Milei se mudó a "la casita de herramientas" en Olivos y revelaron cómo es por dentro

Lejos del tradicional chalet presidencial, Javier Milei decidió establecer su residencia dentro de la Quinta de Olivos en un espacio poco convencional. Se trata de una construcción que originalmente era utilizada como depósito de herramientas y que fue remodelada para funcionar como vivienda, una decisión que el propio Presidente ya había mencionado en entrevistas recientes.
Ahora, el empresario Antonio Aracre, exjefe de asesores de Alberto Fernández y actual defensor del gobierno libertario, brindó nuevos detalles (en una entrevista a FM Delta) sobre ese lugar tras haber sido invitado a Olivos. Según relató, el espacio está ubicado frente a los caniles donde viven los perros del mandatario y fue transformado en una suerte de cabaña, adaptada a las preferencias personales del jefe de Estado.
Por qué Milei decidió vivir ahí
Aracre explicó que la refacción se realizó con fondos propios del Presidente y que el objetivo fue crear un ámbito sencillo y funcional.
“Era un galpón grande que se usaba como sala de herramientas y hoy es una pequeña cabaña”, describió en declaraciones radiales.
Uno de los aspectos más llamativos del relato tiene que ver con la convivencia de Milei con sus perros, a quienes considera parte central de su vida cotidiana. Según contó Aracre, el dormitorio cuenta con una cama principal y un espacio adicional para que uno de los animales duerma junto al Presidente, en un sistema de rotación nocturna.
“Cada noche duerme con uno de ellos. Hay una especie de colchón o almohadón grande para el perro que le toca ese día”, detalló. Además, señaló que los animales mantienen rutinas estrictas de alimentación, descanso y recreación, que se respetan incluso dentro de la residencia presidencial.
La casita en Olivos también es para los perros
El exasesor también se refirió al carácter de los perros, cinco en total, a los que describió como de gran tamaño. Durante su visita no interactuó directamente con ellos, ya que se encontraban en horario de descanso dentro de los caniles, pero afirmó que pudo observar rasgos distintos en cada uno.
“Son perros grandes, muy imponentes. Conan se lo veía tranquilo y sereno. Junior, el más chico, es más inquieto y juguetón”, relató Aracre, al dar cuenta de uno de los aspectos más personales y menos conocidos del día a día del Presidente.
Días atrás, el propio Milei había explicado públicamente por qué decidió no habitar el chalet principal de Olivos. En una entrevista televisiva, sostuvo que buscó un entorno que le permitiera mantener equilibrio emocional y coherencia con su estilo de vida.
“Yo ya descubrí qué cosas me hacen feliz y actúo en función de eso”, expresó el mandatario, al justificar su mudanza dentro del predio presidencial. En esa misma línea, dejó en claro que concibe su rol como una etapa transitoria y no como un modo de vida permanente.
De hecho, Milei adelantó que, una vez concluida su etapa política —ya sea tras uno o dos mandatos—, planea retirarse a vivir al campo, acompañado únicamente por sus perros, para dedicarse a escribir y dar conferencias, lejos de la exposición pública.
