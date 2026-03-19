Estados Unidos: "no hay un plazo" para el final de la guerra en Irán y USD 200 millones para ello

Según él, el conflicto abierto contra Teherán sólo se trata de un operativo sin un plazo de final definido, aunque algunos colegas republicanos argumentan lo contrario y señalan que el Gobierno ha abierto un conflicto directo con el régimen iraní, culpa que atribuyen al “lobby israelí” representado por Lindsey Graham. Los destractores de la escalada con Irán dicen que, al estilo de la guerra en Irak de 2003 que inició George W. Bush bajo el argumento de que había armas de destrucción masiva, Donald Trump y Netanyahu los están llevando al borde del abismo al enfrentarlos con el terrorismo yihadista.

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Pese a esa comparación que circula en los pasillos del Capitolio, Hegseth declaró este jueves que la operación estadounidense en Irán, iniciada hace tres semanas, es diferente a otras ofensivas anteriores de Estados Unidos en Medio Oriente.

Escúchenlo de mi propia boca, la de cientos de miles de personas que lucharon en Irak y Afganistán, que vieron cómo políticos insensatos como Bush, Obama y Biden dilapidaban la credibilidad estadounidense: Esta no es esa guerra. El presidente Trump lo sabe mejor Escúchenlo de mi propia boca, la de cientos de miles de personas que lucharon en Irak y Afganistán, que vieron cómo políticos insensatos como Bush, Obama y Biden dilapidaban la credibilidad estadounidense: Esta no es esa guerra. El presidente Trump lo sabe mejor

"Epic Fury es diferente. Está totalmente enfocado. Es decisivo. Nuestros objetivos, dados directamente por nuestro presidente, que prioriza a Estados Unidos, siguen siendo exactamente los mismos que el primer día", , lanzó Hegseth.

Para acallar las voces críticas de sus colegas republicanos como Joe Kerry (asesor antiterrorista de Trump, quien este martes renunció por la guerra) y Thomas Massie, también citó el papel previo del régimen iraní en el suministro de bombas colocadas al borde de las carreteras a las milicias chiítas en Irak durante la guerra de 2003. Conocidas como bombas perforantes de carga explosiva, esas bombas mataron a cientos de soldados estadounidenses e hirieron a muchos más, según funcionarios estadounidenses.

También mencionó el papel de Irán en brindar refugio a operativos de Al Qaeda. "El enemigo de su enemigo también ha sido su amigo", dijo Hegseth. "Irán, ya sea en Irak, en Afganistán o en cualquier otro lugar del mundo, ha estado atacando a estadounidenses", añadió.

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