Trump impone su "Doctrina de Seguridad" y control energético en Venezuela

La estrategia se basa en tres pilares: incentivos económicos mediante el control del petróleo, seguridad nacional al expulsar la influencia de Rusia y China, y un sólido rédito político entre el electorado hispano.

Seguridad o incertidumbre

A pesar del éxito militar, persiste la incertidumbre sobre el futuro democrático. Mientras Trump afirma que Estados Unidos "gobernará" el país de forma interina para garantizar la estabilidad, voces moderadas como la del representante Brian Fitzpatrick advierten que el único país que USA debe gobernar es a sí mismo, instando a una transición real hacia elecciones libres.

Marco Rubio ha sido el principal impulsor de vincular la caída de Maduro con la seguridad energética de USA. La redada del sábado representa la mayor escalada de intervención estadounidense en el hemisferio en décadas.

Más noticias en Urgente24

La luna llena de enero 2026 vendrá con bolas de fuego en el cielo: Cómo verlas

Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River

Marco Rubio anunció el cese de acciones militares contra Venezuela

Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo

"Vamos a gobernar Venezuela": Donald Trump, la captura de Nicolás Maduro y la épica en duda