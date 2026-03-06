River cerró un acuerdo secreto y encontró a su mejor refuerzo

No caben dudas que hoy en día el jugador más pesado que tiene el plantel de River por trayectoria en el club, experiencia y ascendencia en el plantel es Franco Armani. Sin embargo, el Pulpo viene tienen un rol testimonial en el Millonario desde que comenzó el 2026 debido a una lesión que hasta el día de hoy lo tiene a maltraer, lo que lo llevó a realizarse un tratamiento especial.