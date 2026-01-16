Milei se mudó a "la casita de herramientas" en Olivos y revelaron cómo es por dentro

“Cada noche duerme con uno de ellos. Hay una especie de colchón o almohadón grande para el perro que le toca ese día”, detalló. Además, señaló que los animales mantienen rutinas estrictas de alimentación, descanso y recreación, que se respetan incluso dentro de la residencia presidencial.

La casita en Olivos también es para los perros

El exasesor también se refirió al carácter de los perros, cinco en total, a los que describió como de gran tamaño. Durante su visita no interactuó directamente con ellos, ya que se encontraban en horario de descanso dentro de los caniles, pero afirmó que pudo observar rasgos distintos en cada uno.

“Son perros grandes, muy imponentes. Conan se lo veía tranquilo y sereno. Junior, el más chico, es más inquieto y juguetón”, relató Aracre, al dar cuenta de uno de los aspectos más personales y menos conocidos del día a día del Presidente.

Días atrás, el propio Milei había explicado públicamente por qué decidió no habitar el chalet principal de Olivos. En una entrevista televisiva, sostuvo que buscó un entorno que le permitiera mantener equilibrio emocional y coherencia con su estilo de vida.

“Yo ya descubrí qué cosas me hacen feliz y actúo en función de eso”, expresó el mandatario, al justificar su mudanza dentro del predio presidencial. En esa misma línea, dejó en claro que concibe su rol como una etapa transitoria y no como un modo de vida permanente.

De hecho, Milei adelantó que, una vez concluida su etapa política —ya sea tras uno o dos mandatos—, planea retirarse a vivir al campo, acompañado únicamente por sus perros, para dedicarse a escribir y dar conferencias, lejos de la exposición pública.

________________________________

Más noticias en Urgente24:

Macri reapareció en Instagram tras su separación y el PRO confirmó un cambio clave en su cúpula

Vuelos cancelados y pasajeros varados: El Congreso exige respuestas por el pésimo servicio de Flybondi

Señales de bloqueo: La oposición busca poner límites a las reformas de Milei y ya trabajan en su estrategia