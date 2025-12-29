CÓRDOBA. La Iglesia Católica inició una dura crítica contra el Gobierno de Córdoba por la iniciativa oficial para eliminar la actividad de los “trapitos” o cuidacoches en las calles de la provincia. El proyecto, que forma parte de la reforma del Código de Convivencia, fue señalado como una “criminalización de la pobreza”.
POLÉMICA
La Iglesia señala a Córdoba por querer terminar con los trapitos
Fuerte cruce entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Córdoba. Discuten la eliminación de los “trapitos” y denuncian una criminalización de la pobreza.
La posible medida, que se tratará en la Legislatura cordobesa este lunes (29/12), tiene impulso del Ministerio de Seguridad a cargo de Juan Pablo Quinteros. Según lo anticipado, el Gobierno provincial buscaría prohibir legalmente el cobro de estacionamiento en la vía pública por parte de personas no autorizadas por la autoridad de aplicación (los municipios).
Al respecto, la Iglesia avanzó con la crítica a través de su vocero Munir Bracco, quien señaló una falta de empatía por el momento social general y el tiempo en el que se pretende ejecutar la reforma. Si bien los representantes del catolicismo reconocieron el disconformismo creciente de los vecinos cordobeses por situaciones violentas con trapitos involucrados, también ponderaron la supervivencia que provee la actividad en casos sin conflicto.
Según Bracco, quien se expresó en varios medios locales, el Gobierno provincial no ponderó la época del año en el que se pretende avanzar con la prohibición. Además, señaló una posible incursión en la criminalización de la pobreza, atento a que la medida prevé penas de detención y multas económicas para quienes ejerzan la actividad.
El Gobierno avanza en el fin de los “naranjitas”
De cualquier manera, el Centro Cívico estaría dispuesto a avanzar a pesar de la crítica eclesiástica. En ese sentido, legisladores del oficialismo catalogaron la visión de la Iglesia como “sesgada” y aseguraron que el proyecto fue concebido como parte de un trabajo de largo plazo en el que se procuró no introducir normativas segregadoras.
Según el oficialismo cordobés, el fenómeno fue altamente estudiado por el Ministerio de Seguridad, que llegó incluso a datos muy particulares. Uno de ellos es el porcentaje de participación de foráneos en la actividad y la comisión de delitos referidos.
Relevos oficiales revelaron que más del 70% de los conflictos con trapitos veían involucrados a cuidacoches de otras provincias que llegaban a Córdoba a ejercer la actividad.
Desde el Centro Cívico, se refirieron a la reforma como un reordenamiento y no una prohibición definitiva. Según el proyecto, la continuidad de la actividad está contemplada siempre y cuando se produzca bajo el ala de los municipios y con personal registrado.
Además, los cambios en el Código de Convivencia prevén también el “fin” de los limpiavidrios. Esta última actividad si pasaría a estar prohibida, tanto por seguridad como por cuestiones de tránsito.
Cambios en Córdoba
El proyecto oficial abarca unas 20 modificaciones que no fueron introducidas a debate durante todo el año. Con las elecciones como eje, el Gobierno provincial prefirió postergar hacia los últimos días de diciembre el grueso de los cambios que impactarán directamente en la vida de los vecinos cordobeses.
Otros cambios a discutirse será la Ley de Tránsito, con importantes modificaciones, y la designación de las autoridades de la Procuraduría Penitenciaria.
Otras noticias de Urgente24
Neumáticos: El SUTNA para hasta el último día (y FATE amenaza con ir a la Justicia)
Armada: El Gobierno aprobó un crédito para adquirir helicópteros navales (con impacto "limitado")
Melconián: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno"
Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes