Una carpa playera por un mes en Mar del Plata cuesta como 2 paquetes a Miami (vuelos y hotel)

En otras palabras, quien pueda esperar tres meses, podrá contar con la experiencia de visitar el "Hollywood Latino".

image

Turistas enojados se expresan en redes sociales

En X, varios visitantes de Mar del Plata están furiosos por la cantidad de carpas que autorizan en los balnearios y porque el afán de negocio les ha birlado las arenas a los que no pueden pagar por semejante comodidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2005218839228002385&partner=&hide_thread=false Por estas cosas también la gente se va a Brasil pic.twitter.com/q2kxRDQNKm — Gerardo Fonseca (@Gerardomok1) December 28, 2025

Ocurre que ni los que pagan carpa por $3,2 millones la temporada están conformes.

Luego de abonar esos más de US$ 2.000, les exigen $ 50.000 por dìa si quieren una sombrilla junto a las piletas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2004995464450699686&partner=&hide_thread=false Fue a Mar del Plata le cobraron 3 millones la carpa lo pagó y se queja. Encima pago la sombrilla al lado de la pileta. ¿Después preguntan porque la gente va al exterior? Algún día se terminara el curro en la Costa Atlántica Argentina? pic.twitter.com/CGJ5wyX8GV — INDIGNADO (@indignadoxd) December 27, 2025

Queda claro que Daniel Scioli tiene un problema más grave que los guarismos siempre polémicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

El atraso cambiario argentino y las avivadas de los "empresarios" vernáculos alimentan el éxodo hacia Brasil, Uruguay, Chile o Estados Unidos.