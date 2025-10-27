¿Comienza el conflicto?: Martín Menem ninguneó al PRO

De hecho, se especuló con que Menem podría ser reemplazado, a instancias de Mauricio Macri, por Cristian Ritondo, del PRO y que no integra siquiera un interbloque con el oficialismo.

El diputado de LLA fue consultado por esa versión y ahí fue cuando soltó el dardo: "Pero si el PRO tiene 20 diputado, 22 después de la elección. No iba a pasar bajo ningún punto de vista".

Embed - "Yo soy un soldado del presidente"; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

De esa forma, Menem apuntó a la disminución del bloque amarillo desde las 35 bancas actuales para relativizar su peso, incluso siendo un aliado de LLA.

Rápidamente el periodista Paulino Rodrígues le hizo notar que estaba hablando del PRO como un espacio fuera del oficialismo, aunque "se pusieron el buzo violeta".

Entonces, Menem intentó matizar sus palabras. "Somos una coalición, estamos trabajando parlamentariamente desde el día 1. Tengo una excelente relación con Ritondo, con (Diego Santilli), pero la fuerza que predomina es la fuerza violeta", sentenció.

En cuanto a su continuidad al frente de la Cámara, no obstante, Menem bajó un poco el tono y lo dejó supeditado a la decisión del Presidente, aunque insistió en que el lugar le corresponde a LLA.

Más tarde, en esa misma señal estuvo Ritondo, al que le mostraron el fragmento de Menem. El diputado del PRO evitó entrar en cualquier polémica. Aunque delizó que le tocó conducir una Cámara "muy difícil" por lo exiguo del bloque libertario y la "muy poca experiencia" de sus diputados.

Pudo ser una 'devolución de gentilezas' en la que Ritondo le recuerda a Menem el apoyo "sin especulaciones" de su espacio ante esa fragilidad parlamentaria del oficialismo.

Reconoció que le corresponde al oficialismo la línea sucesoria. "Seguramente Martín lo va a seguir haciendo", dijo.

"Nosotros no especulamos nunca desde que acompañamos a Milei desde la 2da vuelta, siempre vamos a estar trabajando porique lo hacemos por convicción", concluyó.

