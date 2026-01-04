Valentín Carboni, el torniquete de Racing: la dosis de creatividad que faltaba

Diego Milito, ídolo de la institución italiana, aprovechó el buen vínculo y realizó la primera gran incorporación de su gestión como presidente de Racing. Más allá del nombre, el foco parece más que acertado.

Es que la Academia todavía busca suturar la herida. Juanfer Quintero se marchó a fines de 2024, luego de la histórica obtención de la Copa Sudamericana, y con esa partida también se fue la cuota creativa del equipo de Gustavo Costas.

Suturar la herida de Juanfer: el vacío creativo que nadie pudo llenar

Velocista, vertical, ofensivo, punzante. El Racing de Costas se ha consolidado como un equipo que necesita vigor e intensidad para fluir. Transiciones rápidas, ataques directos, duelos individuales. Testarudo, somete a sus rivales por insistencia. Y ahí, en esa estructura unísona pero por momentos predecible, Quintero le aportaba matices.

Era quien tenía -porque podía- la responsabilidad de poner un pie en el freno para ordenar tanto ímpetu y canalizar buenas intenciones de ataque en situaciones de gol más claras. Era la pausa al servicio de la creatividad. La creatividad al servicio de la necesidad.

Su salida nunca pudo ser compensada. Diego Milito no pudo hacer nada para retenerlo -tampoco Costas- y Juanfer Quintero dejó un tendal de preguntas para un equipo que se volvió demasiado monótono.

Verticalidad y asociación: por qué el perfil de Valentín Carboni encaja con Costas

Valentín Carboni puede ser el torniquete. Temporal, claro, como todo torniquete; el chico llega a préstamo. Pero tiene un largo año por delante. Zurdo, creativo, tiene una inventiva que para este Racing es indispensable, porque este Racing no la tiene. Si la Academia quiere dar un paso más allá, necesitar complementar su funcionamiento con otras facetas de juego menos directas -o, al menos, diferentes- que las que ya tiene.

Carboni puede aportarle eso. Con apenas 20 años, tiene un buen despliegue físico que acompaña con un tren superior fornido. Es más vertical -más vertical que Quintero, solo para establecer una comparación que permita identificar el perfil de Carboni-, lo cual puede encajar mejor en el estilo de Racing.

Suele comenzar por izquierda, más pegado a la raya, pero tiende a tirarse hacia adentro para asociarse con otros compañeros, a los que busca a través del pase. Asociarse. Conexión. Pases por bajo. Y por el centro. El futbolista le puede dar un abanico de opciones con la pelota que su nuevo equipo no tiene, y con la jerarquía de quien -a pesar de su lesión y poca regularidad- sigue siendo una promesa del fútbol argentino.

+ de Golazo24

Alerta en River con Matías Viña, un refuerzo que no aguanta los 90 minutos

Al minuto 93 y de carambola: el gol de Enzo Fernández que enmudeció al City

De promesa en el Barcelona de Messi al calvario en la MLS: 2 años sin jugar

Lo querían River e Inter Miami, aceleró Costas y se lo lleva Racing: "Un paso adelante"