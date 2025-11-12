urgente24
MARTÍN MENEM EN LN+

"El proyecto de modernización laboral aún no ha sido presentado en el Congreso"

El borrador se va a trabajar con los aliados antes de llevar la modernización al recinto para garantizarnos los votos suficientes ” agregó Martín Menem.

12 de noviembre de 2025 - 22:08
El gobierno libertario cambió el término reforma por el de modernización: “No hay pérdida de derechos como se quiere instalar, vamos a sacar la norma, de acuerdo a los consensos que podamos lograr" sostuvo el titular de la càmara de diputados de la Nación.

Necesitamos la mitad más uno en la cámara baja y en el Senado pero mMuchos legisladores piensan en sus kioskos personales y hablan sin conocer el texto que se va a tratar. Necesitamos nuevos puestos de trabajo en blanco para que los jóvenes no se vayan del país.

“Estamos estabilizado en lo macro, a mediados del año próximo terminaremos con la inflación pero hace falta agilizar la economía”.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La reforma se tratará en diciembre o durante el verano

“Hoy tenés 6 millones de personas que aportan al sistema y 7, 8 millones de personas que trabajan en la informalidad. Desde 2011 a la fecha seguimos teniendo la misma cantidad de trabajadores formales, crecen los trabajadores informales, crece la gente que se jubila. Evidentemente no hay incentivos”.

Lo primero que se tratara a partir del 10 de diciembre es el presupuesto 2026 para las sesiones extra ordinarias. Hemos trabajado 2 años seguidos con el PRO y vamos a seguir en esa senda porque tenemos la misma visión del país.

A pesar del hermetismo en torno a la iniciativa, pudo conocerse que el proyecto incluiría:

-una ampliación de los despidos sin causa,

-la flexibilización de las indemnizaciones

-modificaciones al régimen de horas extras que permitiría ampliar la jornada laboral.

