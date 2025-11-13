Empresas: Quiénes resisten y quiénes empiezan a crujir

Otros nombres de peso, como YPF y Cresud, sostienen escalas de negocio capaces de absorber shocks, pero muestran incrementos en la deuda, flujos volátiles y obligaciones que, si bien manejables hoy, requerirán mayor disciplina financiera en un entorno donde el costo del capital continúa elevado.

Una tensión cada vez más visible

Dentro de las categorías AA(arg) y A(arg) aparece la mayor diversidad de situaciones, desde empresas que lograron sostener márgenes razonables hasta corporaciones que ya conviven con pérdidas recurrentes, apalancamiento creciente y flujos operativos que no alcanzan para financiar necesidades básicas de capital de trabajo.

En este segmento se encuentran compañías como Molinos Río de la Plata, Molinos Agro, PCR, Telecom, Central Puerto, Capex, Camuzzi, Ledesma, Minera Exar, Havanna, Disal, EDENOR y Invap, que muestran realidades muy distintas, pero comparten una característica común: la presión financiera avanza más rápido que la capacidad de generar fondos, lo que obliga a replantear inversiones, renegociar plazos y priorizar liquidez sobre crecimiento.

CGC, por ejemplo, atraviesa un deterioro operativo severo, con un resultado neto fuertemente negativo y un esquema de deuda que exige un nivel de repago incompatible con la volatilidad del sector energético.

MSU Energy mantiene un EBITDA robusto, pero su flujo libre negativo y la estructura de deuda creciente muestran que incluso los jugadores con capacidad técnica pueden quedar atrapados en la dinámica del crédito caro.

La categoría BBB(arg) marca el límite

El tramo BBB es el primero donde FIX identifica una incapacidad creciente para cubrir intereses, un aumento peligroso de la deuda de corto plazo y una erosión del flujo operativo que ya no puede explicarse solo por el contexto macro. Aquí aparecen empresas como Crown Point Energía, Rizobacter, Metalfor, Tango Energy y Agrality, que muestran un desgaste que excede la coyuntura y plantea interrogantes sobre la sustentabilidad de su estructura financiera.

Crown Point opera con un flujo libre negativo, un nivel de deuda corto que supera ampliamente su capacidad de refinanciar y una cobertura de intereses en terreno adverso. Rizobacter enfrenta un apalancamiento explosivo, que llegó a multiplicarse en un año atravesado por menores rendimientos agrícolas. Metalfor carga con un aumento de deuda en un contexto de demanda inestable para maquinaria rural, lo que la empuja a depender cada vez más de financiamiento externo.

La lectura es contundente. FIX deja en evidencia que la categoría BBB ya no refleja riesgo moderado, sino un punto de inflexión donde muchos balances pierden soporte y cada shock macro se amplifica.

La cara más cruda de la economía real

En la base del espectro aparecen compañías como Celulosa Argentina, Generación Mediterránea, IEBA, Roch, Agrofina, GCDI y Capetrol, que muestran coberturas negativas, pérdidas recurrentes, apalancamientos insostenibles y una desaparición casi total del flujo de fondos libre, una combinación que anticipa una fragilidad extrema frente a cualquier shock de financiamiento o caída en ingresos.

El informe exhibe balances donde el EBITDA ya no alcanza para cubrir ni una fracción del costo financiero, donde el capital de trabajo se financia con deuda de corto plazo y donde la estructura de solvencia está comprometida al punto de depender de capitalizaciones, ventas de activos o mejoras abruptas de mercado.

La conclusión de FIX

El hecho de que el 89 por ciento de la muestra aún conserve el grado de inversión no implica solidez generalizada, sino capacidad de resistencia dentro de un entorno que se volvió hostil para todos. La estabilidad de la nota convive con márgenes comprimidos, apertura limitada de crédito, aumentos del costo financiero y mayor vulnerabilidad ante shocks externos.

Lo que el documento deja claro es que la Argentina corporativa de 2025 no se divide entre empresas buenas y malas, sino entre empresas capaces de financiarse y empresas que ya agotaron sus herramientas. FIX no entrega un diagnóstico amable, entrega una advertencia que debería ser leída con la lupa que exige la realidad económica del país.

