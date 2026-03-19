El ministro de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este jueves que “se necesita dinero para matar a los malos” en relación con la solicitud de fondos por 200 millones de dólares que presentó el Pentágono en el Congreso para poder sostener los bombardeos contra Irán.
SE METIERON DE LLENO
Estados Unidos: "no hay un plazo" para el final de la guerra en Irán y USD 200 millones para ello
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dice que no hay una fecha definitiva para el final del asedio a Irán, y el Pentágono solicita 200.000 millones de dólares para sostener la operación militar.
"Se necesita dinero para matar a los malos. Volveremos al Congreso y a nuestros representantes allí para asegurarnos de que recibimos la financiación adecuada", precisó este jueves el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Ante la prensa acreditada en la Casa Blanca, también dijo a viva voz que la solicitud presupuestaria del Pentágono de 200.000 millones de dólares para financiar la guerra contra Irán “podría modificarse”.
La agencia estadonidense de noticias MS NOW, citando a dos funcionarios del Congreso, informó por la mañana que la administración Trump ha planteado informalmente una solicitud de financiación de hasta 200.000 millones de dólares, aunque todavía no se ha presentado ninguna solicitud oficial. La cifra “ha sido discutida informalmente por funcionarios de la administración”, dijo el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, quien forma parte del Comité de Servicios Armados del Senado, en una entrevista telefónica con MS NOW.
Según Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional del presidente Donald Trump, las operaciones militares estadounidenses contra Irán, que comenzaron el 28 de febrero, ya han costado a las arcas públicas de Washington unos 12.000 millones de dólares hasta el domingo.
El operativo de USA en Irán no tiene un plazo de duración definido
Pete Hegseth, consultado este jueves por la duración de la campaña militar contra Irán, precisó que no existe “un plazo definitivo” para el fin de la Operación Furia Épica que la administración de Trump ha lanzado el 28 de febrero junto a Israel. De hecho, comentó que será el propio presidente quien decidirá cuál será el momento oportuno para clausurar la operación militar.
Según él, el conflicto abierto contra Teherán sólo se trata de un operativo sin un plazo de final definido, aunque algunos colegas republicanos argumentan lo contrario y señalan que el Gobierno ha abierto un conflicto directo con el régimen iraní, culpa que atribuyen al “lobby israelí” representado por Lindsey Graham. Los destractores de la escalada con Irán dicen que, al estilo de la guerra en Irak de 2003 que inició George W. Bush bajo el argumento de que había armas de destrucción masiva, Donald Trump y Netanyahu los están llevando al borde del abismo al enfrentarlos con el terrorismo yihadista.
Pese a esa comparación que circula en los pasillos del Capitolio, Hegseth declaró este jueves que la operación estadounidense en Irán, iniciada hace tres semanas, es diferente a otras ofensivas anteriores de Estados Unidos en Medio Oriente.
"Epic Fury es diferente. Está totalmente enfocado. Es decisivo. Nuestros objetivos, dados directamente por nuestro presidente, que prioriza a Estados Unidos, siguen siendo exactamente los mismos que el primer día", , lanzó Hegseth.
Para acallar las voces críticas de sus colegas republicanos como Joe Kerry (asesor antiterrorista de Trump, quien este martes renunció por la guerra) y Thomas Massie, también citó el papel previo del régimen iraní en el suministro de bombas colocadas al borde de las carreteras a las milicias chiítas en Irak durante la guerra de 2003. Conocidas como bombas perforantes de carga explosiva, esas bombas mataron a cientos de soldados estadounidenses e hirieron a muchos más, según funcionarios estadounidenses.
También mencionó el papel de Irán en brindar refugio a operativos de Al Qaeda. "El enemigo de su enemigo también ha sido su amigo", dijo Hegseth. "Irán, ya sea en Irak, en Afganistán o en cualquier otro lugar del mundo, ha estado atacando a estadounidenses", añadió.
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