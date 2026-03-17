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Atención: ARCA vigila estas transferencias en marzo y puede bloquear tu cuenta

ARCA está realizando controles de transferencias tanto entre cuentas propias como también las que hacemos a terceros.

17 de marzo de 2026 - 08:54
ARCA vigila las transferencias.

ARCA vigila las transferencias.

ARCA sigue con su plan de vigilancia y monitorea cada una de las transferencias que se hacen entre terceros y también las de cuentas propias. Por esa razón hay que tener cuidado a la hora de hacer movimientos de dinero porque la entidad está acechando.

Si bien los montos que se pueden transferir entre cuentas propias y a terceros aumentó muchísimo en el último tiempo, eso no quiere decir que ARCA no vigile de todas maneras la legitimidad de los montos y las transacciones que se realizan diariamente.

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ARCA vigila las transferencias y bloquea tu cuenta

El monto máximo para transferencias de personas físicas es de 50 millones de pesos, pero eso no quita que ARCA pueda detectar irregularidades en las transacciones. Además, en las últimas semanas hubo un escándalo ya que la entidad habría tomado en consideración las transferencias de billeteras virtuales para realizar recategorizaciones de oficio.

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La entidad puede detectar que hubo transacciones fraudulentas con dinero que no está justificado. Por otra parte, también podría detectar movimientos sospechosos cuando se trata de cantidades muy grandes a una misma cuenta. Hay que tener mucho cuidado.

Desde ARCA podrían pedirte que justifiques los fondos cuando se trata de movimientos grandes y si no podés hacerlo, entonces procederán al bloqueo de tu cuenta. Esto ocurre tanto en billeteras virtuales como en entidades bancarias. Por esa razón es importante conocer los límites.

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