Nancy Pazos culpó a Diego Santilli de que sus hijos sean libertarios: "Es mala influencia"

Nancy Pazos hizo el ridículo en un avión

Es preciso recordar que hace algunos días Nancy Pazos quedó en ridículo cuando durante un viaje que estaba a punto de emprender hacia Misiones fue filmada en el momento en que se levantó de su asiento en turista con el fin de acercase a un azafato con el fin de preguntarle si había alguna manera de que pudiera viajar en primera clase.

Desde el ciclo televisivo LAM mostraron el video en que se produjo el diálogo en el que tras un breve intercambio de palabras el empleado de Aerolíneas Argentinas le dijo: "Si queda algún lugar libre, no hay problema".

Fue en ese entonces que de acuerdo a lo que se puede observar en las imágenes la periodista se dio media vuelta y emprendió el regreso a su butaca con la esperanza de que posteriormente le avisen que podía realizar el cambio pretendido.

Luego de exhibir el material audiovisual, los comunicadores que forman parte del ciclo que se emite por la pantalla de América TV se mostraron indignados con el comportamiento de su colega, incluso el conductor Ángel de Brito manifestó con ironía: "Pobre Nancy".

