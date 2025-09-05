Qué es Mercado Libre Negocios y cómo funciona para compras mayoristas

Para acceder a la sección B2B, hace falta ingresar al siguiente link y completar los campos correspondientes: https://www.mercadolibre.com.ar/e/negocios/quiero-registrar-mi-negocio

El objetivo, según Mercado Libre, es atender a clientes con pedidos frecuentes y facturaciones más elevadas, un segmento con necesidades específicas en cuanto a logística, precios y tiempos de entrega.

Además, esta plataforma B2B se apoya en una década de transformación digital que revolucionó el sector retail, con la aparición de herramientas que simplificaron las operaciones comerciales y permitieron el crecimiento del comercio electrónico en toda la región.

Mercado Libre P.jpg

Mercado Libre y compras mayoristas: ¿Cuáles son los beneficios?

La compañía destaca una lista de ventajas para quienes decidan operar en este nuevo ecosistema:

Precios mayoristas y ofertas exclusivas para grandes volúmenes.

para grandes volúmenes. Registro y permisos de compra para diferentes colaboradores dentro de una empresa.

para diferentes colaboradores dentro de una empresa. Facturación homologada para garantizar procesos administrativos transparentes.

para garantizar procesos administrativos transparentes. Acceso a vendedores calificados con soluciones logísticas ágiles.

con soluciones logísticas ágiles. Pagos seguros y opciones de financiamiento a través de Mercado Pago.

Más noticias en Urgente24

Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."

Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"

Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos