Javier Milei estaría atravesando un duro momento por la muerte de Robert, uno de los perros que formaba parte del grupo de mastines clonados a partir de Conan, su histórica mascota. La información fue publicada por la revista Noticias hace varias horas, pero hay llamativo silencio oficial: nadie confirma ni desmiente.
ROBERT, CLON DE CONAN
Aseguran que murió uno de los perros de Milei, quien no confirma ni desmiente
Según revista Noticias, murió Robert, uno de los perros de Javier Milei que formaba parte del grupo de mastines clonados a partir de Conan. Silencio oficial.
Dada la habitual rápida reacción del Presidente y su entorno ante noticias 'fake', el silencio ante este caso -que está siendo muy comentado en X- sería un indicio de que la noticia es real. ¿Dónde está la Oficina de Respuesta Oficial cuando la necesitamos?
También resulta llamativo que Milei no haya 'despedido' a su mascota en las redes sociales, donde este viernes (06/03) se mostró muy activo, como todos los días...
Robert era uno de los clones de Conan, el mastín inglés que Milei adoptó en 2004 y que consideraba como "un hijo". Tras su muerte en 2017, el economista decidió clonar al animal en Estados Unidos, dando origen a varios perros genéticamente idénticos que hoy forman parte de su vida personal y política.
El perro, que estaba próximo a cumplir ocho años -una edad cercana al promedio de vida de estos clones- llevaba su nombre en homenaje al economista Robert Lucas. Según publicó el periodista Juan Luis González (autor del libro 'Las Fuerzas del Cielo') en revista Noticias, el can fue operado de un tumor, sobrevivió a la cirugía pero murió 48 horas después.
González publicó un chat atribuido a Javier Milei, en el que hablaba de sus perros, y describía a Robert como el encargado de “ver sus fallas y contenerlo emocionalmente a la vez que pelea contra la oscuridad”.
Al momento de publicar esta nota, no hay información oficial respecto al fallecimiento (o no) del perro de Milei.
