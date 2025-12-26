A todo o nada: Parada clave para Javier Milei en el Senado

El Senado se prepara para votar el Presupuesto 2026, el primero de la gestión de Javier Milei, con proyecciones económicas ambiciosas y un fuerte recorte en el margen de maniobra del Estado. El oficialismo apuesta a cerrar la discusión con una sanción que marque el rumbo fiscal del próximo año.
Tras el traspié sufrido en Diputados, donde cayó el Capítulo XI en la votación en particular, el Gobierno llega a la Cámara alta con un escenario más ajustado y con varios artículos bajo la lupa.
Ahora, la discusión se concentra en el artículo 30. Allí se propone la derogación de distintos artículos de leyes vigentes que fijan pisos mínimos de financiamiento en áreas sensibles como educación, ciencia, tecnología y defensa.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Además, hay otro frente abierto: el reclamo de los gobernadores por las deudas que la Nación mantiene con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES. Los mandatarios de Provincias Unidas —entre ellos Ignacio Torres y Martín Llaryora— advierten que podrían abstenerse en la votación general si no hay avances.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Con este Presupuesto, el Gobierno busca consolidar un sendero de crecimiento con superávit fiscal y sin emisión monetaria, en lo que representa un punto de inflexión tras más de una década sin cuentas públicas aprobadas en tiempo y forma por el Congreso.
A horas de la votación, por si le faltaba algún dolor de cabeza más Milei con esta sesión, se sumó una nueva interna con Victoria Villarruel. Es que la vicepresidenta reclama más fondos para la Cámara Alta.
Comenzó un viernes clave para el oficialismo. El Presidente necesita aprobar el Presupuesto para que los gobernadores aliados le den la llave de la reforma laboral en febrero.
Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 26-12-25
Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:
-----------------
Live Blog Post
26-12-2025 12:30
Brindis millonario de prepagas y más títulos de las 12:30 en U24
La denuncia que difunde el abogado especialista en derecho a la salud, Nicolás Oszust, apunta a irregularidades graves en el manejo de fondos de obras sociales: aportes que debían destinarse a tratamientos de personas con discapacidad que fueron derivados a prepagas generando interrupciones en terapias, deudas y exigencias de copagos indebidos a las familias.
Todo partió de la disposición de fines de enero del Ministerio de Salud de que los aportes y contribuciones de los trabajadores sean derivados directamente a las prestadoras de medicina prepaga.
A uno cada cuatro afiliados a empresas de medicina prepaga, la obra social le retenía entre un 3% y un 10% de los aportes. El Gobierno de Javier Milei, mediante la resolución 1/2025 de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, estableció la prohibición de esta intermediación.
Anticipo de un viernes complejo: No hubo acuerdo de labor parlamentaria
Pasadas las 10.30 se realizó la reunión de labor parlamentaria para ordenar el temario y el tono de la sesión de este viernes en el Senado.
En ese sentido, según lo comentado por Infobae, no hubo acuerdo entre los principales bloques: el peronismo pidió votar por artículos y el oficialismo por capítulos. Se espera una jornada compleja y extensa en el Senado.
LATAM Airlines quedó formalmente habilitada para la explotación de servicios de cabotaje en Argentina. La aerolínea de bandera chilena obtuvo el visto bueno de la Secretaría de Transporte para el ejercicio de hasta el noveno derecho de libertad del aire, pudiendo competir directamente con locales como Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi, radicadas en el país.
La medida, informada en el Boletín Oficial, podría marcar el regreso de la empresa trasandina al mercado local tras su abandono en 2019. Aunque, en este caso, podría ejecutarlo sin entablar una sociedad local y con aviones y tripulaciones extranjeras, tal y como prevén los cambios ejecutados por el Gobierno nacional meses atrás.
La denuncia que difunde el abogado especialista en derecho a la salud, Nicolás Oszust, apunta a irregularidades graves en el manejo de fondos de obras sociales: aportes que debían destinarse a tratamientos de personas con discapacidad que fueron derivados a prepagas generando interrupciones en terapias, deudas y exigencias de copagos indebidos a las familias.
Todo partió de la disposición de fines de enero del Ministerio de Salud de que los aportes y contribuciones de los trabajadores sean derivados directamente a las prestadoras de medicina prepaga.
A uno cada cuatro afiliados a empresas de medicina prepaga, la obra social le retenía entre un 3% y un 10% de los aportes. El Gobierno de Javier Milei, mediante la resolución 1/2025 de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, estableció la prohibición de esta intermediación.
Agustín Rossi: "Nos opusimos en Diputados, haremos lo mismo en el Senado"
A través de sus redes sociales, el exministro de Defensa publicó un video donde hace hincapié a su postura contraria contra el gobierno de Javier Milei.
"Desfinanciar el sistema educativo es atentar contra la igualdad de oportunidades. Milei propone eliminar el financiamiento mínimo para educación, ciencia y tecnología. Se quieren llevar puestos 40 años de lucha por una educación pública inclusiva. Nos opusimos en diputados, haremos lo mismo en el Senado. Los que queremos vivir en una sociedad más justa sabemos que el Estado tiene garantizar una misma línea de partida para todos", publico en X.
