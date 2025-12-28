El Secretario de Turismo, Daniel Scioli rompió con el INDEC y se lanzó a redefinir las estadísticas con respecto a arribos y partidas de argentinos desde nuestro país: la decisión tendrá la misma efectividad que romper un termómetro cuando una persona tenga fiebre.
ATRASO CAMBIARIO Y ALGO MÁS
Una carpa playera por un mes en Mar del Plata cuesta como 2 paquetes a Miami (vuelos y hotel)
En 2025, 12 millones de argentinos habrán viajado al exterior mientras que los extranjeros que nos visitaron fueron apenas la mitad (6 millones).
El 2025 cierra con el mayor déficit en la balanza sectorial de la historia, omitiendo la pandemia del año 2020 y 2021.
Una de las agencias turísticas más conocidas de Argentina promociona paquetes sumamente tentadores para la clase media alta.
Mientras en la "feliz" exigen $ 3 millones por una carpa en enero, los paquetes a Florida, USA, para abril están por debajo del millón y medio de pesos.
En otras palabras, quien pueda esperar tres meses, podrá contar con la experiencia de visitar el "Hollywood Latino".
Turistas enojados se expresan en redes sociales
En X, varios visitantes de Mar del Plata están furiosos por la cantidad de carpas que autorizan en los balnearios y porque el afán de negocio les ha birlado las arenas a los que no pueden pagar por semejante comodidad.
Ocurre que ni los que pagan carpa por $3,2 millones la temporada están conformes.
Luego de abonar esos más de US$ 2.000, les exigen $ 50.000 por dìa si quieren una sombrilla junto a las piletas.
Queda claro que Daniel Scioli tiene un problema más grave que los guarismos siempre polémicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.