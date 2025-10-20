Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

10,5% sobre ventas de cosas muebles, locaciones de obras y servicios gravados al 21% o 27%

sobre ventas de cosas muebles, locaciones de obras y servicios gravados al 21% o 27% 5,25% para operaciones gravadas al 10,5%

para operaciones gravadas al 10,5% 13,5% en la venta de gas, energía eléctrica y agua regulada por medidor

Cuáles son las excepciones para compras pequeñas

La norma también establece excepciones pensadas para simplificar la vida de los compradores. Se considerará cumplida la condición de consumidor final sin necesidad de documentación adicional si se cumplen dos requisitos:

Monto de la operación : no debe superar los $10 millones , según el umbral actualizado por la RG 5700.

: no debe superar los , según el umbral actualizado por la RG 5700. Actividad del vendedor : debe encuadrarse en ciertos códigos del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE – F. 883) , que incluyen: 463180: venta mayorista en supermercados mayoristas de alimentos 471110: venta minorista en hipermercados 471120: venta minorista en supermercados 471130: venta minorista en minimercados, autoservicios y mercaditos que vendan alimentos

: debe encuadrarse en ciertos códigos del , que incluyen:

Con esta medida, ARCA apunta a reducir la burocracia, evitando que pequeñas operaciones se vean afectadas por percepciones complejas que resultaban difíciles de recuperar para los consumidores finales.

portada 2.jpg Chau a la percepción de IVA en compras de supermercados: Qué cambia y a quién beneficia

El cambio responde a un plan de simplificación fiscal encomendado por el Gobierno mediante el Decreto 353/2025. El objetivo central es que los contribuyentes y agentes de percepción cuenten con mayor previsibilidad al momento de realizar operaciones de compraventa, sin sorpresas ni cargos adicionales inesperados.

Además, la medida busca aliviar la carga administrativa para miles de pequeños comercios y consumidores.

Cómo se implementará en el día a día para los consumidores

En la práctica, los vendedores que realicen operaciones con consumidores no categorizados deberán calcular y cobrar la percepción adicional al momento de emitir la factura. Para compras que cumplan con los requisitos de excepción, el IVA se cobrará de forma normal, simplificando el proceso y evitando trámites adicionales para compradores y proveedores.

Más noticias en Urgente24

Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito

Selección Argentina 0 - Marruecos 2: tras un Mundial Sub 20 espectacular, solo faltó coronar

Caso N°9: Walter Graziano en C5N "a regalarle chocolates y un libro" a una periodista