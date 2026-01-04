Riqui Puig, de promesa en el Barcelona de Messi al calvario en la MLS

image Riqui Puig, estrella del LA Galaxy MLS en español

Quique Setién, Ronald Koeman, Xavi Hernández... ninguno pudo -siquiera Xavi- reconstruir al Barcelona que existió años atrás con Pep Guardiola y Luis Enrique como directores técnicos.

En ese contexto, la irrupción de Riqui Puig a mediados de 2020 pareció traer un poco de luz, esperanzando al hincha culé con su nuevo 'proyecto Masía'. Sin embargo, las buenas primeras impresiones del futbolista fueron apagándose con el tiempo, y su figura quedó tironeada por halagos desmedidos y denostaciones injustas.

"El tema con Riqui Puig es complejo. Es peor de lo que sus fans dicen y es mejor de lo que sus haters dicen. Como siempre, ni lo uno ni lo otro. Matices. Riqui no ha evolucionado desde hace tres años. Sigue en el mismo punto y hasta parece peor en algunas cosas", explicaba en 2022 el analista español Albert Blaya Sensat.

Javier Parra Peña, otro analista de fútbol, decía también en esos tiempos que "Riqui Puig es un futbolista con talento, pero se lo ha puesto por encima de lo que en realidad es. Y es que, de los últimos entrenadores del FC Barcelona, solo Quique Setién 'confió en él'. Ni Ernesto Valverde, ni Ronald Koeman ni Xavi Hernández, quien no cuenta con él para nada".

Las irrupciones de Pedri y Gavi terminaron por dejar a la joven promesa de La Masía en un rol muy deslucido y puesto en duda. En agosto de 2022, se marchó a la MLS. El torneo norteamericano, que venía in crescendo su participación en el fútbol mundial con la llegada de figuras -todavía no lo había hecho Messi- daba un golpe sobre la mesa.

