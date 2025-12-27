Javier Milei ratifica el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"

caputo y milei Javier Milei aseveró que "Cumplirá con los compromisos de la deuda" e incluyó para este ejercicio a Luis Caputo, su ministro de Economía.

Por su parte, Caputo señaló que el objetivo es reducir la dependencia de Wall Street y evitar nuevas emisiones de deuda en Nueva York. El clima de optimismo se vio respaldado por un nuevo récord en las reservas del Banco Central, que cerraron la semana en 43.610 millones de dólares tras una compra de 600 millones este viernes. Milei atribuyó estos resultados a la estabilidad política post-elecciones y a la recuperación de la demanda de dinero.