Supercomputadora predice ganador del Mundial 2026, Champions League y grandes torneos

En cuanto a las 5 grandes ligas pasará lo siguiente. En Alemania lo de siempre, Bayern Múnich amplio favorito a ser campeón. En Francia lo mismo, por mucha diferencia el campeón será el PSG. En Italia el “Neroazzurri” volverá a ganar el Scudetto de la mano de Lautaro Martínez, mientras que en Inglaterra el campeón será el actual líder, Arsenal. Cerramos las 5 grandes ligas con el campeón de España, allí el Barcelona volverá a ser el ganador de La Liga.