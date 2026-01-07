¿Estamos a un mes del lanzamiento de Artemis 2 a la Luna? Podría ser

Específicamente, ha trascendido que el próximo 6 de febrero se abre la ventana de lanzamiento de la misión tripulada Artemis II y se extiende hasta abril.

En efecto, de acuerdo con la Nasa, el vuelo de prueba Artemis 2 despegará a más tardar en abril de 2026.

luna luna llena freepik 2026 será un año clave para avanzar en el regreso de los humanos a la Luna.

¿Cuándo vuelve el ser humano a la Luna?

Artemis 2 marca el regreso de los astronautas a una aventura más allá de la órbita cercana a la Tierra desde la última misión Apolo en 1972.

La NASA planea que este vuelo dure 10 días y que ayude a confirmar los sistemas y el hardware necesarios para las próximas misiones de exploración lunar tripulada.

"Artemis II se basa en el éxito del Artemis I sin tripulación en 2022 y demostrará una amplia gama de capacidades necesarias en misiones al espacio profundo", indican.

Los astronautas viajarán a bordo del poderoso cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orión. La misión saldrá del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida,

Estarán en la misión Artemis: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista en misión 1 Christina Hammock Koch y el especialista de misión 2 Jeremy Hansen.

Mientras tanto, Artemis III, que contempla el aterrizaje de los astronautas en la superficie lunar, está prevista para 2027.

"Regresaremos a la Luna en busca de descubrimientos científicos, beneficios económicos e inspiración para una nueva generación de exploradores: la Generación Artemisa", indica la NASA.

La ambición de la NASA: Quedarse en la Luna

Vales destacar que esta misión allana el camino para la expansión de la exploración espacial y, eventualmente, establecerse en la luna.

Jared Isaacman, nuevo jefe de la NASA, ya dijo en X que una de las prioridades era regresar a la Luna y establecer una presencia duradera. ¿Cómo? "Vamos a construir una base lunar".

¿Y después? "Luego, usaremos lo que aprendamos en la Luna y sus alrededores para dar el siguiente gran salto: enviar a los primeros astronautas a Marte", indica la NASA en su web sobre sus ambiciones.

