La captura de Nicolás Maduro marca una victoria estratégica para los sectores más duros del gabinete de Donald Trump. Liderados por Marco Rubio, los "halcones" lograron redefinir la intervención militar como una operación de orden público, posicionar su "Doctrina de Seguridad" bajo la promesa de erradicar el narcoterrorismo y asegurar el control energético en el hemisferio, según The Conversation.
CURIOSAMENTE OPORTUNO PARA USA
Trump impone su "Doctrina de Seguridad" y control energético en Venezuela
Marco Rubio y los halcones de Trump logran redefinir la intervención como una "misión de justicia"; lo cierto es que a USA le quedan solo 6 años de petróleo
Sin embargo, la publicación de Instagram de dataviva.ve presenta una cita del intelectual Luis Britto García, quien asegura que al mundo le quedan aproximadamente 4 a 5 décadas de reservas de hidrocarburos, pero que Estados Unidos solo tiene 6 años de petróleo.
Trump y la redada en Caracas
La administración Trump ha ejecutado una maniobra política audaz para evitar la resistencia de sus seguidores aislacionistas. Al presentar la incursión militar como la ejecución de una orden judicial contra un "narcoterrorista" y no como una guerra de intervención tradicional, la Casa Blanca ha logrado un consenso inusitado dentro del movimiento America First.
Figuras clave como Steve Bannon y Erik Prince han elogiado la operación, calificándola de "audaz y brillante". El argumento central que unifica a las facciones republicanas es que la inestabilidad de Venezuela —marcada por la migración masiva y el flujo de drogas— es una amenaza directa a la seguridad interna de Estados Unidos. Según el asesor Alex Bruesewitz, "esto no es un cambio de régimen, es justicia".
El ascenso de Marco Rubio y la prioridad del petróleo
El actual Secretario de Estado, Marco Rubio, emerge como el gran arquitecto de esta nueva etapa. Rubio ha logrado fusionar su histórica lucha contra el chavismo con la obsesión de Trump por los recursos naturales.
La estrategia se basa en tres pilares: incentivos económicos mediante el control del petróleo, seguridad nacional al expulsar la influencia de Rusia y China, y un sólido rédito político entre el electorado hispano.
Seguridad o incertidumbre
A pesar del éxito militar, persiste la incertidumbre sobre el futuro democrático. Mientras Trump afirma que Estados Unidos "gobernará" el país de forma interina para garantizar la estabilidad, voces moderadas como la del representante Brian Fitzpatrick advierten que el único país que USA debe gobernar es a sí mismo, instando a una transición real hacia elecciones libres.
Marco Rubio ha sido el principal impulsor de vincular la caída de Maduro con la seguridad energética de USA. La redada del sábado representa la mayor escalada de intervención estadounidense en el hemisferio en décadas.
Más noticias en Urgente24
La luna llena de enero 2026 vendrá con bolas de fuego en el cielo: Cómo verlas
Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River
Marco Rubio anunció el cese de acciones militares contra Venezuela
Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo
"Vamos a gobernar Venezuela": Donald Trump, la captura de Nicolás Maduro y la épica en duda