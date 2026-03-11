ARCA alertó sobre una nueva y peligrosa estafa que roba todos tus datos

La estafa en cuestión está muy bien elaborada y simula un mail de ARCA. Cualquier persona podría confundirse y creer que se trata de un correo verídico, pero hay que estar muy atento porque este tipo de ciberestafas están a la orden del día en Argentina.
La estafa con ARCA que pone en peligro a todos
Este mensaje se envía como si fuese de parte de ARCA y la excusa es el cambio o renovación obligatoria de la Clave Fiscal. Esa misma que se inserta junto al CUIT para ingresar en el sitio oficial de la entidad. De esta manera los estafadores realizan una maniobra clara de phishing para robarte todo.
En el correo hay adjunto un enlace para cambiar la Clave Fiscal de ARCA, el cual dirige a un sitio fraudulento donde les exigen indicar CUIT, clave y otros datos que luego recolectan para robar información bancaria y personal. Esta página está muy bien diseñada para que no haya sospechas de ningún tipo.
Ante la gran queja de los contribuyentes por haber recibido esta clase de correos, ARCA realizó una alerta recordando que jamás solicita claves fiscales ni tampoco datos personales por correo electrónico. Tampoco envían enlaces para que se actualice este tipo de información.
Cómo evitar la estafa que usa a ARCA
Si recibiste este mail o alguno similar y no sabés si es verídico, recordá primero revisar el correo desde donde se envió. La mayoría de las personas omiten este paso y allí se dan cuenta que el dominio del e-mail es totalmente fraudulento combinando letras y números que nada tienen que ver con una casilla institucional.
Por otro lado, jamás hagas clic en ningún enlace a menos que estés seguro de haber solicitado un cambio de contraseña o clave. Evitá descargar archivos, imágenes o cualquier adjunto que esté dentro del mail.
