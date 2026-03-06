Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo

Equilibra adjudica la excepción de Neuquén al crecimiento de Vaca Muerta y del sector hidrocarburífero que impulsó el establecimiento de nuevas empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo.

El sector de la energía es uno de los cinco que escapan a la crisis económica y de la industria nacional en la gestión Milei, pero es de baja incidencia laboral.

image Las provincias con actividades relacionadas con la generación de energía podrían tener un alivio en cuanto al mercado laboral y empresarial.

Mientras tanto, las otras 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, están en rojo en cuanto a la situación empresarial con los peores números por parte de Misiones (-10,3%), La Rioja (-9,6%) y Chaco (-9,2%).

En el centro del país, donde se asiente la mayor cantidad de industrias y de la población, Córdoba perdió el 7,4% de sus empresas, Santa Fe el 5% y la provincia de Buenos Aires el 3,8%.

En cuanto al empleo, la provincia más golpeada es Formosa con -18,5%; Santa Cruz 16,3%; La Rioja -15%; Tierra del Fuego -12,9% y Chaco -11,4%.

Como en el caso de la creación de empresas, Neuquén también vio crecer el empleo formal, en este caso en un 7% y se suma Río Negro con el 0,4%.

La estimación total para el mismo período analizado es que se perdieron 270.000 puestos de trabajo registrado mientras crecieron los cuentapropistas en alrededor de 600.000.

