Stéfano Di Carlo enfrentó a Gallardo y tumbó la llegada de un refuerzo a River

Es por esta razón que a pesar de que en Independiente Rivadavia afirman una y otra vez que River movió fichas por Sebastián Villa, desde la dirigencia del Millonario indican que no hay ni habrá negociación formal por el colombiano. A diferencia de otros momentos donde Gallardo hacía y deshacía a su antojo, ahora es Di Carlo el que tiene la última palabra de todo y en esta ocasión decidió no cumplir el antojo del Muñeco pensando en la imagen del club.