El Gobierno de Javier Milei puede mostrar un repunte en el consumo por las ventas de Navidad superior al 1,3% porque el mundo libertario plantea que el informe de CAME no tienen en cuenta a las compras en plataformas. Pero la cuestión es la dinámica doméstica y rubros como juguetería que tuvieron fuertes bajas.
Según la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), las ventas navideñas en comercios minoristas pymes crecieron 1,3% interanual a precios constantes. Se trata de un tímido crecimiento con respecto a 2024 con un presupuesto más acotado donde ayudaron las promociones bancarias y la compra en cuotas.
LATAM Airlines quedó formalmente habilitada para la explotación de servicios de cabotaje en Argentina. La aerolínea de bandera chilena obtuvo el visto bueno de la Secretaría de Transporte para el ejercicio de hasta el noveno derecho de libertad del aire, pudiendo competir directamente con locales como Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi, radicadas en el país.
La medida, informada en el Boletín Oficial, podría marcar el regreso de la empresa trasandina al mercado local tras su abandono en 2019. Aunque, en este caso, podría ejecutarlo sin entablar una sociedad local y con aviones y tripulaciones extranjeras, tal y como prevén los cambios ejecutados por el Gobierno nacional meses atrás.
El senador nacional y exintendente de Paraná, Adán Bahl (PJ), se refirió al tratamiento de los proyectos de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal que se dará en el Senado este viernes.
En declaraciones realizadas al programa a Radio Plaza 94.7, Bahl sostuvo: "Estamos tratando de discutir y profundizar en algunas cuestiones que les generan un ajuste muy fuerte a las provincias; a mí particularmente lo que más me interesa es dar el debate sobre el artículo 30 que elimina las garantías estructurales de financiamiento respecto de la educación pública y en particular de las escuelas técnicas, lo cual es muy perjudicial ya que en Entre Ríos tenemos más de 85 escuelas técnicas y agrotécnicas que necesitan ese financiamiento, que en su momento estuvo planificado por el Estado nacional para garantizar un piso de financiamiento para que no ocurra justamente lo que está ocurriendo ahora, que no sean una variable de ajuste".
“Por eso queremos abrir el debate y ver cómo se puede buscar alguna metodología de compensación porque es retroceder justamente en las escuelas técnicas que son el puente entre la educación y el trabajo, y si se deja de invertir los Estados provinciales van a tener que invertir aún más y sabemos que no lo van a poder hacer y eso será un retroceso muy significativo. Creo que es el tema que más discusión va a dar”, resumió.
Entre otras cuestiones, puntualizó que la ley de inocencia fiscal "también incorpora una reparación integral especial con respecto a las responsabilidades penales, pero elimina lo que hoy está vigente en el Código Penal y eso el día de mañana puede generar más conflictividad, más inconstitucionalidades, más problemas judiciales. Es un tema muy simple para resolver y vamos a ver si podemos incorporar nuestras propuestas en el recinto".
“Una buena ley es la que se puede sostener en el tiempo y la que puede funcionar en la práctica y todas estas modificaciones que se intentaron hacer en Diputados y no se aceptaron, tienden a que la ley sea más justa y sostenible en el tiempo. No tiene ninguna visión de bloquear la ley ni de dilatar, todo lo contrario; planteamos las situaciones que vemos y si no se aceptan, quedará en acta nuestra posición”, señaló.
Live Blog Post
26-12-2025 10:40
A su vez, el Gobierno insiste con Ley de Salud Mental
El Gobierno insistirá en aplicar cambios a la Ley de Salud Mental durante el período de sesiones ordinarias del Congreso, que comenzará el 1° de marzo. Tras el fallido intento de incluir las modificaciones en la Ley Bases, el Ejecutivo trabaja en un nuevo proyecto para reordenar la normativa vigente y habilitar, en determinados casos, la intervención judicial para autorizar internaciones.
Según fuentes del Poder Ejecutivo, la iniciativa será enviada al Parlamento durante 2026 y apunta a modificar aspectos centrales de la Ley N° 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013. Entre los ejes principales se encuentra la posibilidad de que jueces autoricen la hospitalización de pacientes en situaciones específicas, además de avanzar en la creación de centros especializados para la atención de salud mental.
La normativa vigente fue impulsada bajo el principio de la desmanicomialización y la protección de derechos de los pacientes. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que su aplicación presentó limitaciones por la falta de dispositivos adecuados y herramientas para abordar casos de urgencia. En ese contexto, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, coordina el diseño del nuevo proyecto.
No es la primera vez que la administración de Javier Milei intenta avanzar con estos cambios. Las modificaciones ya habían sido incluidas en el proyecto original de la Ley Bases, pero finalmente quedaron fuera del texto aprobado. En aquella propuesta se contemplaba habilitar a jueces a adoptar medidas de atención urgente, definir casos puntuales para internaciones involuntarias como recurso terapéutico excepcional, autorizar la creación de neuropsiquiátricos y modificar la composición del Órgano de Revisión.
