Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

image Ilya Lichtenstein, el hacker liberado.

Inversiones que toman potencia

Mientras tanto, expertos de mercado señalaron las principales criptomonedas a seguir en los próximos días, destacando activos emergentes como Ethena (ENA), Jito (JTO), Ethereum (ETH) y Pi Network, según publicó Invezz. Esto refleja cómo los inversores están diversificando su atención más allá de Bitcoin y Ethereum, pero sin perder de vista a estos gigantes.

Además, informes de análisis técnico publicados esta semana identificaron algunas altcoins con fuerte impulso al cierre del fin de semana, reforzando la idea de que las estrategias de trading no solo se concentran en las grandes monedas, sino en subsectores con potencial de despegue.

Auge institucional frente a la volatilidad

Un aspecto notable ha sido la mayor exposición de oficinas familiares (family offices) al mundo cripto, según una investigación de mercado publicada por FN London. Según estos informes, muchas de estas instituciones han pasado de tratar a las criptomonedas como un activo experimental a integrarlas formalmente en sus carteras estructuradas, con inversiones crecientes en Bitcoin y Ether. A pesar del entusiasmo, los analistas advierten sobre la fuerte volatilidad que podría persistir en 2026, instando a seleccionar inversiones con estrategia y gestión de riesgo sólida.

En esta línea, cadenas de acumulación como la de Metaplanet volvieron a incrementar su posición en Bitcoin, aunque el balance 2025 cerró con ciertas pérdidas relativas, lo que subraya que incluso jugadores significativos están navegando un mercado desafiante, alertó CryptoPotato.

Cambios en China e Irán

El Banco Popular de China dictaminó el lunes pasado, 29/12, que los bancos comerciales comiencen a pagar intereses sobre las tenencias de yuanes digitales. El objetivo de esta medida es que los clientes comiencen a utilizar en mayor medida la moneda digital y mantengan saldos.

Mientras tanto, Irán utiliza las criptomonedas para evitar sanciones. Mindex, el centro de exportación del Ministerio de Defensa de Irán, comenzó a permitir la recepción pagos en criptomonedas para sistemas de armas avanzados como método para eludir las sanciones internacionales. Los clientes potenciales pueden comprar misiles, tanques y drones utilizando criptomonedas junto con otros métodos de pago aceptados, incluidos riales iraníes o trueque, según Crypto News.

Con la entrada de 2026, el ecosistema continúa definiendo su narrativa entre adopción institucional, innovación tecnológica y la volatilidad que caracteriza a estas tecnologías financieras emergentes. El 2026 puede sorprender y los inversores deben estar preparados para seguir de cerca los acontecimientos.

