Horas decisivas para la NASA: Cuándo y cómo ver la primera evacuación médica desde la EEI

¿Cuándo regresan los astronautas de la estación espacial?

La NASA y SpaceX prevén que comience la vuelta a casa de los astronautas este miércoles 14/01.

El comunicado detalla que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el desacoplamiento de la misión SpaceX Crew 11 de la agencia espacial estadounidense de la Estación Espacial Internacional se producirá, no antes de las 5:05 p.m. EST (hora del este)

5:05 p.m. EST (hora del este) serían las 7:05 p.m. en Argentina.

Se tiene previsto que los astronautas americen frente a la costa de California a las 3:41 a.m. del jueves 15 de enero.

La tripulación que volverá a la Tierra son: Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui y Oleg Platonov.

Estación Espacial Internacional Algo histórico está por suceder en la Estación Espacial Internacional.

¿Cómo ver el regreso de los astronautas a la Tierra?

La NASA transmitirá en vivo el regreso y las actividades relacionadas con la primera evacuación médica desde la EEI, a través de NASA+, Amazon Prime y su canal de Youtube.

La cobertura de la agencia especial estadounidense será la siguiente:

Miércoles, 14 de enero

3 p.m. – Comienza la cobertura del cierre de escotilla

3:30 p.m. – Cierre de escotilla

4:45 p.m. – Comienza la cobertura del desacoplamiento

5:05 p.m. – Desacoplamiento

Tras la finalización de la cobertura del desacoplamiento, la NASA distribuirá las conversaciones (solo en formato audio) entre la tripulación Crew 11, la estación espacial y los controladores de vuelo durante el tránsito de la nave Dragon alejándose del complejo orbital.

Jueves, 15 de enero

2:15 a.m. – Comienza la cobertura del regreso

2:51 a.m. – Encendido de desorbitado

3:41 a.m. – Amerizaje

