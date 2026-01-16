Anses habilita una nueva billetera virtual y reaviva la pelea por los cobros de planes sociales

¿Qué cambia para los beneficiarios de Anses con esta billetera virtual?

En términos prácticos, el dinero se acredita directamente en la billetera virtual elegida, sin pasar por una cuenta bancaria clásica. Esto permite pagar servicios, hacer transferencias, enviar dinero, comprar con QR y manejar los fondos desde una app, sin costos de mantenimiento ni requisitos tradicionales del sistema bancario.

Para muchos titulares de planes sociales, esto implica mayor autonomía y rapidez. Para otros, despierta dudas sobre seguridad, control y límites operativos. La polémica no es nueva, pero se reactiva cada vez que Anses amplía el uso de una billetera virtual para prestaciones estatales.

¿Qué prestaciones de Anses se pueden cobrar con billetera virtual?

La posibilidad de cobrar a través de billeteras digitales no es universal. Por ahora, Anses habilitó esta modalidad para un conjunto específico de programas, entre los que se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares

Asignación por Embarazo

Asignaciones de Pago Único

Prestación Alimentar

Programa Hogar

Vouchers Educativos

En todos los casos, el titular debe informar su elección de manera formal, ya sea a través de los canales digitales de Anses o en una oficina, reemplazando la cuenta bancaria previamente registrada.

Qué rol juega Naranja X en este nuevo esquema de Anses

Naranja X pertenece al ecosistema financiero del Grupo Galicia y viene creciendo fuerte en el negocio de pagos digitales. Con su incorporación al sistema de Anses, la fintech gana volumen, visibilidad y millones de potenciales usuarios que ahora pueden cobrar planes sociales directamente en su plataforma.

El movimiento también intensifica la competencia entre billeteras virtuales por un mercado que mueve cifras millonarias todos los meses y que tiene una alta recurrencia de uso.

