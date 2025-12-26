A todo o nada: Parada clave para Javier Milei en el Senado

Live Blog Post

Antesala caliente por el artículo 30

El senador nacional y exintendente de Paraná, Adán Bahl (PJ), se refirió al tratamiento de los proyectos de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal que se dará en el Senado este viernes.

En declaraciones realizadas al programa a Radio Plaza 94.7, Bahl sostuvo: "Estamos tratando de discutir y profundizar en algunas cuestiones que les generan un ajuste muy fuerte a las provincias; a mí particularmente lo que más me interesa es dar el debate sobre el artículo 30 que elimina las garantías estructurales de financiamiento respecto de la educación pública y en particular de las escuelas técnicas, lo cual es muy perjudicial ya que en Entre Ríos tenemos más de 85 escuelas técnicas y agrotécnicas que necesitan ese financiamiento, que en su momento estuvo planificado por el Estado nacional para garantizar un piso de financiamiento para que no ocurra justamente lo que está ocurriendo ahora, que no sean una variable de ajuste".

“Por eso queremos abrir el debate y ver cómo se puede buscar alguna metodología de compensación porque es retroceder justamente en las escuelas técnicas que son el puente entre la educación y el trabajo, y si se deja de invertir los Estados provinciales van a tener que invertir aún más y sabemos que no lo van a poder hacer y eso será un retroceso muy significativo. Creo que es el tema que más discusión va a dar”, resumió.

Entre otras cuestiones, puntualizó que la ley de inocencia fiscal "también incorpora una reparación integral especial con respecto a las responsabilidades penales, pero elimina lo que hoy está vigente en el Código Penal y eso el día de mañana puede generar más conflictividad, más inconstitucionalidades, más problemas judiciales. Es un tema muy simple para resolver y vamos a ver si podemos incorporar nuestras propuestas en el recinto".

“Una buena ley es la que se puede sostener en el tiempo y la que puede funcionar en la práctica y todas estas modificaciones que se intentaron hacer en Diputados y no se aceptaron, tienden a que la ley sea más justa y sostenible en el tiempo. No tiene ninguna visión de bloquear la ley ni de dilatar, todo lo contrario; planteamos las situaciones que vemos y si no se aceptan, quedará en acta nuestra posición”, señaló.