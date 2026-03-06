Entre noviembre de 2023 e igual mes de 2025 se perdieron 21.938 empresas, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, lo que afectó a 290.000 empleos, principalmente en la industria y la construcción. Desde la consultora Equilibra relevaron la situación por provincias y encontraron solo una con resultados positivos.
Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo
Solo una provincia argentina no sufrió el cierre de empresas y la pérdida de empleos formales desde 2023 según la consultora Equilibra.
El Gobierno admite el cierre de empresas
Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) entre noviembre de 2023 (último mes del gobierno de Alberto Fernández) e igual mes de 2025 (último dato disponible) se perdieron 21.938 empresas, lo que significa una caída del 4,3% en el total de compañías.
Además, la SRT detectó que en los últimos dos años cayó un 3% el número de trabajadores registrados en las aseguradoras de riesgo, un dato importante porque resulta obligatorio a la hora de contratar a una persona, lo que da un indicio negativo sobre la situación del empleo.
Días atrás, la consultora Politikon Chaco en base a los datos de la SRT encontró que la provincia de Neuquén fue la única con datos positivos con un incremento del 1,8% en la creación de empresas por la apertura de 159 nuevas entidades.
Equilibra confirma que todas las provincias están en rojo
La consultora Equilibra también desgranó los datos oficiales y estableció en un reciente informe que casi todo el país, excepto por Neuquén, terminó con números negativos en cuanto al cierre de empresas y la pérdida de empleos.
Equilibra adjudica la excepción de Neuquén al crecimiento de Vaca Muerta y del sector hidrocarburífero que impulsó el establecimiento de nuevas empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo.
El sector de la energía es uno de los cinco que escapan a la crisis económica y de la industria nacional en la gestión Milei, pero es de baja incidencia laboral.
Mientras tanto, las otras 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, están en rojo en cuanto a la situación empresarial con los peores números por parte de Misiones (-10,3%), La Rioja (-9,6%) y Chaco (-9,2%).
En el centro del país, donde se asiente la mayor cantidad de industrias y de la población, Córdoba perdió el 7,4% de sus empresas, Santa Fe el 5% y la provincia de Buenos Aires el 3,8%.
En cuanto al empleo, la provincia más golpeada es Formosa con -18,5%; Santa Cruz 16,3%; La Rioja -15%; Tierra del Fuego -12,9% y Chaco -11,4%.
Como en el caso de la creación de empresas, Neuquén también vio crecer el empleo formal, en este caso en un 7% y se suma Río Negro con el 0,4%.
La estimación total para el mismo período analizado es que se perdieron 270.000 puestos de trabajo registrado mientras crecieron los cuentapropistas en alrededor de 600.000.
