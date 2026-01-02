Urgente24 inició su portada 2026 con la modificación del esquema de inteligencia de Estado por DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) ahora confirmado con la publicación en el Boletín Oficial el viernes 02/01. En concreto: la inteligencia de Estado ya no es atributo exclusivo de Santiago Caputo y una parte de lo nuevo se lo lleva Karina Milei, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En concreto:
KARINA MILEI EN CIBERSEGURIDAD
Confirmado anticipo de Urgente24: Mega Esquema de inteligencia de Estado por DNU
El Ejecutivo Nacional decidió ignorar al Congreso y modificó por DNU la Ley de Inteligencia, creando una súper estructura que provoca polémicas.
- El Decreto 941/2025 modificó la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
- Fenomenal Fortalecimiento y profundización del rol del Estado en materia de Inteligencia.
- Enorme ampliación de recursos, estructuras y competencias.
- Un control explícito por parte de Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Innovación.
- La UIF (Unidad de Información Financiera) es incorporada a la Comunidad de Inteligencia Nacional (CINT).
El decreto distingue entre la protección de redes, sistemas y activos —función que quedará a cargo del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete— y la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio, que seguirá siendo competencia del sistema de inteligencia.
Es decir que Karina Milei tendrá una función importante en la contrainteligencia.
Enorme debate
Tal como también lo anticipó Urgente24, que el texto sea impuesto por DNU sin pasar por el Congreso de la Nación, provoca polémica.
Que la Ley de Inteligencia pueda modificarse por DNU es, de por sí, complicado de fundamentar.
El Sistema de Inteligencia Nacional estará comandado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en una profundización del plan de modernización integral de la política de inteligencia nacional, tras 20 años sin modificaciones.
Quien llevará adelante esto es Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE.
La habilitación para que la SIDE pueda detener personas es llamativo y provocará un capítulo judicial de todo esto, y la calificación como “encubiertas” de todas las actividades de la Secretaría, no es menos complicado.
Hay una redefinición de la Agencia de Seguridad Nacional, que se reorienta a tareas de contrainteligencia para evitar superposiciones con la Policía Federal.
El decreto explicita a que le llama 'contrainteligencia', que pasa a definirse como una actividad preventiva destinada a detectar y analizar espionaje, sabotaje e injerencias, interferencias o influencias extranjeras.
El Sistema de inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico a las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías.
El decreto también introduce cambios de fondo en el esquema de inteligencia militar. Se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar quede concentrada en el Estado Mayor Conjunto.
La División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas y controles de legalidad, así como seguimiento presupuestario y de eficiencia.
