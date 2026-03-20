Mastercard lanza tarjeta para pymes y promete blindarlas del fraude

En ese sentido, Mastercard apuesta a simplificar el acceso a herramientas de seguridad. La idea es que cualquier emprendedor pueda identificar fallas en su sistema sin necesidad de contratar expertos.

Esto marca un cambio de lógica, la protección deja de ser reactiva y pasa a ser preventiva. Es decir, anticiparse al ataque en lugar de correr detrás del problema.

¿Mastercard mejora el acceso al crédito para las pymes?

El acceso al financiamiento sigue siendo uno de los principales cuellos de botella para las pymes en la región. Muchas veces, los emprendedores arrancan con ahorros propios o ayuda familiar, y recién más adelante logran entrar al sistema formal.

La nueva tarjeta busca acompañar ese proceso. A medida que el negocio crece, también lo hace la oferta de productos disponibles, adaptándose a cada etapa.

Desde Mastercard remarcan que no todas las empresas necesitan lo mismo, una pyme que recién empieza requiere educación financiera, mientras que una consolidada busca herramientas más sofisticadas, como tarjetas virtuales para pagos a proveedores o gestión de gastos.

Mastercard: Qué rol juega la digitalización en América Latina

El avance de los pagos digitales en la región es innegable, pero no uniforme. Mientras algunos países lideran la adopción tecnológica, en otros el efectivo sigue siendo protagonista.

Aun así, el crecimiento es sostenido. Desde 2017, América Latina experimentó una aceleración fuerte en digitalización, impulsada por la expansión de billeteras virtuales, el comercio electrónico y nuevas plataformas financieras.

Mastercard Banco Nación hace que las compras online sean más rápidas y seguras.

¿Mastercard incluye educación financiera?

Otro de los pilares del proyecto es la formación. La compañía planea acompañar a los emprendedores con herramientas educativas y programas de mentoría, conectando a quienes recién empiezan con empresarios más experimentados.

Mastercard: ¿Qué cambia para los negocios?

La propuesta apunta a un modelo más integral. Ya no se trata solo de tener una tarjeta, sino de acceder a un ecosistema que combina financiamiento, seguridad y capacitación.

Para las pymes, esto puede traducirse en mayor control, menos riesgos y mejores oportunidades de crecimiento. En un mercado cada vez más competitivo, contar con herramientas digitales ya no es opcional.

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