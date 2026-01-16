Los últimos datos oficiales del Banco Central (BCRA) confirman que la estrategia de estabilización se apoya en tres pilares bien definidos: acumulación de reservas, control del tipo de cambio y tasas de interés reales positivas, una combinación que ordena expectativas, pero también expone tensiones hacia adelante.
ACUMULA US$ 687 MM
El BCRA refuerza reservas a cambio de tasas más altas
El BCRA suma dólares al balance y consolida la calma cambiaria, a costa de mantener tasas reales más altas
Al viernes 16 de enero, las reservas brutas alcanzaron los US$44.607 millones, mientras que la compra diaria de divisas fue de US$125 millones, una señal clara de continuidad en la política de acumulación. En paralelo, el tipo de cambio minorista promedio vendedor se ubicó en $1.453,44, confirmando que el dólar se mantiene contenido dentro del esquema de bandas y lejos del techo operativo.
Según el análisis de EconSur, estos números consolidan la “pax cambiaria” de corto plazo, aunque con costos crecientes en materia financiera y monetaria.
Reservas que suben y un dólar que no presiona
La compra de US$125 millones en una sola rueda se suma a una secuencia que ya ubica el saldo positivo del mes claramente por encima de los US$687 millones, de acuerdo con estimaciones privadas.
El dato no es menor si se lo lee junto con el comportamiento del dólar minorista, que se mantiene estable en torno a los $1.450, con una brecha acotada frente a las cotizaciones financieras. Para EconSur, este equilibrio responde a una combinación de oferta exportadora constante, liquidaciones de capital financiero y una política monetaria deliberadamente contractiva.
El esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación pasada funciona, por ahora, como un marco creíble.
Tasas altas como ancla del programa
El otro dato central del tablero está en las tasas. La TAMAR de bancos privados se ubicó en 35,69% TNA, mientras que la BADLAR cerró en 31,94% TNA. Ambos niveles confirman que el sistema financiero sigue operando con tasas reales positivas, incluso tras el último dato de inflación.
EconSur señala que esta decisión no es accidental. La escasez de liquidez es parte del diseño del programa, con el objetivo de evitar desbordes sobre el tipo de cambio y contener la inercia inflacionaria. El costo aparece del lado del crédito, que sigue caro y selectivo, especialmente para hogares y pymes.
La lectura del mercado es clara las tasas cumplen hoy el rol de ancla nominal, incluso a costa de frenar una recuperación más rápida de la actividad.
Un equilibrio delicado
Reservas en alza, dólar controlado y tasas elevadas permiten ganar tiempo y ordenar expectativas, pero también obligan a sostener un delicado equilibrio entre estabilidad financiera y costo económico.
EconSur advierte que el desafío hacia adelante pasa por transformar esta calma financiera en una mejora del crédito y la actividad, sin poner en riesgo el ancla cambiaria. Mientras tanto, el mercado seguirá mirando de cerca tres números reservas, dólar y tasas, conscientes de que cualquier desalineamiento en ese triángulo puede reabrir tensiones que hoy parecen contenidas.
