El gigante del comercio electrónico liderado por Marcos Galperin vuelve a mover las fichas en el tablero del e-commerce latinoamericano. Esta vez, lo hace con una apuesta osada, digitalizar el mundo de las compras mayoristas a través de su nueva plataforma, Mercado Libre Negocios.
NUEVO NICHO
Qué es Mercado Libre Negocios y cómo funciona para compras mayoristas
Mercado Libre apuesta fuerte a conquistar el segmento B2B, un nicho con alto potencial de crecimiento y que, hasta ahora, pasaba por procesos más tradicionales.
El lanzamiento apunta directamente a emprendedores, empresas y gobiernos que necesiten adquirir grandes volúmenes de productos de forma segura, rápida y con precios competitivos. Según la empresa, esta herramienta se enmarca en la tendencia global que lleva años empujando a los comercios tradicionales a subirse al tren del comercio electrónico.
En palabras de la compañía, se trata de una plataforma Business-To-Business (B2B) diseñada para usuarios con CUIT, con el objetivo de brindar acceso a variedad de productos, precios especiales por cantidad y procesos de compra simplificados.
¿Quiénes pueden usar la nueva plataforma de Mercado Libre para compras mayoristas?
La condición principal para acceder al servicio es contar con un CUIT válido. De esta manera, tanto emprendedores como grandes empresas e incluso organismos gubernamentales pueden registrarse y comenzar a comprar de manera mayorista.
Para acceder a la sección B2B, hace falta ingresar al siguiente link y completar los campos correspondientes: https://www.mercadolibre.com.ar/e/negocios/quiero-registrar-mi-negocio
El objetivo, según Mercado Libre, es atender a clientes con pedidos frecuentes y facturaciones más elevadas, un segmento con necesidades específicas en cuanto a logística, precios y tiempos de entrega.
Además, esta plataforma B2B se apoya en una década de transformación digital que revolucionó el sector retail, con la aparición de herramientas que simplificaron las operaciones comerciales y permitieron el crecimiento del comercio electrónico en toda la región.
Mercado Libre y compras mayoristas: ¿Cuáles son los beneficios?
La compañía destaca una lista de ventajas para quienes decidan operar en este nuevo ecosistema:
- Precios mayoristas y ofertas exclusivas para grandes volúmenes.
- Registro y permisos de compra para diferentes colaboradores dentro de una empresa.
- Facturación homologada para garantizar procesos administrativos transparentes.
- Acceso a vendedores calificados con soluciones logísticas ágiles.
- Pagos seguros y opciones de financiamiento a través de Mercado Pago.
