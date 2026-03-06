River está transitando tiempos de cambios con lo que fue la salida de Marcelo Gallardo para que se dé el arribo de Eduardo Coudet como nuevo entrenador y al mismo tiempo empezó a darse una transición en una zona neurálgica del campo donde parece que el Millonario, por accidente, encontró a su mejor refuerzo.
NADIE LO IMAGINÓ
River cerró un acuerdo secreto y encontró a su mejor refuerzo
En las últimas horas se confirmó el acuerdo secreto que cerró River, lo que derivó en la aparición de un gran refuerzo.
No caben dudas que hoy en día el jugador más pesado que tiene el plantel de River por trayectoria en el club, experiencia y ascendencia en el plantel es Franco Armani. Sin embargo, el Pulpo viene tienen un rol testimonial en el Millonario desde que comenzó el 2026 debido a una lesión que hasta el día de hoy lo tiene a maltraer, lo que lo llevó a realizarse un tratamiento especial.
Fue en plena pretemporada que se supo de la lesión de Armani y cuando todos pensaban que era la oportunidad para que finalmente Jeremías Ledesma tenga su chance en el arco de River con continuidad se produjo su salida a Rosario Central. En un primer momento se dijo que el Canalla se había llevado al arquero a préstamo pero ahora salió a la luz el secreto.
Germán Balcarce reveló que River vendió a Jeremías Ledesma a cambio de 1,8 millones de dólares por el 60% de la ficha, por lo que el ex Cádiz ya no pertenece más al Millonario y queda invalidada una opción de repesca ante la lesión de Armani. Todo este cóctel hizo que surja el mejor refuerzo para arco: Santiago Beltrán.
Santiago Beltrán, el mejor refuerzo de River
Santiago Beltrán, con solo 21 años, se tomó posesión del arco de River con una enorme naturalidad demostrando un nivel más que llamativo. Siendo un arquero sobrio pero también con enormes reflejos empezó a ganarse la simpatía de los hinchas a tal punto que nadie pide por el regreso de Armani e incluso también solicitan que no llegue otro guardametas.
Mientras surgen rumores de que en junio llegaría un arquero de experiencia y renombre, el que sigue sumando porotos partido a partido es Santiago Beltrán, que la rompió contra Independiente Rivadavia, que no le salió absolutamente nada a River porque es un producto genuino de las inferiores y que además tiene un enorme trecho para mejorar y asentarse aún más. Parece que el Millonario, sin querer encontró al mejor reemplazo de Armani.
Más en GOLAZO24
Nadie lo esperó: Se reveló la suma que pidió Gallardo para irse de River
Impacto total en Boca por el jugador que Riquelme está por vender a Inglaterra
La figura internacional que NO llega a Boca por culpa de Riquelme: "Me cansé"
Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"