Arrancó el 2026 y ya todos se preparan para los torneos de este año, en el cual tendremos el Mundial, y los anuales como Champions League y las 5 grandes ligas, y además todo el mundo se pregunta quienes serán los campeones. Bueno, la supercomputadora de Opta hizo esa predicción y algunos resultados fueron sorprendentes.
LOS CAMPEONES 2026
Supercomputadora predice ganador del Mundial 2026, Champions League y grandes torneos
La supercomputadora de Opta predijo quienes serán los campeones de los grandes torneos del 2026, Mundial 2026 y Champions League incluidos.
La predicción del Mundial 2026 y Champions League
Arrancamos por la Champions League, ya que tendrá a un campeón inédito según la supercomputadora de Opta. El ganador de la Champions League 25/26 será el Arsenal inglés de Arteta. Mientras que Bayern Múnich será finalista y Manchester City y PSG semifinalistas. Esa es la predicción para la máxima competencia de clubes europeos.
Ahora pasamos a la más importante a nivel selecciones en el mundo y es el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Allí el ganador será uno de los más esperados, España. Según la máquina la roja levantará su segunda Copa del Mundo, y lo hará derrotando a Francia en la final, mientras que Inglaterra y Argentina serán semifinalistas.
El Aston Villa del “Dibu” Martínez campeón en Europa
Seguimos contando las predicciones para el 2026, y entre ellas aparece un título para el “Dibu” Martínez. El arquero de la Selección Argentina levantará la Europa League junto a su equipo, el Aston Villa. Otra sorpresa la dará el Crystal Palace, que ganará la Conference League.
En cuanto a las 5 grandes ligas pasará lo siguiente. En Alemania lo de siempre, Bayern Múnich amplio favorito a ser campeón. En Francia lo mismo, por mucha diferencia el campeón será el PSG. En Italia el “Neroazzurri” volverá a ganar el Scudetto de la mano de Lautaro Martínez, mientras que en Inglaterra el campeón será el actual líder, Arsenal. Cerramos las 5 grandes ligas con el campeón de España, allí el Barcelona volverá a ser el ganador de La Liga.
Estos son los principales candidatos a ganar los torneos según las predicciones de la supercomputadora de Opta. Pero todo esto es basado en números, veremos en los próximos meses que sucede realmente dentro del rectángulo verde, donde realmente todo se define más allá de cualquier especulación.
+ de Golazo24
Gabriel Anello sorprendió a todo River por Sebastián Villa: "va a jugar"
Copa Africana: Quien es el DT argentino que hizo historia en la competición
Santiago Ascacibar recibió la peor noticia tras ser buscado por River y Boca