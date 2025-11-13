Luis Caputo: Del "comprá campeón" al "difícil flotar, muchachos"

Bandas cambiarias y compra de reservas

Al defender las bandas cambiarias, Caputo aseveró que “muchos países iniciaron su estabilización con bandas cambiarias” y señaló que en algunos casos “duró muchos años”. En esta línea, sostuvo que “es algo que está probado y es exitoso” al indicar que “es un esquema conocido, no es algo que estamos inventando que no se haya hecho en el pasado”.

"La mayoría de los países no flota libremente. Definitivamente, ningún país en desarrollo", sentenció.

image Luis Caputo durante su exposición en la 31° Conferencia de la UIA.

En esa línea, indicó que "el mercado de cambios nuestro es un mercado que hoy está operando, más o menos, u$s200 millones por día - y les estoy haciendo precio, porque hace veinticuatro horas operó u$s90 millones-. Entonces, si alguien realmente cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera u$s90, u$s100, u$s200 o u$s250 millones por día, me parece que no operaron nunca un mercado. Entonces, no pidamos cosas que no se pueden hacer".

En cuanto a la compra de reservas que exige el FMI, Caputo mencionó: "Nosotros queremos comprar reservas para mejorar el balance del Banco Central" y afirmó que "este es uno de los gobiernos que más compró dólares, pero que no se pudieron retener porque hubo que pagar deuda".

Pero el funcionario puso condiciones a la compra de divisas y dijo que se va comprar "de manera inteligente". "No vamos a comprar dólares con pesos que nadie quiere, porque eso genera inflación, y hay que esterilizar con lecaps y se genera nuevamente déficit", completó.

"Cuando la economía crezca va a demandar dinero", prometió el ministro y añadió que "el potencial de acumulación es muy positivo".

