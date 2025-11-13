Jueves 13/11: Gobernadores se fragmentan ante la necesidad de ayuda de la Casa Rosada

Live Blog Post

Tanto Córdoba como Santa Fe avanzan en el diseño de sus proyectos presupuestarios de cara al 2026. La iniciativa común sería la reducción de la presión fiscal local, en especial para actividades golpeadas como la industria y el campo.

Para lograr eso, las administraciones de Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) habrían anclado sus expectativas a las proyecciones económicas de Nación, donde se adelantó la continuidad del combate contra la inflación y el mantenimiento de la política monetaria. Con las reuniones de los mandatarios en Casa Rosada, el Gobierno nacional habría proyectado un panorama estable, aunque sin poner sobre la mesa el superávit fiscal.

En el caso de Córdoba, Llaryora adelantó que su diseño presupuestario estaría anclado al crecimiento del 6% que adelantan en la Casa Rosada para el año entrante. En el mismo orden, autoridades del Ministerio de Economía santafesino adelantaron que los índices presupuestarios no dispararán aumentos por encima de la inflación, como sí lo hicieron durante el 2025.

Todo ello dejará a las proyecciones provinciales directamente atadas al cumplimiento de las expectativas de la administración de Javier Milei.

