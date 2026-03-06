ARCA estuvo en el centro de la polémica los últimos días por las recategorizaciones de oficio que impartió en el monotributo. Ahora la entidad habilitó un botón para frenar la recategorización y te contamos quiénes pueden utilizarlo y de qué manera.
ARCA lanzó un botón para frenar recategorizaciones del monotributo: quiénes pueden usarlo
ARCA activó un nuevo botón en el monotributo que muchos contribuyentes no conocen y tiene que ver con las recategorizaciones.
Mucho se habló en la última semana acerca de la manera en la cual ARCA recategorizó de oficio a muchos contribuyentes dentro del monotributo. Si bien desde la entidad desmintieron el uso de información de billeteras virtuales para realizar este procedimiento, lo cierto es que hay muchos monotributistas preocupados porque los han recategorizado sin ningún motivo. ¿Cómo se puede revertir?
ARCA habilitó botón para frenar recategorizaciones
Cuando ARCA recategoriza de oficio a un contribuyente es, en el mayor de los casos, porque notaron inconsistencias en la información que se brindó. Por ese motivo pasan al monotributista de manera arbitraria a una categoría más alta, pero el problema está cuando efectivamente hubo un error por parte de la agencia de recaudación.
Si bien ARCA brinda 15 días para realizar un descargo en caso de que el contribuyente note que lo han recategorizado de manera incorrecta, también se habilitó un botón que muy pocos conocen y que puede servir en estos casos. Pero ojo, no alcanza a todos los monotributistas.
Tal y como se conoció, el botón en cuestión aparece en el portal de ARCA únicamente cuando hubo casos de contribuyentes afectados por errores del sistema. En caso de notar que esta opción existe, el monotributista puede clickear en ella y frenar automáticamente la recategorización para que la entidad analice al detalle su caso.
Después de esto hay dos opciones posibles: ARCA podría notar que efectivamente hubo un error y la persona pasa a la categoría anterior o a la que le corresponde según sus ingresos. El segundo caso es que se ratifique que el contribuyente propició información incorrecta o incompleta, pero se habilitará el plazo de 15 días para que realicen un descargo. Tras esto, quedará en manos de la agencia.
