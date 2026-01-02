Davoo Xeneize reveló de qué equipo sería si no fuese de Boca

De todos modos, su fanatismo por Boca es indiscutido. Si bien ha sido crítico de la actual dirigencia, Davoo dejó en claro que su máximo ídolo es Juan Román Riquelme.

Sobre la posibilidad de entrevistar al actual presidente del club, aseguró: “Con Román no se dio, pero es la nota de mi vida. Conozco toda su carrera y es la única entrevista que haría sin estudiar”.

Luego de varias semanas de especulación, se confirmó que Claudio Úbeda continuará al mando del primer equipo de Boca Juniors y dará inicio a la pretemporada este viernes 2 de enero.

El periodista Augusto César brindó más precisiones al respecto a través de su cuenta de X: “Boca arranca la pretemporada a las 15:30 hs en el Predio de Ezeiza, bajo las órdenes de Claudio Úbeda. Por ahora, no se sumó nadie a su cuerpo técnico. Sin refuerzos hasta el momento. Lema, Fabra y Miramón dejaron de ser jugadores de Boca. El plantel, entre los futbolistas que eran tenidos en cuenta, por ahora no sufrió bajas. Vuelven 20 jugadores de sus préstamos y se entrenarán aparte con un preparador físico ajeno al cuerpo técnico de Úbeda”.

Ahora resta saber si el Xeneize acelerará en los próximos días la búsqueda de refuerzos para potenciar el plantel.

Cabe recordar que el club de la Ribera disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos en este 2026, por lo que todo indica que habrá incorporaciones.

