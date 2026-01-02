Stéfano Di Carlo enfrentó a Gallardo y tumbó la llegada de un refuerzo a River

River está a tan solo horas de comenzar la segunda etapa de su pretemporada con lo que será el viaje del plantel completo a San Martín de Los Andes. Mientras tanto el mercado de pases se mueve y en las últimas horas se confirmó que hubo un enfrentamiento entre Stéfano Di Carlo y Marcelo Gallardo por un jugador en particular.
Luego de lo que fue un 2025 paupérrimo, Gallardo sabe que tiene que empezar a conseguir muy rápido en este 2026 tanto buenos rendimientos como resultados. Es por eso que se enfocó en la búsqueda de jugadores de calidad en puestos claves del campo y fue así que se dieron las llegadas de Aníbal Moreno y Fausto Vera para reforzar la mitad de la cancha.
Gallardo sabe que en el ataque le falta un jugador desequilibrante, con velocidad y uno contra uno y el nombre que puso sobre la mesa para incorporar es nada menos que Sebastián Villa. El colombiano tuvo un 2025 brillante desde lo deportivo siendo clave en Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo que conquistó la Copa Argentina.
Futbolísticamente nadie discute las condiciones de Sebastián Villa pero hay algo que genera mucha controversia en River y no es su pasado en Boca: tiene dos causas de violencia de género donde en una de ellas incluso fue declarado culpable y condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso, mientras que en la otra fue sobreseído.
Stéfano Di Carlo se negó a la llegada de Villa a River
Gallardo ya habló con los directivos de River para indicar que quiere contar con Sebastián Villa y el que puso un freno a esta cuestión fue Stéfano Di Carlo, presidente del club. El mandamás Millonario no está para nada convencido de sumar a un jugador con dos causas de violencia de género donde incluso fue hallado culpable en una de ellas.
Es por esta razón que a pesar de que en Independiente Rivadavia afirman una y otra vez que River movió fichas por Sebastián Villa, desde la dirigencia del Millonario indican que no hay ni habrá negociación formal por el colombiano. A diferencia de otros momentos donde Gallardo hacía y deshacía a su antojo, ahora es Di Carlo el que tiene la última palabra de todo y en esta ocasión decidió no cumplir el antojo del Muñeco pensando en la imagen del club.
