Durante el domingo (26/10) desde el canal de streaming OLGA llevaron a cabo una emisión especial por las elecciones legislativas nacionales en el que fueron pasando varios periodistas y analistas políticos con el fin de analizar la jornada electoral y Nancy Pazos formó parte de la partida.
¡LO DIJO!
Nancy Pazos culpó a Diego Santilli de que sus hijos sean libertarios: "Es mala influencia"
La periodista Nancy Pazos apuntó directamente contra su expareja y reconoció que no quería le fuese bien en las elecciones legislativas nacionales.
A pesar de hacer público su posición opuesta al gobierno de Javier Milei, un momento de su partición que no pasó desapercibido fue cuando la conductora Nati Jota le consultó sobre Diego Santilli, quien es el padre de sus tres hijos. Su descargo comenzó cuando la comunicadora le preguntó a su invitada si en el caso de que ganara las elecciones lo felicitaría y contestó tajantemente que no. "No quiero que le vaya bien", confesó.
"Se transformó en un ser humano extraño para mí. Totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos", añadió posteriormente para la sorpresa de quienes estaban presentes en el estudio.
Fue en ese entonces que la influencer le preguntó sin rodeos: "¿Tus hijos son libertarios?". A lo que contestó que al observar su padre siendo candidato del oficialismo "están muy influenciados" por la bajada de línea de quien finalmente ganó en la provincia de Buenos Aires y resultó ser uno de los grandes triunfadores de las votaciones.
Nancy Pazos hizo el ridículo en un avión
Es preciso recordar que hace algunos días Nancy Pazos quedó en ridículo cuando durante un viaje que estaba a punto de emprender hacia Misiones fue filmada en el momento en que se levantó de su asiento en turista con el fin de acercase a un azafato con el fin de preguntarle si había alguna manera de que pudiera viajar en primera clase.
Desde el ciclo televisivo LAM mostraron el video en que se produjo el diálogo en el que tras un breve intercambio de palabras el empleado de Aerolíneas Argentinas le dijo: "Si queda algún lugar libre, no hay problema".
Fue en ese entonces que de acuerdo a lo que se puede observar en las imágenes la periodista se dio media vuelta y emprendió el regreso a su butaca con la esperanza de que posteriormente le avisen que podía realizar el cambio pretendido.
Luego de exhibir el material audiovisual, los comunicadores que forman parte del ciclo que se emite por la pantalla de América TV se mostraron indignados con el comportamiento de su colega, incluso el conductor Ángel de Brito manifestó con ironía: "Pobre Nancy".
---------------------
Más noticias en Urgente24
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas
Javier Milei tiene el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump