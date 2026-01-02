Uno de los referentes digitales más importantes del último tiempo en el mundo Boca es, sin dudas, Davoo Xeneize. El reconocido streamer brindó una entrevista a Flavio Azzaro para AZZ y reveló de qué equipo sería hincha si no lo fuera del club de la Ribera.
Davoo Xeneize reveló de qué equipo sería si no fuese de Boca
Más allá de lo que ocurra en cada partido del Xeneize, una de las voces más escuchadas tras los encuentros es la de Quint. En ese contexto, no dudó al explicar por qué simpatizaría con otro equipo.
No es la primera vez que Davoo Xeneize le concede un mano a mano a Flavio Azzaro. Más allá de gustos personales sobre sus contenidos, ambos se han consolidado como referentes digitales dentro del mundo del fútbol.
Está claro que el streamer, de 23 años, es hincha fanático de Boca Juniors, pero no dudó cuando fue consultado sobre qué equipo elegiría si no fuese del Xeneize.
Durante la charla, Azzaro le comentó a Quint que podría ser un buen hincha de Racing y luego fue directo a la pregunta. La respuesta sorprendió: “Te voy a decir uno de los grandes. Sería de San Lorenzo”.
De todos modos, su fanatismo por Boca es indiscutido. Si bien ha sido crítico de la actual dirigencia, Davoo dejó en claro que su máximo ídolo es Juan Román Riquelme.
Sobre la posibilidad de entrevistar al actual presidente del club, aseguró: “Con Román no se dio, pero es la nota de mi vida. Conozco toda su carrera y es la única entrevista que haría sin estudiar”.
Luego de varias semanas de especulación, se confirmó que Claudio Úbeda continuará al mando del primer equipo de Boca Juniors y dará inicio a la pretemporada este viernes 2 de enero.
El periodista Augusto César brindó más precisiones al respecto a través de su cuenta de X: “Boca arranca la pretemporada a las 15:30 hs en el Predio de Ezeiza, bajo las órdenes de Claudio Úbeda. Por ahora, no se sumó nadie a su cuerpo técnico. Sin refuerzos hasta el momento. Lema, Fabra y Miramón dejaron de ser jugadores de Boca. El plantel, entre los futbolistas que eran tenidos en cuenta, por ahora no sufrió bajas. Vuelven 20 jugadores de sus préstamos y se entrenarán aparte con un preparador físico ajeno al cuerpo técnico de Úbeda”.
Ahora resta saber si el Xeneize acelerará en los próximos días la búsqueda de refuerzos para potenciar el plantel.
Cabe recordar que el club de la Ribera disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos en este 2026, por lo que todo indica que habrá incorporaciones.
