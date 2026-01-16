El BCRA refuerza reservas a cambio de tasas más altas

El dato no es menor si se lo lee junto con el comportamiento del dólar minorista, que se mantiene estable en torno a los $1.450, con una brecha acotada frente a las cotizaciones financieras. Para EconSur, este equilibrio responde a una combinación de oferta exportadora constante, liquidaciones de capital financiero y una política monetaria deliberadamente contractiva.

El esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación pasada funciona, por ahora, como un marco creíble.

El esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación pasada funciona, por ahora, como un marco creíble.

El mercado opera cómodo dentro de la zona media, sin testear el techo, lo que reduce la necesidad de intervenciones defensivas y le permite al Central concentrarse en sumar divisas.

Tasas altas como ancla del programa

El otro dato central del tablero está en las tasas. La TAMAR de bancos privados se ubicó en 35,69% TNA, mientras que la BADLAR cerró en 31,94% TNA. Ambos niveles confirman que el sistema financiero sigue operando con tasas reales positivas, incluso tras el último dato de inflación.

EconSur señala que esta decisión no es accidental. La escasez de liquidez es parte del diseño del programa, con el objetivo de evitar desbordes sobre el tipo de cambio y contener la inercia inflacionaria. El costo aparece del lado del crédito, que sigue caro y selectivo, especialmente para hogares y pymes.

La lectura del mercado es clara las tasas cumplen hoy el rol de ancla nominal, incluso a costa de frenar una recuperación más rápida de la actividad.

En ese contexto, el BCRA interviene de manera quirúrgica para evitar picos extremos, pero sin convalidar un relajamiento generalizado.

Un equilibrio delicado

El cuadro que dejan las principales variables muestra coherencia operativa, aunque con márgenes estrechos.

Reservas en alza, dólar controlado y tasas elevadas permiten ganar tiempo y ordenar expectativas, pero también obligan a sostener un delicado equilibrio entre estabilidad financiera y costo económico.

EconSur advierte que el desafío hacia adelante pasa por transformar esta calma financiera en una mejora del crédito y la actividad, sin poner en riesgo el ancla cambiaria. Mientras tanto, el mercado seguirá mirando de cerca tres números reservas, dólar y tasas, conscientes de que cualquier desalineamiento en ese triángulo puede reabrir tensiones que hoy parecen contenidas.

