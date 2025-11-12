MARTÍN MENEM EN LN+
"El proyecto de modernización laboral aún no ha sido presentado en el Congreso"
“ El borrador se va a trabajar con los aliados antes de llevar la modernización al recinto para garantizarnos los votos suficientes ” agregó Martín Menem.
“Estamos estabilizado en lo macro, a mediados del año próximo terminaremos con la inflación pero hace falta agilizar la economía”.
La reforma se tratará en diciembre o durante el verano
“Hoy tenés 6 millones de personas que aportan al sistema y 7, 8 millones de personas que trabajan en la informalidad. Desde 2011 a la fecha seguimos teniendo la misma cantidad de trabajadores formales, crecen los trabajadores informales, crece la gente que se jubila. Evidentemente no hay incentivos”.
A pesar del hermetismo en torno a la iniciativa, pudo conocerse que el proyecto incluiría:
-una ampliación de los despidos sin causa,
-la flexibilización de las indemnizaciones
-modificaciones al régimen de horas extras que permitiría ampliar la jornada laboral.