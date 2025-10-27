Pudo ser que, en medio de la borrachera por el triunfo, a Martín Menem se le escapara. Pero lo cierto es que el presidente de la Cámara de Diputados pareció bajarle el precio o ningunear a los aliados del PRO, un día después de las elecciones en las que fueron en una misma alianza en la mayoría de los distritos.
JUNTOS PERO NO REVUELTOS
¿Comienza el conflicto?: Martín Menem ninguneó al PRO
El presidente de la Cámara de Diputados apuntó a la disminución del bloque amarillo con lo que relativizó su peso para reclamar la conducción del cuerpo.
Menem fue entrevistado en LN+ luego de la victoria de LLA a nivel nacional, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, algo inesperado.
El riojano es la mano derecha de Karina Milei. De hecho, es vicepresidente del partido nacional que lidera la hermana presidencial. Si el resultado del domingo hubiera sido distinto, probablemente a la secretaria general de la Presidencia le habrían facturado la estrategia electoral, y Menem, posiblemente, habría quedado debilitado para su continuidad como titular de la Cámara Baja, donde debe ser ratificado en una votación.
Con la suma de 64 diputados al bloque oficialista a partir del 10/12, ese panorama mejora para Menem. Y ahora se envalentona.
"Mi lugar nunca estuvo en juego", aseguró Menem cuando le preguntaron si se sentía ratificado. Sostuvo además que cualquiera hubiera sido el resultado de la elección, la presidencia de la Cámara le corresponde al oficialismo por una "cuestión de línea sucesoria". En rigor, que se le otorgue ese lugar al partido de gobierno es una costumbre, pero no está fijado en ningún lado.
De hecho, se especuló con que Menem podría ser reemplazado, a instancias de Mauricio Macri, por Cristian Ritondo, del PRO y que no integra siquiera un interbloque con el oficialismo.
El diputado de LLA fue consultado por esa versión y ahí fue cuando soltó el dardo: "Pero si el PRO tiene 20 diputado, 22 después de la elección. No iba a pasar bajo ningún punto de vista".
De esa forma, Menem apuntó a la disminución del bloque amarillo desde las 35 bancas actuales para relativizar su peso, incluso siendo un aliado de LLA.
Rápidamente el periodista Paulino Rodrígues le hizo notar que estaba hablando del PRO como un espacio fuera del oficialismo, aunque "se pusieron el buzo violeta".
Entonces, Menem intentó matizar sus palabras. "Somos una coalición, estamos trabajando parlamentariamente desde el día 1. Tengo una excelente relación con Ritondo, con (Diego Santilli), pero la fuerza que predomina es la fuerza violeta", sentenció.
En cuanto a su continuidad al frente de la Cámara, no obstante, Menem bajó un poco el tono y lo dejó supeditado a la decisión del Presidente, aunque insistió en que el lugar le corresponde a LLA.
Más tarde, en esa misma señal estuvo Ritondo, al que le mostraron el fragmento de Menem. El diputado del PRO evitó entrar en cualquier polémica. Aunque delizó que le tocó conducir una Cámara "muy difícil" por lo exiguo del bloque libertario y la "muy poca experiencia" de sus diputados.
Pudo ser una 'devolución de gentilezas' en la que Ritondo le recuerda a Menem el apoyo "sin especulaciones" de su espacio ante esa fragilidad parlamentaria del oficialismo.
Reconoció que le corresponde al oficialismo la línea sucesoria. "Seguramente Martín lo va a seguir haciendo", dijo.
"Nosotros no especulamos nunca desde que acompañamos a Milei desde la 2da vuelta, siempre vamos a estar trabajando porique lo hacemos por convicción", concluyó.
Más contenido de Urgente24
Lunes 27/10: En Argentina hasta el dólar hoy es violeta...
Qué pasó en PBA: Lecturas políticas y un dato sobre la derrota de Fuerza Patria
Donald Trump: "Ganamos mucho dinero gracias a las elecciones argentinas"
El derrumbe del centro: el PRO, la UCR y la Coalición Cívica pierden peso en el Congreso y buscan rearmarse