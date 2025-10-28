La victoria de La Libertad Avanza el 26/10 significó el aumento de la bancada en Diputados que le asegura la presidencia a Martín Menem, tras haber estado en peligro por algunas decisiones polémicas y por estar en minoría. Ahora puede reclamar más comisiones e impulsar leyes, pero también se fortalece ante Santiago Caputo.
NUEVO CONGRESO
Martín Menem 'blindado': Estrena 'poroteo' y mojada de oreja a Santiago Caputo
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene el puesto asegurado tras el 26/10, junta votos para las reformas y ningunea a Santiago Caputo.
Martín Menem y el nuevo ‘poroteo’
En declaraciones este martes (28/10) a Radio Mitre, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, repasó los cambios que habrá tras el recambio legislativo que significará un gran aumento en la bancada de La Libertad Avanza con la posibilidad de tener iniciativa política y marcar la agenda, después de pasar meses a la defensiva intentando bloquear los rechazos impulsados por la oposición a vetos y decretos de Javier Milei: “vamos a tener más presencia, no vamos a estar atajando penales como hasta ahora”.
Consultado sobre los números que maneja en la Cámara baja en cuanto a votos propios y ajenos, Menem calculó: “Tendremos entre 86 y 87 diputados de LLA y 23 del PRO. Además, quedan 2 radicales con peluca”.
Luego, mencionó a otros espacios con quienes aspira a conseguir apoyos para las reformas laboral y tributaria como “los radicales tradicionales, el bloque de Democracia para Siempre de Facundo Manes y Provincias Unidas”. Contando con el apoyo de esas bancadas, aunque no dio números precisos, aseguró que las reformas mencionadas ya tienen “amplio consenso para avanzar”.
Ninguneo a Santiago Caputo
Consultado sobre si se “detestan” con el asesor presidencial Santiago Caputo, Martín Menem intentó bajarle el tono a su enfrentamiento y negó que existan internas en el Gobierno, sin embargo prefirió hablar de “situaciones puntuales de diferencias de criterios”.
Cabe recordar que Caputo no congenia con Menem y difiere en la forma de forjar las alianzas parlamentarias. Esas diferencias y el enfrentamiento se hicieron más crudos en redes sociales en una guerra de posteos entre cuentas atribuidas a ambos.
Apenas le preguntaron sobre Caputo, Menem revalorizó a su archirrival en la interna de mesa chica del Gobierno, Karina Milei: “se tomó una decisión en cómo encarar la política a nivel país, se hizo distrito por distrito. Fue un gran trabajo de Karina Milei sabiendo que tiene al mejor piloto de todos. Llevó 2 años y medio tener presencia en todos los distritos y Lule (Menem) fue el brazo ejecutor de LLA”, dijo Martín en referencia al armado electoral de LLA que consiguió la victoria a nivel nacional el 26/10, fortaleciendo a Karina y a Lule ante Caputo y que venían golpeados por el escándalo del Andisgate y la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires en septiembre.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Fuerte respuesta del interior a Federico Sturzenegger: "No somos pelotudos"
Maximiliano Pullaro lejos del objetivo: Ahora, el desafío será doble
Kicillof: "Macri ganó en 2017 y vino degollando pero luego perdió: las intermedias no son medida"