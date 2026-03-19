Inflamable escenario para Argentina: Entre la euforia de precios y la inevitable inflación

JUEVES 19 DE MARZO DE 2026. Complejo escenario dual para Argentina por la guerra en Medio Oriente. Mientras los precios del petróleo y el gas se diparan favoreciendo la balanza comercial, la presión en los surtidores aceleran la inflación que Javier Milei y Luis Caputo quieren reducir "a cero" a partir de agosto.
Energía: Los principales precios a esta hora
El mercado energético mostró una volatilidad muy alta en la jornada de hoy, con cotizaciones al alza fruto de los eventos en Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Con el petróleo y el gas a la cabeza, estas son los principales precios internacionales.
- WTI (West Texas Intermediate): 97.50 USD por barril.
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Brent: 109.50 USD por barril.
- GNL: 20.18 USD por MMBtu.
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