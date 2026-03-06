Sangran los bonos y se recalienta el riesgo país

image

El riesgo país incomoda

Que el riesgo país se ubique en 573 puntos no es un dato menor ni una simple referencia estadística. Es, en los hechos, una medida del premio que exige el mercado para mantener deuda argentina frente a la de Estados Unidos y, por lo tanto, una variable decisiva para evaluar si el país está o no en condiciones de acercarse a una normalización financiera más consistente.

Cada vez que este indicador salta con fuerza, la lectura del mercado es bastante clara. La compresión que los bonos necesitan para seguir recuperando terreno se frena, la expectativa de acceso al crédito externo queda más lejos y la desconfianza vuelve a trasladarse a precios. En otras palabras, una suba de esta magnitud le pega de lleno a la narrativa de mejora en los activos soberanos.

Además, la debilidad de la jornada se monta sobre un desempeño anual que ya venía golpeado. En la especie en dólares, el AL29D acumula una caída de 13,3% en el año, el AL30D pierde 10,6%, el GD30D retrocede 11% y el GD46D baja 4,4%. En pesos, el deterioro también es visible, con el AL29 cediendo 16,5% en el año, el AL30 perdiendo 13,3%, el GD30 bajando 13,8% y el GD46 retrocediendo 7,4%. La rueda de este viernes, por lo tanto, no inaugura una tendencia sino que profundiza una fragilidad que ya estaba instalada.

El dólar sube

En el frente cambiario también hay movimiento, aunque bastante más moderado que en la deuda. El dólar mayorista se ubica en $1.408, mientras el oficial opera en $1.435 y el tarjeta en $1.865,50. Entre los financieros, el MEP cotiza en $1.436,86 con una suba diaria de 0,3%, en tanto que el CCL avanza 0,9% hasta $1.480,52. El dólar cripto, por su parte, se mueve en $1.483,15.

Ese comportamiento importa porque muestra que la tensión principal de la rueda no pasa por un desorden cambiario sino por una corrección más focalizada sobre los activos de riesgo argentinos, en especial los bonos soberanos. Cuando los dólares financieros acompañan con movimientos acotados y la deuda igual se desploma, el mercado está diciendo algo bastante concreto. El problema de la jornada no es solamente el precio del dólar, sino la percepción sobre la consistencia del trade argentino y sobre la capacidad de los bonos de sostener mejores valuaciones.

Los ADR acompañan el mal clima, aunque YPF se desmarca

La debilidad tampoco queda encapsulada en la curva soberana. En Nueva York, la mayoría de los ADR argentinos también opera en baja y refuerza el tono defensivo de la rueda. Banco Macro pierde 4,4%, Globant cae 3,7%, Ternium retrocede 2,1%, IRSA baja 2,1%, Edenor cede 2% y Corporación América afloja 1,9%. También aparecen en rojo BBVA Argentina, Central Puerto, Cresud, Loma Negra, Supervielle y Telecom.

Entre las excepciones se destaca YPF, que sube 3,3%, mientras Grupo Financiero Galicia avanza 1%, Pampa Energía mejora 0,5% y Transportadora de Gas del Sur gana 0,6%. Son casos puntuales dentro de una rueda donde el balance general sigue siendo claramente negativo para los activos argentinos.

Se vuelve a encender una alarma

Con el mercado todavía abierto, la lectura preliminar de este viernes 6 de marzo deja un mensaje difícil de maquillar. Los bonos vuelven a sangrar, el riesgo país se recalienta y la mejora de los activos argentinos vuelve a quedar bajo presión en una jornada donde el castigo no luce aislado ni técnico, sino bastante extendido.

Para el Gobierno y para la plaza financiera, el dato más delicado no es solo que caigan los bonos, sino que esa baja llegue acompañada por un salto marcado del riesgo país en un momento donde la deuda necesitaba consolidar otra dinámica.

Cuando la curva soberana se tiñe de rojo y el termómetro del riesgo pega un salto de esta magnitud, el mercado vuelve a dejar una advertencia que pesa más de lo que parece en una sola rueda. Cuando la curva soberana se tiñe de rojo y el termómetro del riesgo pega un salto de esta magnitud, el mercado vuelve a dejar una advertencia que pesa más de lo que parece en una sola rueda.

