El Open Finance pone a Mercado Pago y bancos contra las cuerdas

Mercado Pago, MODO y bancos: ¿Cómo deberán adaptarse al nuevo sistema?

El SFA tendrá participantes obligatorios. Más de 20 bancos de distintos grupos y fintech con más de tres millones de clientes, entre las que se encuentran gigantes como Mercado Pago, Ualá y Personal Pay. Estas plataformas deberán desarrollar la infraestructura necesaria para que los usuarios autoricen, con un simple clic, el acceso a sus datos financieros por parte de cualquier entidad interesada.

La interoperabilidad será clave. A través de interfaces de programación de aplicaciones (API), bancos y billeteras virtuales deberán integrarse para compartir información de manera segura, transparente y regulada. La propuesta busca replicar modelos exitosos de países como Brasil, México y Colombia, donde el open finance aumentó la competencia y la innovación en el sector financiero.

¿Qué papel tendrá el BCRA en la regulación del open finance?

El Banco Central será la autoridad principal del SFA, pero no estará solo. La Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros, ANSES y la Agencia de Acceso a la Información Pública también formarán parte del esquema. Además, se creará un Consejo Consultivo con bancos, fintech y otros actores del sistema para coordinar la implementación del modelo.

Esta regulación busca generar confianza en los usuarios, prevenir abusos y garantizar que la competencia no comprometa la seguridad de la información.

¿Cómo beneficiará el open finance a los usuarios de Mercado Pago, MODO y los bancos?

El SFA no solo apunta a mejorar el acceso al crédito. Con un historial financiero más completo, incluso quienes no cuentan con empleo formal o ingresos declarados podrán demostrar su capacidad de pago y acceder a productos financieros que antes les estaban vedados.

Además, los usuarios tendrán un panel unificado para visualizar consumos, ingresos, deudas y oportunidades de inversión. En lugar de manejar información dispersa entre distintas aplicaciones y bancos, podrán tomar decisiones más inteligentes desde una sola plataforma, similar a lo que hoy ofrece MODO, pero con un alcance mucho mayor.

mercado pago, open finance

¿Qué cambios traerá para las billeteras virtuales como Mercado Pago y Ualá?

Las billeteras virtuales deberán ir más allá de los servicios actuales. Con el open finance, la competencia será más feroz y los clientes podrán comparar fácilmente tasas, costos y beneficios antes de elegir un producto financiero.

El modelo de “Banking as a Service” y “Crypto as a Service” podría expandirse rápidamente, permitiendo que fintech innovadoras ofrezcan su infraestructura a bancos tradicionales. De esta manera, entidades que antes competían podrían convertirse en socios estratégicos para ofrecer servicios financieros más completos y personalizados.

¿Qué riesgos enfrenta la implementación del open finance en Argentina?

Si bien las oportunidades son enormes, también existen desafíos. La seguridad de los datos será el punto crítico. Garantizar que la información personal no sea utilizada indebidamente y evitar filtraciones será fundamental para que el sistema gane la confianza de los usuarios.

Además, será necesario educar al público sobre sus derechos, cómo funciona el consentimiento para compartir datos y qué beneficios reales puede obtener al sumarse al modelo de finanzas abiertas. Sin confianza y transparencia, el proyecto podría encontrar resistencia, especialmente en un país donde la relación con los bancos suele ser conflictiva.

