Lo quería Boca pero se va a jugar con Neymar al Santos

Boca comenzó su pretemporada de cara un 2026 donde el máximo objetivo será la Copa Libertadores. En los últimos días Juan Román Riquelme encaró diferentes negociaciones para sumar refuerzos y uno de los futbolistas que quería finalmente se terminará marchando al Santos de Neymar en una operación inesperada.
Más allá de que ahora mismo Boca tiene entre dos y tres jugadores por puesto lo que está buscando Riquelme es sumar nombres que le den un salto de calidad al equipo. Yendo a la mitad de la cancha lo que quiere el mandamás Xeneize es encontrar un socio ideal para Leandro Paredes y el jugador por el que hace tiempo viene realizando consultas es Felipe Loyola.
En los últimos dos mercados de pases Boca fue a golpear la puerta de Independiente para quedarse con Felipe Loyola, sabiendo que la cláusula de salida era de 8 millones de dólares, monto a repartir en partes iguales entre el Rojo y Huachipato de Chile. La dirigencia del club de Avellaneda se negó terminantemente a venderle un futbolista al Xeneize y es por eso que la operación no avanzó.
Para este mercado de pases en Independiente sabían que iba a ser imposible retener a Loyola pero de todas maneras se negaron a negociar con Boca, sabiendo el costo político que podía generar. En medio de esta situación el que apareció fue el Santos de Brasil, que viene de salvarse del descenso al mismo tiempo que clasificó a la Copa Sudamericana, y logró llegar a un acuerdo para quedarse con el jugador.
Santos le ganó la carrera a Boca
En el día de hoy se terminaron de limar detalles para concretar la operación por la cual Santos pagará un total de 6 millones de dólares netos por el 80% de la ficha de Loyola, por lo que a Independiente le quedarán 3 millones de dólares y un 10% del pase pensando en una futura venta. Cabe recordar que en su momento el Rojo pagó el 50% del pase del chileno en 1 millón y medio de dólares por lo que obtuvo el doble de ganancia.
De esta manera Boca se quedó sin la chance de sumar a Loyola debido a la postura inamovible de Independiente de no venderle jugadores a un rival directo en el ámbito local, al mismo tiempo que el chileno fue importante demostrando sus ganas de salir al exterior como prioridad absoluta. Ahora el Rojo deberá buscar un reemplazo a la altura del chileno.
Más en GOLAZO 24
Stéfano Di Carlo enfrentó a Gallardo y tumbó la llegada de un refuerzo a River
River se lo sacó al Flamengo y tiene a su tercer refuerzo
Santiago Ascacibar recibió la peor noticia tras ser buscado por River y Boca
La fuertísima decisión de Roma con Dybala que impacta de lleno en Boca