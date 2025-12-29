Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

image

Y fue todavía más directa cuando explicó hasta dónde llegó el disparate: "Resulta que yo, después de 45 años de trabajar, no podía reunirme como representante de los actores porque supuestamente solo le iba a hacer un pete al presidente".

tweet-2003586490786525499

Ver posteo original en X

Humor, poder y misoginia: Lo que se expuso en televisión

La charla con Moria Casán tuvo momentos incómodos, como suele pasar cuando la One decide ir al hueso. En medio de una pregunta, la conductora lanzó: "Ay, la petera de Fernández! ¡Qué vergüenza!". Lejos de esquivar el golpe, Flor Peña respondió con ironía y temple: "Mirá, vaselina bastante. Depende de la operación que me hayan hecho".

Después, ya más seria, explicó cómo procesa este tipo de situaciones: "En general las operaciones son mentirosas completamente. Entonces salgo a contar mi verdad sin ningún problema, me defiendo y se me pasa. Realmente me considero una mujer fuerte". No habló desde el lugar de víctima, pero tampoco dejó pasar el mensaje.

image Ante Moria Casán, Flor respondió con ironía a los ataques y marcó límites claros, defendiendo su trayectoria y rechazando que se reescriba su historia sin su voz.

En otro tramo de la charla, volvió a insistir en algo central: no fue la única persona que visitó al entonces presidente, pero sí fue la única convertida en objeto de burla sexual. "Fue un ataque misógino tan grande que no lo voy a dejar pasar ni hoy ni nunca", dejó claro.

El intercambio con Moria, sumado al juego del "Yo Nunca" y las confesiones sobre fama, sexo y pareja, mostró a una Flor Peña relajada, pero también firme en sus límites. Porque más allá del show y del humor, hay algo que la actriz ya no está dispuesta a negociar: que se reescriba su historia sin su voz.

Con el tiempo, la espuma bajó, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, Flor Peña elige volver sobre ese episodio no para reavivar un escándalo, sino para ordenar los hechos, marcar responsabilidades y recordar algo básico que en Argentina a veces se olvida rápido: no todo lo que circula es verdad, y no todo vale para pegarle a una mujer.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO

Milei/Caputo: Alerta por un enero cargado de vencimientos

La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25