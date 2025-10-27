El derrumbe del centro: el PRO, la UCR y la Coalición Cívica pierden peso en el Congreso y buscan rearmarse

El PRO, entre la alianza libertaria y la crisis de liderazgo

El PRO también sufrió el impacto de la polarización. Aunque celebró el triunfo de Diego Santilli en Buenos Aires junto a La Libertad Avanza, su bloque en Diputados quedará reducido a 23 miembros. Cristian Ritondo continuará al frente, pero con menos peso político y con figuras de peso como Fernando Iglesias y María Eugenia Vidal fuera del Congreso.

El acuerdo con los libertarios les permitió mantener presencia, pero a costa de perder autonomía. En la Ciudad, por ejemplo, la reelección de Sabrina Ajmechet llegó por la boleta violeta, y en el Senado los amarillos perdieron a Guadalupe Tagliaferri y Alfredo De Ángeli, desplazados por candidatos de Javier Milei.

En el entorno de Mauricio Macri reconocen que el PRO “necesita redefinir su rol” y resolver su interna entre los sectores que buscan integrarse definitivamente al proyecto libertario y los que pretenden reconstruir un espacio propio de centro-derecha.

La Coalición Cívica, al borde de la desaparición

El partido fundado por Elisa Carrió fue otro de los grandes perdedores de la jornada electoral. De sus seis bancas actuales en Diputados, solo conservará dos: las de Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. El resto de sus legisladores —Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Paula Oliveto Lago— concluyen su mandato en diciembre.

Sin renovación ni figuras emergentes, la Coalición Cívica enfrenta un futuro incierto y dependerá de eventuales acuerdos con el PRO o con sectores de los radicales dialoguistas para sobrevivir en la nueva etapa política.

Fuerzas provinciales: menos peso, más dependencia

Los partidos provinciales también sintieron el golpe de la polarización. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), histórico emblema patagónico, perdió representación en el Congreso tras haber caído en la elección a gobernador hace dos años. Su único diputado, Osvaldo Llancafilo, dejará la banca en diciembre.

Algo similar ocurre con Juntos Somos Río Negro, el espacio de Alberto Weretilneck, que no logró retener las bancas del diputado Nicolás Domingo ni de la senadora Mónica Silva.

El único espacio provincial que logró mantenerse con vida fue el Movimiento Popular Jujeño, que selló una alianza con los libertarios y consiguió una diputada nacional, Bárbara Andreussi, dentro de la boleta de La Libertad Avanza.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Diego Santilli cumplirá su promesa y se cortará el pelo: Dónde y cuándo lo hará

Milei abre el diálogo... pero no con Victoria Villarruel y la atacó con una fake

Nancy Pazos culpó a Diego Santilli de que sus hijos sean libertarios: "Es mala influencia"