déficit operativo sostenido" y mencionó también el "alto costo del alquiler, que pasará de 18 a 34 millones de pesos mensuales. Es un monto imposible de sostener con el margen actual de ganancias".

Ante los sucesivos cierres, el Sindicato de Empleados de Comercio se puso en alerta y ya analiza medidas para pelear con una situación que no parece estar terminada...

Es que si bien la compañía, habló de que la decisión obedece a un esquema de ajustes operativos para "fortalecer las marcas más competitivas del grupo", fuentes gremiales contradicen ese punto y dicen que los cierres son por la recesión y la baja de ventas, que en algunos casos se estima en un 30% durante el último año.

Empleados de Comercio, en pie de guerra por los despidos

Si bien la empresa se comprometió a pagar las indemnizaciones correspondientes y también ofreció algunas reubicaciones en otras unidades del grupo (como Jumbo o Disco), la incertidumbre se mantiene.

Por ello, se armaron grupos de Whatsapp con trabajadores y despedidos, en los que ya surgieron alertas sobre posibles cierres de locales en Hurlingham y Necochea.

Se menciona, incluso, el caso de una sucursal en La Plata que habría entrado en subasta. Pero la firma negó todas estas versiones y dijo que no habrá más cierres.

"La ecuación dejó de cerrar, las ventas no alcanzan para sostener los costos fijos. Incluso en tiendas con patrimonio propio el modelo dejó de ser sostenible", señaló un dirigente sindical de Empleados de Comercio, destacando que el derrumbe del consumo está disparando una ola de cierres con despidos que trasciende a las grandes cadenas.

En este marco, desde el sindicato de Armando Cavalieri exhibieron preocupación ante los movimientos de Cencosud, en especial porque muchos despedidos eran trabajadores con gran antigüedad en la empresa, y anticiparon que discutirán un plan de acción para frenar nuevas cesantías.

Desde el sindicato de Armando Cavalieri anticiparon que discutirán un plan de acción para frenar nuevas cesantías.

