Durante años, el nombre de Florencia Peña quedó atrapado en un rumor que tuvo a Alberto Fernández como figura central y demasiadas versiones circulando sin pruebas ni contexto. Ahora, frente a Moria Casán, la actriz decidió contar por primera vez, sin rodeos y con datos, qué hizo aquel día y por qué esa historia se convirtió en algo tan oscuro.
"LA PET... DE FERNÁNDEZ"
Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."
Florencia Peña rompió el silencio sobre su visita a Alberto Fernández: contó por qué fue, qué pasó en esa reunión y si hubo una operación detrás de todo.
Qué pasó realmente en Olivos con Florencia Peña y Alberto Fernández
La escena original es bastante menos espectacular que la que se armó después. Florencia Peña fue a Olivos en plena pandemia para una reunión institucional, en un momento donde el sector artístico estaba completamente paralizado, sin protocolos, sin trabajo y sin horizonte claro. Ella misma lo explicó con precisión en La Mañana con Moria (El Trece): "Yo fui a una reunión en la que estuve esperando una hora, estuve 40 minutos".
No hubo encuentros secretos ni nada de privilegios raros. Según contó, el contacto surgió porque ella misma le escribió a Alberto Fernández por Twitter, como representante de actores y actrices que no podían trabajar. "Yo no fui invitada a la Quinta de Fernández. Fue un momento donde estábamos en pandemia y las industrias estaban paralizadas", dijo, poniendo sobre la mesa algo que en ese momento muchos prefirieron ignorar.
El dato que incomoda es otro y Flor lo recordó sin vueltas: esa misma semana habían pasado por Olivos Marcelo Gallardo, Adrián Suar, Luis Brandoni, Marcelo Tinelli y Carlos Rottemberg, algo que fue informado por distintos medios en su momento, pero sin chistes ni insinuaciones. "No utilizaron a un hombre, me utilizaron a mí", afirmó, marcando una diferencia que no es casual.
La versión que se instaló después fue directamente violenta. "No hay ningún video conmigo", aclaró Peña, visiblemente molesta, desmintiendo una fake news que se replicó en redes sociales, sobre todo en Twitter, y luego fue levantada por medios opositores, según señaló la actriz. "Yo no recibí odio social, sigo siendo esta y lleno teatros. Yo recibí un odio que tenía que ver con una operación".
Y fue todavía más directa cuando explicó hasta dónde llegó el disparate: "Resulta que yo, después de 45 años de trabajar, no podía reunirme como representante de los actores porque supuestamente solo le iba a hacer un pete al presidente".
Humor, poder y misoginia: Lo que se expuso en televisión
La charla con Moria Casán tuvo momentos incómodos, como suele pasar cuando la One decide ir al hueso. En medio de una pregunta, la conductora lanzó: "Ay, la petera de Fernández! ¡Qué vergüenza!". Lejos de esquivar el golpe, Flor Peña respondió con ironía y temple: "Mirá, vaselina bastante. Depende de la operación que me hayan hecho".
Después, ya más seria, explicó cómo procesa este tipo de situaciones: "En general las operaciones son mentirosas completamente. Entonces salgo a contar mi verdad sin ningún problema, me defiendo y se me pasa. Realmente me considero una mujer fuerte". No habló desde el lugar de víctima, pero tampoco dejó pasar el mensaje.
En otro tramo de la charla, volvió a insistir en algo central: no fue la única persona que visitó al entonces presidente, pero sí fue la única convertida en objeto de burla sexual. "Fue un ataque misógino tan grande que no lo voy a dejar pasar ni hoy ni nunca", dejó claro.
El intercambio con Moria, sumado al juego del "Yo Nunca" y las confesiones sobre fama, sexo y pareja, mostró a una Flor Peña relajada, pero también firme en sus límites. Porque más allá del show y del humor, hay algo que la actriz ya no está dispuesta a negociar: que se reescriba su historia sin su voz.
Con el tiempo, la espuma bajó, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, Flor Peña elige volver sobre ese episodio no para reavivar un escándalo, sino para ordenar los hechos, marcar responsabilidades y recordar algo básico que en Argentina a veces se olvida rápido: no todo lo que circula es verdad, y no todo vale para pegarle a una mujer.
