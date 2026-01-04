Sobre comenzar el año con el pie izquierdo, Riqui Puig es quizás el caso más resonante. El ex futbolista del Barcelona, que actualmente se desempeña en Los Angeles Galaxy, recibió la noticia que ningún jugador quiere escuchar: deberá estar todo un año más afuera de las canchas.
FUE LA GRAN APARICIÓN DE LA MASÍA
Riqui Puig, de promesa en el Barcelona de Messi al calvario en la MLS
Tras perderse todo el 2025, Riqui Puig -el volante de LA Galaxy- volvió al quirófano por su rodilla y recién regresará en 2027. La joya que se apagó en la MLS.
Riqui Puig deberá esperar hasta 2027
Un año más. Todo el 2026 lo verá desde afuera, al igual que como sucedió a lo largo de 2025. Riqui Puig acaba de ser operado con éxito del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, y, tras pasar por el quirófano, su recuperación le llevará un largo tiempo. "Se espera que Puig se recupere por completo y esté listo para reincorporarse al equipo para el inicio de la temporada 2027 de la MLS", anunció LA Galaxy.
Aunque parezca una broma de mal gusto del destino, Riqui Puig estuvo todo el 2025 trabajando para recuperarse de la rotura de ese ligamento de la rodilla, ocurrida a finales de 2024. Se perdió el año y esperaba, con ansias, volver al equipo en 2026. Pero se resintió de la lesión.
"Riqui Puig se sometió con éxito a una cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior (LCA) de su rodilla izquierda, poco más de un año después de un procedimiento similar a fines de 2024", informó el club el sábado.
De "nuevo Xavi" al exilio en la MLS: el peso de las expectativas en Barcelona
El futbolista de 26 años supo ser una promesa de La Masía. Formado en la reconocida cantera del Barcelona, Puig hizo su debut en julio de 2020. No fue un buen periodo para el conjunto blaugrana, que al poco tiempo vería partir a Leo Messi en una salida turbulenta y que atravesaría una seguidilla de entrenadores sin éxito.
Quique Setién, Ronald Koeman, Xavi Hernández... ninguno pudo -siquiera Xavi- reconstruir al Barcelona que existió años atrás con Pep Guardiola y Luis Enrique como directores técnicos.
En ese contexto, la irrupción de Riqui Puig a mediados de 2020 pareció traer un poco de luz, esperanzando al hincha culé con su nuevo 'proyecto Masía'. Sin embargo, las buenas primeras impresiones del futbolista fueron apagándose con el tiempo, y su figura quedó tironeada por halagos desmedidos y denostaciones injustas.
"El tema con Riqui Puig es complejo. Es peor de lo que sus fans dicen y es mejor de lo que sus haters dicen. Como siempre, ni lo uno ni lo otro. Matices. Riqui no ha evolucionado desde hace tres años. Sigue en el mismo punto y hasta parece peor en algunas cosas", explicaba en 2022 el analista español Albert Blaya Sensat.
Javier Parra Peña, otro analista de fútbol, decía también en esos tiempos que "Riqui Puig es un futbolista con talento, pero se lo ha puesto por encima de lo que en realidad es. Y es que, de los últimos entrenadores del FC Barcelona, solo Quique Setién 'confió en él'. Ni Ernesto Valverde, ni Ronald Koeman ni Xavi Hernández, quien no cuenta con él para nada".
Las irrupciones de Pedri y Gavi terminaron por dejar a la joven promesa de La Masía en un rol muy deslucido y puesto en duda. En agosto de 2022, se marchó a la MLS. El torneo norteamericano, que venía in crescendo su participación en el fútbol mundial con la llegada de figuras -todavía no lo había hecho Messi- daba un golpe sobre la mesa.
+ de Golazo24
Lo querían River e Inter Miami, aceleró Costas y se lo lleva Racing: "Un paso adelante"
La decisión de River con Sebastián Villa que deja en shock a todos: "Es real"
Al minuto 93 y de carambola: el gol de Enzo Fernández que enmudeció al City
Supercomputadora predice ganador del Mundial 2026, Champions League y grandes torneos