La dictadura de Kim Jong-un en Corea del Norte transmitirá la Premier League

Por primera vez en la historia, los encuentros de la Premier League inglesa serán difundidos en Corea del Norte, aunque bajo un estricto control estatal del líder dictatorial Kim Jong-un, que intervendrá considerablemente las transmisiones, según reveló el prestigioso medio local, The Guardian.
¿PERO A QUÉ COSTO?
Por primera vez en la historia, el regimen dictatorial de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, emitirá los partidos de la Premier League.
Si bien la noticia de que Corea emitiría los partidos de la liga inglesa había trascendido en abril de este año, no se terminó concretando finalmente. Sin embargo, en esta ocasión, las condiciones serían exactamente las mismas que meses atrás.
Según había explicado la cadena 38 North, los habitantes de dicho país podrán disfrutar todos los partidos excepto en los que participan futbolistas surcoreanos, entre tantas otras condiciones que habría puesto Kim Jong.
Las autoridades del país impusieron condiciones rígidas para la retransmisión de los cotejos: no se reproducirán en vivo, sino que serán editados previamente por los medios estatales, que operan bajo el control gubernamental.
Otra cláusula que habría impuesto la dictadura norcoreana para la difusión del campeonato es que cada partido será reducido a una duración de 60 minutos, recortando 30 minutos respecto al tiempo reglamentario. También, los rótulos en inglés o publicidad visible en los estadios serán reemplazados por gráficos en coreano.
Cualquier referencia o símbolo LGBTQ+ será censurada.
Cuántos jugadores surcoreanos hay en la Premier League
Actualmente, la liga inglesa cuenta con un único futbolista nacido en Corea del Sur, Hee-chan Hwang.
Hwang juega como delantero o extremo y se destaca por su velocidad, potencia física y agresividad ofensiva. Actualmente milita en el Wolverhampton Wanderers y es una de las figuras más importantes de su selección.
Formado en el club surcoreano Pohang Steelers, Hwang llamó la atención desde muy joven por su capacidad goleadora en torneos juveniles. En 2015 dio el salto a Europa para incorporarse al Red Bull Salzburg de Austria, donde comenzó a consolidarse como uno de los talentos emergentes del fútbol asiático. En el conjunto austríaco compartió delantera con Erling Haaland y Takumi Minamino, formando un tridente que fue sensación en la temporada 2019/20, especialmente en la UEFA Champions League.
Después de su paso por el Salzburg, Chang tuvo una breve etapa en el RB Leipzig de Alemania, aunque sin demasiado protagonismo. En 2021 fue cedido al Wolverhampton de Inglaterra, donde encontró continuidad y confianza.
En el plano internacional, Hwang es habitual en el combinado surcoreano desde 2016. Representó a su país en los Juegos Olímpicos de Río de tal año, en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en varias ediciones de la Copa Asiática. Es considerado uno de los socios ofensivos más importantes de Heung-Min Son.
