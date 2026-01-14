La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y Space X regresarán a cuatro astronautas a la Tierra antes de lo previsto, en lo que quedará para la historia como la primera evacuación médica desde la Estación Espacial Internacional (EEI). Un tripulante enfermo hizo que los planes cambiaran.
PROBLEMA DE SALUD
Horas decisivas para la NASA: Cuándo y cómo ver la primera evacuación médica desde la EEI
La NASA se dispone a traer a la Tierra a cuatro astronautas de la misión Crew-11 antes de tiempo por un problema médico. Todos los detalles.
Primera evacuación médica en la historia de la EEI
El 8 de enero, la NASA anunció una decisión sin precedentes: adelantar el retorno a la Tierra de los integrantes de la misión SpaceX Crew 11 desde la estación espacial por un problema de salud que afecta a un miembro de la tripulación.
Debido a la confidencialidad médica, la NASA no reveló más detalles sobre el astronauta enfermo, ni el problema médico, pero aseguraron que se encuentra estable.
El doctor James Polk, jefe de salud y servicios médicos de la NASA, dijo en rueda de prensa, que están "actuando por prudencia con el miembro de la tripulación".
Y afirmó que se trata de la primera evacuación médica de la NASA desde la Estación Espacial Internacional.
¿Cuándo regresan los astronautas de la estación espacial?
La NASA y SpaceX prevén que comience la vuelta a casa de los astronautas este miércoles 14/01.
El comunicado detalla que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el desacoplamiento de la misión SpaceX Crew 11 de la agencia espacial estadounidense de la Estación Espacial Internacional se producirá, no antes de las 5:05 p.m. EST (hora del este)
5:05 p.m. EST (hora del este) serían las 7:05 p.m. en Argentina.
Se tiene previsto que los astronautas americen frente a la costa de California a las 3:41 a.m. del jueves 15 de enero.
La tripulación que volverá a la Tierra son: Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui y Oleg Platonov.
¿Cómo ver el regreso de los astronautas a la Tierra?
La NASA transmitirá en vivo el regreso y las actividades relacionadas con la primera evacuación médica desde la EEI, a través de NASA+, Amazon Prime y su canal de Youtube.
La cobertura de la agencia especial estadounidense será la siguiente:
Miércoles, 14 de enero
3 p.m. – Comienza la cobertura del cierre de escotilla
3:30 p.m. – Cierre de escotilla
4:45 p.m. – Comienza la cobertura del desacoplamiento
5:05 p.m. – Desacoplamiento
Tras la finalización de la cobertura del desacoplamiento, la NASA distribuirá las conversaciones (solo en formato audio) entre la tripulación Crew 11, la estación espacial y los controladores de vuelo durante el tránsito de la nave Dragon alejándose del complejo orbital.
Jueves, 15 de enero
2:15 a.m. – Comienza la cobertura del regreso
2:51 a.m. – Encendido de desorbitado
3:41 a.m. – Amerizaje
