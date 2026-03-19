en vivo EL MISIL DE $LIBRA/ATAQUE AL GAS Inflamable escenario para Argentina: Entre la euforia de precios y la inevitable inflación

Argentina energética siente lo que pasa en Medio Oriente. Argentina energética siente lo que pasa en Medio Oriente.

La guerra en Medio Oriente se siente en la balanza comercial y los surtidores en Argentina. El misil de $LIBRA que la Casa Rosada no puede frenar.