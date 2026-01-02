Lo quería Boca pero se va a jugar con Neymar al Santos

image

Santos le ganó la carrera a Boca

En el día de hoy se terminaron de limar detalles para concretar la operación por la cual Santos pagará un total de 6 millones de dólares netos por el 80% de la ficha de Loyola, por lo que a Independiente le quedarán 3 millones de dólares y un 10% del pase pensando en una futura venta. Cabe recordar que en su momento el Rojo pagó el 50% del pase del chileno en 1 millón y medio de dólares por lo que obtuvo el doble de ganancia.