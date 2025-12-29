La Iglesia señala a Córdoba por querer terminar con los trapitos

Según el oficialismo cordobés, el fenómeno fue altamente estudiado por el Ministerio de Seguridad, que llegó incluso a datos muy particulares. Uno de ellos es el porcentaje de participación de foráneos en la actividad y la comisión de delitos referidos.

Relevos oficiales revelaron que más del 70% de los conflictos con trapitos veían involucrados a cuidacoches de otras provincias que llegaban a Córdoba a ejercer la actividad.

Desde el Centro Cívico, se refirieron a la reforma como un reordenamiento y no una prohibición definitiva. Según el proyecto, la continuidad de la actividad está contemplada siempre y cuando se produzca bajo el ala de los municipios y con personal registrado.

Además, los cambios en el Código de Convivencia prevén también el “fin” de los limpiavidrios. Esta última actividad si pasaría a estar prohibida, tanto por seguridad como por cuestiones de tránsito.

Cambios en Córdoba

El proyecto oficial abarca unas 20 modificaciones que no fueron introducidas a debate durante todo el año. Con las elecciones como eje, el Gobierno provincial prefirió postergar hacia los últimos días de diciembre el grueso de los cambios que impactarán directamente en la vida de los vecinos cordobeses.

Otros cambios a discutirse será la Ley de Tránsito, con importantes modificaciones, y la designación de las autoridades de la Procuraduría Penitenciaria.

