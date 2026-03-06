La Libertad Avanza desafía a los intendentes y busca eliminar tasas municipales con 116 proyectos

“Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero los servicios siguen siendo deficientes y la infraestructura está deteriorada”, afirmó el dirigente.

Además, vinculó la iniciativa con el discurso que el presidente Javier Milei viene sosteniendo sobre la reducción de impuestos.

“Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el Presidente Milei en Junín el año pasado: es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos”, sostuvo.

Una estrategia política con la mira en 2027 (que enoja a los intendentes)

Dentro de La Libertad Avanza la iniciativa no se interpreta solo como una acción legislativa, sino también como parte de una estrategia de construcción territorial en la provincia de Buenos Aires.

El espacio libertario busca consolidar su presencia en los municipios y proyectar una estructura política que le permita competir por el control del distrito en las elecciones de 2027.

En ese marco, Pareja viene impulsando un plan para fortalecer el armado partidario en el territorio bonaerense. El objetivo es recorrer los 135 municipios de la provincia, consolidar equipos locales y coordinar la actividad de concejales y dirigentes.

Desde el espacio libertario sostienen que Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de tasas municipales del país y aseguran que, según relevamientos propios, más del 80% de esos tributos no tendría una contraprestación clara para el contribuyente.

El foco político estará puesto especialmente en la Primera y la Tercera sección electoral, donde se concentra la mayor parte del electorado del conurbano.

Por primera vez en la historia de la Provincia de Buenos Aires, hemos presentado a través de nuestros bloques de concejales una iniciativa coordinada para reducir de manera masiva las tasas municipales en 116 municipios.



Menos burocracia y más facilidades para emprender

Además de la reducción de tasas, los proyectos presentados por concejales libertarios también incluyen propuestas orientadas a simplificar trámites administrativos.

Desde el espacio sostienen que en muchos municipios existen procedimientos burocráticos que encarecen la actividad económica y generan obstáculos para comerciantes, profesionales y emprendedores.

Por eso, las iniciativas contemplan medidas para simplificar habilitaciones comerciales, reducir requisitos administrativos y eliminar trámites considerados innecesarios.

Según explican en La Libertad Avanza, la reducción de la burocracia municipal es un paso clave para acompañar cualquier política destinada a bajar impuestos y mejorar el clima de inversión en los distritos.

Un debate con antecedentes judiciales

La discusión sobre las tasas municipales viene generando tensiones entre el Gobierno nacional y distintos municipios desde el inicio de la gestión libertaria.

Hasta ahora, sin embargo, los intentos por modificar ese esquema encontraron límites judiciales.

Días atrás, por ejemplo, la Justicia Federal de San Nicolás declaró inconstitucional la resolución que impedía a los intendentes incluir tasas municipales dentro de las facturas de servicios públicos. La medida había sido impulsada en 2024 por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El fallo respondió a una presentación realizada por el intendente de Pergamino, Javier Martínez.

Un antecedente similar se había registrado previamente en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que rechazó un planteo contra la tasa vial aplicada por el municipio de General Pueyrredón, gobernado por Guillermo Montenegro.

En ese contexto, la ofensiva de La Libertad Avanza tiene un fuerte componente político. Aunque el espacio no gobierna municipios en la provincia de Buenos Aires, busca instalar el debate sobre la presión fiscal local y mostrar una estrategia coordinada en todo el territorio bonaerense.

