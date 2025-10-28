Martín Menem 'blindado': Estrena 'poroteo' y mojada de oreja a Santiago Caputo

santiago caputo2 Santiago Caputo ¿némesis de Martín Menem?

Cabe recordar que Caputo no congenia con Menem y difiere en la forma de forjar las alianzas parlamentarias. Esas diferencias y el enfrentamiento se hicieron más crudos en redes sociales en una guerra de posteos entre cuentas atribuidas a ambos.

Apenas le preguntaron sobre Caputo, Menem revalorizó a su archirrival en la interna de mesa chica del Gobierno, Karina Milei: “se tomó una decisión en cómo encarar la política a nivel país, se hizo distrito por distrito. Fue un gran trabajo de Karina Milei sabiendo que tiene al mejor piloto de todos. Llevó 2 años y medio tener presencia en todos los distritos y Lule (Menem) fue el brazo ejecutor de LLA”, dijo Martín en referencia al armado electoral de LLA que consiguió la victoria a nivel nacional el 26/10, fortaleciendo a Karina y a Lule ante Caputo y que venían golpeados por el escándalo del Andisgate y la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires en septiembre.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Fuerte respuesta del interior a Federico Sturzenegger: "No somos pelotudos"

Maximiliano Pullaro lejos del objetivo: Ahora, el desafío será doble

Kicillof: "Macri ganó en 2017 y vino degollando pero luego perdió: las intermedias no son medida"

¿Comienza el conflicto?: Martín Menem ninguneó al PRO