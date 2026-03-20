Mastercard decidió mover fichas con una propuesta que apunta directo al corazón de los pequeños negocios. La compañía anunció el lanzamiento de una nueva tarjeta de crédito para pymes en América Latina y el Caribe que no solo financia, sino que también protege.
REVOLUCIONARIO
Mastercard lanza tarjeta para pymes y promete blindarlas del fraude
La propuesta de Mastercard apunta a un modelo más integral. Ya no se trata solo de tener una tarjeta, sino de acceder a un ecosistema.
La iniciativa busca resolver dos dolores clásicos del mundo emprendedor, el acceso al crédito y la vulnerabilidad frente al delito digital.
Mastercard: Cómo funciona la nueva tarjeta para pymes
La nueva tarjeta de Mastercard para pymes integra soluciones de ciberseguridad diseñadas específicamente para negocios en crecimiento, con herramientas que permiten detectar riesgos antes de que se conviertan en un problema real.
Según explicó María Barreiros, vicepresidenta senior de Producto y Soluciones para Pymes en la región, el producto incorpora dos sistemas clave, uno de prevención, que evalúa el nivel de vulnerabilidad de la empresa, y otro que monitorea la presencia de datos sensibles en la deep web.
Mastercard: ¿Por qué la ciberseguridad es clave hoy?
Las pequeñas y medianas empresas suelen ser el blanco más fácil para los ciberdelincuentes. A diferencia de las grandes corporaciones, muchas no cuentan con equipos especializados ni recursos suficientes para protegerse.
En ese sentido, Mastercard apuesta a simplificar el acceso a herramientas de seguridad. La idea es que cualquier emprendedor pueda identificar fallas en su sistema sin necesidad de contratar expertos.
Esto marca un cambio de lógica, la protección deja de ser reactiva y pasa a ser preventiva. Es decir, anticiparse al ataque en lugar de correr detrás del problema.
¿Mastercard mejora el acceso al crédito para las pymes?
El acceso al financiamiento sigue siendo uno de los principales cuellos de botella para las pymes en la región. Muchas veces, los emprendedores arrancan con ahorros propios o ayuda familiar, y recién más adelante logran entrar al sistema formal.
La nueva tarjeta busca acompañar ese proceso. A medida que el negocio crece, también lo hace la oferta de productos disponibles, adaptándose a cada etapa.
Desde Mastercard remarcan que no todas las empresas necesitan lo mismo, una pyme que recién empieza requiere educación financiera, mientras que una consolidada busca herramientas más sofisticadas, como tarjetas virtuales para pagos a proveedores o gestión de gastos.
Mastercard: Qué rol juega la digitalización en América Latina
El avance de los pagos digitales en la región es innegable, pero no uniforme. Mientras algunos países lideran la adopción tecnológica, en otros el efectivo sigue siendo protagonista.
Aun así, el crecimiento es sostenido. Desde 2017, América Latina experimentó una aceleración fuerte en digitalización, impulsada por la expansión de billeteras virtuales, el comercio electrónico y nuevas plataformas financieras.
¿Mastercard incluye educación financiera?
Otro de los pilares del proyecto es la formación. La compañía planea acompañar a los emprendedores con herramientas educativas y programas de mentoría, conectando a quienes recién empiezan con empresarios más experimentados.
Mastercard: ¿Qué cambia para los negocios?
La propuesta apunta a un modelo más integral. Ya no se trata solo de tener una tarjeta, sino de acceder a un ecosistema que combina financiamiento, seguridad y capacitación.
Para las pymes, esto puede traducirse en mayor control, menos riesgos y mejores oportunidades de crecimiento. En un mercado cada vez más competitivo, contar con herramientas digitales ya no es opcional.
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