"La deuda se paga". Tras la aprobación del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal, el presidente Javier Milei aseguró que Argentina cumplirá con sus compromisos financieros de 2026, año en el que vencen 12.600 millones de dólares. El mandatario delegó la ejecución de la estrategia en el ministro Luis Caputo, destacando su capacidad para gestionar los pagos.
PALABRA DE PRESIDENTE
Javier Milei ratifica el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
Tras la sanción del Presupuesto, el presidente Milei comunica su estrategia y de Luis Caputo para cancelar US$ 12.600 millones de deuda
Por su parte, Caputo señaló que el objetivo es reducir la dependencia de Wall Street y evitar nuevas emisiones de deuda en Nueva York. El clima de optimismo se vio respaldado por un nuevo récord en las reservas del Banco Central, que cerraron la semana en 43.610 millones de dólares tras una compra de 600 millones este viernes. Milei atribuyó estos resultados a la estabilidad política post-elecciones y a la recuperación de la demanda de dinero.
El efecto del pago de la deuda en el Riesgo País
Las declaraciones de Milei y Caputo buscan un objetivo central: comprimir el Riesgo País. Al confirmar que el dinero para los vencimientos de enero de 2026 está garantizado y que las reservas siguen en ascenso, el mercado recibe una señal de "solvencia técnica".
Confianza de los inversores: Al decir que no necesitan a Wall Street, el Gobierno intenta quitarle poder de presión a los mercados internacionales, posicionándose desde una postura de fortaleza y no de necesidad.
Valor de los bonos: La ratificación del pago suele traducirse en una subida de los bonos soberanos (como el AL30 o GD30), lo que automáticamente baja la tasa de Riesgo País.
Así, el Ejecutivo ofrece garantía de pago y respaldo legislativo, señalando esta posibilidad como un "éxto del plan de su autoría conjuntamente con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo para los vencimientos de 2026."
