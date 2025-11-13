El ministro de Economía, Luis Caputo, abrió este jueves (13/11) la 31° Conferencia de la Unión Industrial Argentina donde resaltó que las bandas cambiarias están " bien calibradas" pero descartó ir a un esquema de flotación libre.
Luis Caputo: Del "comprá campeón" al "difícil flotar, muchachos"
El ministro de economía Luis Caputo, descartó ir a un esquema de flotación libre y defendió las bandas cambiarias ante empresarios en la conferencia de la UIA.
Luis Caputo: "Nos nos agrandemos"
"Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. No nos agrandemos", advirtió Caputo ante los empresarios y mencionó que "en la mayoría de los países el dólar no flota libremente". De esa manera confirmó lo dicho hace 2 días durante su exposición en el Ciclo de Conferencias del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDES), donde el ministro sostuvo que el sistema “permite que el dólar flote sin sobresaltos” e insistió en que el tipo de cambio actual es competitivo.
En la conferencia de la UIA este jueves, al argumentar su punto contra la flotación, Caputo hizo mención al contexto político: "no podemos darnos el lujo de flotar libremente en un país que tiene la volatilidad política que tiene Argentina" y añadió: "Es decir, mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos".
"Cuándo llegás a una situación así se produce lo que en los últimos cuatro meses vimos todos. Para el que decía que no era un riesgo político, bueno, vaya si lo era. Cuando salimos en abril del cepo, el tipo de cambio estaba flotando tranquilamente entre el medio de las bandas, y las tasas estaban en niveles normales. Cuando vino todo el ataque político, por supuesto que hubo que hacer un apretón monetario", agregó en relación a la cuestión política.
"No nos agrandemos tampoco porque después al primer shock tenemos que poner cepo”, alertó.
Bandas cambiarias y compra de reservas
Al defender las bandas cambiarias, Caputo aseveró que “muchos países iniciaron su estabilización con bandas cambiarias” y señaló que en algunos casos “duró muchos años”. En esta línea, sostuvo que “es algo que está probado y es exitoso” al indicar que “es un esquema conocido, no es algo que estamos inventando que no se haya hecho en el pasado”.
"La mayoría de los países no flota libremente. Definitivamente, ningún país en desarrollo", sentenció.
En esa línea, indicó que "el mercado de cambios nuestro es un mercado que hoy está operando, más o menos, u$s200 millones por día - y les estoy haciendo precio, porque hace veinticuatro horas operó u$s90 millones-. Entonces, si alguien realmente cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera u$s90, u$s100, u$s200 o u$s250 millones por día, me parece que no operaron nunca un mercado. Entonces, no pidamos cosas que no se pueden hacer".
En cuanto a la compra de reservas que exige el FMI, Caputo mencionó: "Nosotros queremos comprar reservas para mejorar el balance del Banco Central" y afirmó que "este es uno de los gobiernos que más compró dólares, pero que no se pudieron retener porque hubo que pagar deuda".
Pero el funcionario puso condiciones a la compra de divisas y dijo que se va comprar "de manera inteligente". "No vamos a comprar dólares con pesos que nadie quiere, porque eso genera inflación, y hay que esterilizar con lecaps y se genera nuevamente déficit", completó.
"Cuando la economía crezca va a demandar dinero", prometió el ministro y añadió que "el potencial de acumulación es muy positivo".
