Cualquier referencia o símbolo LGBTQ+ será censurada.

Las CONDICIONES del líder norcoreano Kim Jong-un para retransmitir partidos de la Premier League



• Se editará cualquier escena que muestre símbolos LGBTQ+.



• Los partidos no se transmitirán en directo, sino que se editarán antes de su emisión.



• Se eliminará cualquier… pic.twitter.com/j1BkbNzUMz — PaseClave (@paseclave__) November 13, 2025

Cuántos jugadores surcoreanos hay en la Premier League

Actualmente, la liga inglesa cuenta con un único futbolista nacido en Corea del Sur, Hee-chan Hwang.

Hwang juega como delantero o extremo y se destaca por su velocidad, potencia física y agresividad ofensiva. Actualmente milita en el Wolverhampton Wanderers y es una de las figuras más importantes de su selección.

Formado en el club surcoreano Pohang Steelers, Hwang llamó la atención desde muy joven por su capacidad goleadora en torneos juveniles. En 2015 dio el salto a Europa para incorporarse al Red Bull Salzburg de Austria, donde comenzó a consolidarse como uno de los talentos emergentes del fútbol asiático. En el conjunto austríaco compartió delantera con Erling Haaland y Takumi Minamino, formando un tridente que fue sensación en la temporada 2019/20, especialmente en la UEFA Champions League.

Después de su paso por el Salzburg, Chang tuvo una breve etapa en el RB Leipzig de Alemania, aunque sin demasiado protagonismo. En 2021 fue cedido al Wolverhampton de Inglaterra, donde encontró continuidad y confianza.

En el plano internacional, Hwang es habitual en el combinado surcoreano desde 2016. Representó a su país en los Juegos Olímpicos de Río de tal año, en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en varias ediciones de la Copa Asiática. Es considerado uno de los socios ofensivos más importantes de Heung-Min Son.

image El regimen de Kim Jong-un permitirá ver todos los partidos de la Premier League, excepto los del Wolverhampton, club en el que juega Hwang Hee-chan.

