La decisión de la Anses de habilitar una nueva billetera virtual para el cobro de planes sociales volvió a encender una discusión sensible, quién maneja el dinero de millones de beneficiarios y bajo qué reglas. La incorporación de Naranja X al sistema de pagos de prestaciones estatales no pasó desapercibida y ya genera ruido tanto en el sistema financiero tradicional como en el universo fintech.
QUÉ CAMBIÓ
Anses habilita una nueva billetera virtual y reaviva la pelea por los cobros de planes sociales
Desde Anses sostienen que habilitar una nueva billetera virtual mejora la inclusión financiera y reduce barreras de acceso.
Lejos de ser un simple cambio operativo, la medida abre un nuevo capítulo en la digitalización de los pagos sociales y profundiza un proceso que, para muchos, redefine la relación entre el Estado, los beneficiarios y las plataformas privadas.
¿Qué decidió Anses sobre la nueva billetera virtual para planes sociales?
La Anses confirmó que desde esta semana los titulares de determinadas prestaciones podrán elegir Naranja X como billetera virtual para cobrar sus haberes. De esta forma, la fintech se suma al reducido grupo de plataformas digitales autorizadas para recibir pagos directos del organismo previsional.
El punto clave es que el cambio no se realiza de manera automática. Cada beneficiario debe solicitar expresamente que sus cobros dejen de acreditarse en una cuenta bancaria tradicional y pasen a una billetera virtual habilitada. Sin ese trámite, el esquema actual no se modifica.
Desde el organismo explicaron que el objetivo es ampliar las opciones disponibles, facilitar el acceso al dinero y acompañar los hábitos digitales de una población que, cada vez más, opera desde el celular.
¿Qué cambia para los beneficiarios de Anses con esta billetera virtual?
En términos prácticos, el dinero se acredita directamente en la billetera virtual elegida, sin pasar por una cuenta bancaria clásica. Esto permite pagar servicios, hacer transferencias, enviar dinero, comprar con QR y manejar los fondos desde una app, sin costos de mantenimiento ni requisitos tradicionales del sistema bancario.
Para muchos titulares de planes sociales, esto implica mayor autonomía y rapidez. Para otros, despierta dudas sobre seguridad, control y límites operativos. La polémica no es nueva, pero se reactiva cada vez que Anses amplía el uso de una billetera virtual para prestaciones estatales.
¿Qué prestaciones de Anses se pueden cobrar con billetera virtual?
La posibilidad de cobrar a través de billeteras digitales no es universal. Por ahora, Anses habilitó esta modalidad para un conjunto específico de programas, entre los que se encuentran:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignaciones Familiares
- Asignación por Embarazo
- Asignaciones de Pago Único
- Prestación Alimentar
- Programa Hogar
- Vouchers Educativos
En todos los casos, el titular debe informar su elección de manera formal, ya sea a través de los canales digitales de Anses o en una oficina, reemplazando la cuenta bancaria previamente registrada.
Qué rol juega Naranja X en este nuevo esquema de Anses
Naranja X pertenece al ecosistema financiero del Grupo Galicia y viene creciendo fuerte en el negocio de pagos digitales. Con su incorporación al sistema de Anses, la fintech gana volumen, visibilidad y millones de potenciales usuarios que ahora pueden cobrar planes sociales directamente en su plataforma.
El movimiento también intensifica la competencia entre billeteras virtuales por un mercado que mueve cifras millonarias todos los meses y que tiene una alta recurrencia de uso.
Más noticias en Urgente24
No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más
Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River
Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia
Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso