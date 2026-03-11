ARCA alertó sobre una nueva y peligrosa estafa que roba todos tus datos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ARCA_informa/status/2031073240454513130&partner=&hide_thread=false Detectamos correos electrónicos que simulan ser comunicaciones oficiales.



Te recordamos que:



No enviamos correos solicitando datos personales, pagos ni descargas de archivos.



El Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal de comunicación directa entre ARCA y cada… pic.twitter.com/uBwtXI2cM7 — ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) March 9, 2026

Cómo evitar la estafa que usa a ARCA

Si recibiste este mail o alguno similar y no sabés si es verídico, recordá primero revisar el correo desde donde se envió. La mayoría de las personas omiten este paso y allí se dan cuenta que el dominio del e-mail es totalmente fraudulento combinando letras y números que nada tienen que ver con una casilla institucional.

Por otro lado, jamás hagas clic en ningún enlace a menos que estés seguro de haber solicitado un cambio de contraseña o clave. Evitá descargar archivos, imágenes o cualquier adjunto que esté dentro del mail.

