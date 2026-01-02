Confirmado anticipo de Urgente24: Mega Esquema de inteligencia de Estado por DNU

Que la Ley de Inteligencia pueda modificarse por DNU es, de por sí, complicado de fundamentar.

El Sistema de Inteligencia Nacional estará comandado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en una profundización del plan de modernización integral de la política de inteligencia nacional, tras 20 años sin modificaciones.

Quien llevará adelante esto es Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE.

La habilitación para que la SIDE pueda detener personas es llamativo y provocará un capítulo judicial de todo esto, y la calificación como “encubiertas” de todas las actividades de la Secretaría, no es menos complicado.

Hay una redefinición de la Agencia de Seguridad Nacional, que se reorienta a tareas de contrainteligencia para evitar superposiciones con la Policía Federal.

El decreto explicita a que le llama 'contrainteligencia', que pasa a definirse como una actividad preventiva destinada a detectar y analizar espionaje, sabotaje e injerencias, interferencias o influencias extranjeras.

El Sistema de inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico a las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías.

El decreto también introduce cambios de fondo en el esquema de inteligencia militar. Se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar quede concentrada en el Estado Mayor Conjunto.

La División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas y controles de legalidad, así como seguimiento presupuestario y de eficiencia.

