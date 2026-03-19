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en vivo EL MISIL DE $LIBRA/ATAQUE AL GAS

Inflamable escenario para Argentina: Entre la euforia de precios y la inevitable inflación

Argentina energética siente lo que pasa en Medio Oriente.&nbsp;

Argentina energética siente lo que pasa en Medio Oriente. 

Argentina energética siente lo que pasa en Medio Oriente.&nbsp;

Argentina energética siente lo que pasa en Medio Oriente. 

La guerra en Medio Oriente se siente en la balanza comercial y los surtidores en Argentina. El misil de $LIBRA que la Casa Rosada no puede frenar.

19 de marzo de 2026 - 13:59
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EN VIVO

Con refinerías y yacimientos como objetivos concretos de los bombardeos entre Israel e Irán, la escalada bélica amenaza con poner en jaque el suministro energético a gran parte de Asia, y desencadenando un alto nivel de costos en el resto del mercado. Algo que en principio podría ser positivio para un país como Argentina y sus proyectos primarios, de no ser por el fantasma inflacionario que se hace presente mes a mes.

En el plano local, movimientos en el caso $LIBRA amenazan con devolverle inestabilidad política a la Casa Rosada. Mientras todavía se miden los efectos del Adorni Gate, nuevos datos de la relación entre el presidente Milei y la organización detrás de la criptomoneda lanzada el año pasado complican el escenario para el Gobierno.

La gran noticia del día se conoció en Córdoba, donde apareció sana y salva Esmeralda Marisa Pereyra López, la menor de dos años que desapareció durante 24 horas de su casa en Cosquín.

Todo esto y más en el vivo de la tarde de Urgente24:

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Energía: Los principales precios a esta hora

El mercado energético mostró una volatilidad muy alta en la jornada de hoy, con cotizaciones al alza fruto de los eventos en Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Con el petróleo y el gas a la cabeza, estas son los principales precios internacionales.

  • WTI (West Texas Intermediate): 97.50 USD por barril.

  • Brent: 109.50 USD por barril.

  • GNL: 20.18 USD por MMBtu.
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El clima de la Región Centro en las próximas 24 horas

El avance de un frente frío desde el sur provocaría condiciones óptimas para precipitaciones de cara al viernes 20 de marzo. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, norte de La Pampa y Buenos Aires podrían albergar eventos de tormentas de variada intensidad con riesgos locales, con posibilidad de granizo y anegamientos en áreas puntuales.

Para lo que resta del jueves, la zona goza de buen clima, con cielo despejado y temperaturas de entre 24 y 30 grados. De momento, el SMN no ha emitido alertas, pero esto podría cambiar a partir de los eventos previstos para la tarde del viernes.

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Advertencia de la Iglesia

En la antesala de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Iglesia católica difundió un documento con fuertes definiciones sobre el presente político y social del país. Sin mencionar de manera directa al Gobierno, el mensaje incluyó críticas al clima de confrontación y advirtió sobre una “creciente tendencia al autoritarismo”.

El texto, titulado “‘Nunca más’ a la violencia de la dictadura y ‘siempre más’ a una democracia justa”, pone el foco en la necesidad de sostener la memoria histórica y, al mismo tiempo, alerta sobre los riesgos actuales que enfrenta la convivencia democrática.

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Duros aumentos en supermercados

Mientras el combustible sube, los supermercados y mayoristas, con las ventas por el piso, reciben listas de precios con remarcaciones de hasta casi 10% que, afirman, no tiene nada que ver con el impacto del conflicto en Medio Oriente, sino con que los proveedores no actualizaban las listas desde hace mucho tiempo.

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Más complicaciones para Adorni

Frustrado ministro de la Corte Suprema (el Senado le rechazó el pliego), el juez federal Ariel Lijo apuntaría ahora a otro cargo determinante en el Poder Judicial: el de Procurador General, el jefe de los fiscales.

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Volvió Macri

Mauricio Macri volvió a colocarse en el centro de la escena política con un objetivo claro: reordenar el PRO y comenzar a delinear su estrategia de cara a 2027. Lo hizo en una cumbre partidaria en Parque Norte, donde reunió a gran parte de la dirigencia amarilla en un intento por revitalizar un espacio que perdió volumen tras la llegada de Javier Milei al poder.

Lejos de un discurso confrontativo, el expresidente eligió un tono medido. Ratificó su respaldo a las reformas económicas impulsadas por el Gobierno, marcó algunas diferencias y evitó avanzar en definiciones electorales. “No vamos a anunciar nada”, adelantaron en su entorno antes del encuentro.

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USA sin plazo para la guerra

El ministro de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este jueves que “se necesita dinero para matar a los malos” en relación con la solicitud de fondos por 200 millones de dólares que presentó el Pentágono en el Congreso para poder sostener los bombardeos contra Irán.

"Se necesita dinero para matar a los malos. Volveremos al Congreso y a nuestros representantes allí para asegurarnos de que recibimos la financiación adecuada", precisó este jueves el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Ante la prensa acreditada en la Casa Blanca, también dijo a viva voz que la solicitud presupuestaria del Pentágono de 200.000 millones de dólares para financiar la guerra contra Irán “podría modificarse”.

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