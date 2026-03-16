Banco Nación presentó cambios de último momento en su aplicación BNA+, la cual servía para que los usuarios puedan operar sin necesidad de dirigirse a una sucursal física. Ahora la entidad confirmó cómo será todo con esta novedad que sorprende a todos.
NOVEDADES
Banco Nación anunció el cambio que sorprende a todos los usuarios
Banco Nación realizó un cambio de último momento en su aplicación y los usuarios deberán adaptarse a las novedades.
La entidad bancaria adoptó la aplicación BNA+ en donde se pueden realizar pagos de tarjetas, visualizar el resumen, hacer transferencias y mucho más. Sin embargo, buscan actualizarla y centralizar en una nueva app todas las gestiones.
Banco Nación y un cambio de última hora
El Home Banking de Banco Nación cambiará y ahora las gestiones pasarán a estar en una sola app llamada Nueva BNA+. Esta actualización no solo reunirá todas las funciones en un mismo lugar, sino que también hará que todo sea más intuitivo y moderno.
Esta nueva aplicación va a funcionar tanto en dispositivos móviles como en computadoras y poco a poco los usuarios podrán ir mutando a esta app. Por el momento se puede operar en el sitio web oficial y también en BNA+, pero la Nueva BNA+ concentrará todo en un mismo lugar.
El banco anunció que los usuarios recibirán un correo electrónico anunciando este cambio y cuándo dejará de funcionar el Home Banking tradicional para pasar a esta nueva aplicación. Aún no hay una fecha exacta para este cambio, pero será en breve. Los mismos van a recibir instrucciones acerca de cómo hacer este movimiento de apps.
Por otro lado, también confirmaron que las claves no serán reemplazadas y que ningún trabajador de la entidad pedirá datos sensibles. Así se evitarán fraudes y estafas. Los usuarios deberán estar atentos ya que podría haber interrupciones en el servicio.
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