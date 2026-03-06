ARCA lanzó un botón para frenar recategorizaciones del monotributo: quiénes pueden usarlo

Después de esto hay dos opciones posibles: ARCA podría notar que efectivamente hubo un error y la persona pasa a la categoría anterior o a la que le corresponde según sus ingresos. El segundo caso es que se ratifique que el contribuyente propició información incorrecta o incompleta, pero se habilitará el plazo de 15 días para que realicen un descargo. Tras esto, quedará en manos de la agencia.

