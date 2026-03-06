Sangran los bonos y se recalienta el riesgo país

El mercado argentino transita una rueda adversa este viernes 6 de marzo y la presión vuelve a concentrarse en la deuda soberana en dólares. Con la jornada todavía en marcha, los principales bonos operan en baja tanto en su especie dolarizada como en pesos, mientras el riesgo país trepa a 573 puntos y marca un salto diario de 4,9%, una señal que el mercado sigue de cerca porque resume de manera muy nítida el deterioro en la percepción sobre la Argentina y los emergentes.
La baja no aparece aislada en uno o dos papeles, sino que atraviesa a buena parte de la curva. Entre los bonos en dólares, el AL29D cae 0,5% hasta 61,15, el AL30D retrocede 0,5% hasta 60,34, el AL35D pierde 1,6% hasta 75,77 y el AE38D baja 1,3% hasta 77,92. La debilidad también alcanza al tramo más largo, con el AL41D cediendo 1% hasta 71,25, mientras el GD30D cae 1% hasta 62,50, el GD35D pierde 1,2% hasta 77,75 y el GD46D retrocede 1,1% hasta 68,46.
La señal que deja ese movimiento es incómoda porque golpea a los bonos más utilizados como referencia para medir apetito por riesgo argentino. Cuando el castigo se vuelve tan extendido, lo que aparece no es una toma de ganancias puntual sino una rueda de repliegue más amplia, con inversores que vuelven a exigir premio para sostener exposición a deuda local.
El rojo domina la curva
La plaza local replica ese mismo clima. En los bonos soberanos operados en pesos, el AL29 baja 0,3% hasta $87.930, el AL30 cede 0,2% hasta $86.700, el AL35 pierde 1,2% hasta $108.950 y el AE38 retrocede 0,9% hasta $111.980. La presión se extiende además al resto de la curva, con el AL41 cayendo 1,4% hasta $102.420, el GD30 bajando 0,4% hasta $89.820, el GD35 cediendo 1,2% hasta $111.580 y el GD46 profundizando el ajuste con una baja de 1,6% hasta $98.270.
El mapa de la rueda deja una imagen elocuente porque tanto en bonos en pesos como en bonos dolarizados predomina el rojo, con el AL30 y el AL30D ocupando un lugar central en los paneles más seguidos por el mercado. Esa foto, en una rueda todavía abierta, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que el Gobierno necesita revertir si aspira a consolidar una baja sostenida del costo de financiamiento implícito.
El riesgo país incomoda
Que el riesgo país se ubique en 573 puntos no es un dato menor ni una simple referencia estadística. Es, en los hechos, una medida del premio que exige el mercado para mantener deuda argentina frente a la de Estados Unidos y, por lo tanto, una variable decisiva para evaluar si el país está o no en condiciones de acercarse a una normalización financiera más consistente.
Cada vez que este indicador salta con fuerza, la lectura del mercado es bastante clara. La compresión que los bonos necesitan para seguir recuperando terreno se frena, la expectativa de acceso al crédito externo queda más lejos y la desconfianza vuelve a trasladarse a precios. En otras palabras, una suba de esta magnitud le pega de lleno a la narrativa de mejora en los activos soberanos.
Además, la debilidad de la jornada se monta sobre un desempeño anual que ya venía golpeado. En la especie en dólares, el AL29D acumula una caída de 13,3% en el año, el AL30D pierde 10,6%, el GD30D retrocede 11% y el GD46D baja 4,4%. En pesos, el deterioro también es visible, con el AL29 cediendo 16,5% en el año, el AL30 perdiendo 13,3%, el GD30 bajando 13,8% y el GD46 retrocediendo 7,4%. La rueda de este viernes, por lo tanto, no inaugura una tendencia sino que profundiza una fragilidad que ya estaba instalada.
El dólar sube
En el frente cambiario también hay movimiento, aunque bastante más moderado que en la deuda. El dólar mayorista se ubica en $1.408, mientras el oficial opera en $1.435 y el tarjeta en $1.865,50. Entre los financieros, el MEP cotiza en $1.436,86 con una suba diaria de 0,3%, en tanto que el CCL avanza 0,9% hasta $1.480,52. El dólar cripto, por su parte, se mueve en $1.483,15.
Ese comportamiento importa porque muestra que la tensión principal de la rueda no pasa por un desorden cambiario sino por una corrección más focalizada sobre los activos de riesgo argentinos, en especial los bonos soberanos. Cuando los dólares financieros acompañan con movimientos acotados y la deuda igual se desploma, el mercado está diciendo algo bastante concreto. El problema de la jornada no es solamente el precio del dólar, sino la percepción sobre la consistencia del trade argentino y sobre la capacidad de los bonos de sostener mejores valuaciones.
Los ADR acompañan el mal clima, aunque YPF se desmarca
La debilidad tampoco queda encapsulada en la curva soberana. En Nueva York, la mayoría de los ADR argentinos también opera en baja y refuerza el tono defensivo de la rueda. Banco Macro pierde 4,4%, Globant cae 3,7%, Ternium retrocede 2,1%, IRSA baja 2,1%, Edenor cede 2% y Corporación América afloja 1,9%. También aparecen en rojo BBVA Argentina, Central Puerto, Cresud, Loma Negra, Supervielle y Telecom.
Entre las excepciones se destaca YPF, que sube 3,3%, mientras Grupo Financiero Galicia avanza 1%, Pampa Energía mejora 0,5% y Transportadora de Gas del Sur gana 0,6%. Son casos puntuales dentro de una rueda donde el balance general sigue siendo claramente negativo para los activos argentinos.
Se vuelve a encender una alarma
Con el mercado todavía abierto, la lectura preliminar de este viernes 6 de marzo deja un mensaje difícil de maquillar. Los bonos vuelven a sangrar, el riesgo país se recalienta y la mejora de los activos argentinos vuelve a quedar bajo presión en una jornada donde el castigo no luce aislado ni técnico, sino bastante extendido.
Para el Gobierno y para la plaza financiera, el dato más delicado no es solo que caigan los bonos, sino que esa baja llegue acompañada por un salto marcado del riesgo país en un momento donde la deuda necesitaba consolidar otra dinámica.