Desde el Ejecutivo indicaron que parte de esos puntos volverán a formar parte de la nueva iniciativa, actualmente en etapa de redacción. No se descarta que el anuncio sea realizado durante la Apertura de Sesiones del Congreso, a comienzos de marzo.
En la Casa Rosada señalan que la decisión de insistir con la reforma se apoya en reclamos de familiares de pacientes, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad. También mencionan casos de alto impacto, como el episodio ocurrido en 2021 en las inmediaciones del MALBA, que derivó en la muerte de un efectivo de la Policía Federal.
Live Blog Post
26-12-2025 10:34
Optimismo del oficialismo pero plan B en mente por si fallan los cálculos
A pocas horas del inicio de la sesión extraordinaria para tratar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en la Cámara de Senadores, el Gobierno garantiza contar con los respaldos necesarios para aprobarlo sin cambios, aunque tiene en mente un plan B en caso de que los cálculos fallen.
Agencia Noticias Argentinas: "(...) La mesa chica que rodea al presidente Javier Milei se mantiene optimista y cree que finalmente se cumplirá con la voluntad expresa del mandatario, pero ante un eventual cambio de planes, tienen en mente la chance de sesionar el próximo martes 6 de enero en Diputados si es que hay cambios en el proyecto.
Este cronograma se definirá en función de lo acontecido en el reciento durante la jornada. Pese a la alternativa, hay quienes plantean que no será necesaria. “No debiera. Hay consenso para que salga sin modificaciones”, sintetizó una importante voz con acceso al despacho presidencial (...)".
Live Blog Post
26-12-2025 10:30
Cambios en la CoNaIN y más títulos de la mañana en Urgente24
La diputada nacional libertaria Juliana Santillán mezcló la Navidad y el nacimiento de Jesucristo con su resurrección tras la crucifixión.
No quedó claro si el mensaje apuntaba a diciembre de 2025 o a la Semana Santa de 2026.
La confusión reabrió el debate sobre si debería contar con un responsable que verifique y supervise los contenidos antes de publicarlos.
Embed - Confusión bíblica: la Navidad que terminó en Pascua
Live Blog Post
26-12-2025 10:12
Presupuesto: José Mayans contra el Gobierno
En la antesala de una sesión clave del Senado de la Nación, convocada en pleno cierre de año y en vísperas de las fiestas, el presidente del bloque de Unión por la Patria cuestionó con dureza el tratamiento del proyecto de Presupuesto impulsado por el oficialismo y advirtió sobre sus consecuencias económicas, sociales e institucionales.
"Violentaron el reglamento para este trámite exprés", sostuvo.
Uno de los ejes centrales de la crítica fue el endeudamiento público. El senador denunció que el Gobierno busca eludir el control del Congreso y “camuflar” nuevas autorizaciones de deuda dentro del Presupuesto.
A su vez, puso el foco en la deuda previsional con las provincias, en particular con aquellas que no transfirieron sus cajas jubilatorias. “La Nación le debe cifras siderales a las provincias. A Buenos Aires le deben casi 13 billones de pesos y después hablan de superávit. Es absolutamente mentiroso: el superávit está dibujado”, denunció.
Live Blog Post
26-12-2025 10:02
Patricia Bullrich: "Estamos seguro de que va a haber quorum"
Al igual que Ezequiel Atauche, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confía en que el Presupuesto 2026 será aprobado este viernes.
"Estamos seguros de que va a haber quorum, estamos trabajando para eso y para que el país, la gente, las empresas y los trabajadores tengan presupuesto, que es una herramienta institucional muy importante", manifestó.
Live Blog Post
26-12-2025 09:55
Las exportaciones de la agroindustria siguen en alza y ya son las mayores en más de 10 años
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que en de noviembre la agroindustria exportó 10,09 millones de toneladas por 4.715 millones de dólares, lo que representa un incremento del 36% en volumen y del 25% en valor respecto de noviembre de 2024, logrando los mejores números en al menos 10 años, según los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a las estadísticas de INDEC.
En el penúltimo mes del año, 25 complejos (que incluyen tanto los productos primarios como sus derivados) presentaron mejoras en las cantidades exportadas respecto del mismo mes de 2024. Los mayores incrementos fueron para el complejo de trigo con un 133%, y 1,38 millones de toneladas vendidas (principalmente trigo en grano); cebada con el 110%, con un volumen de 198,8 mil toneladas (explicado por la cebada cervecera en grano); foresto-industria con el 91%, con 107 mil toneladas.
Le siguieron en orden de importancia, tabaco con el 88% con 9,1 mil toneladas (principalmente tabaco desvenado); legumbres con el 87% y 45,9 mil toneladas (explicado por los porotos); arroz con el 85% con 40 mil toneladas (arroz no parbolizado), la soja con el 75%, con 5,74 millones de toneladas (principalmente por residuos y subproductos y porotos de soja) y la lista continúa.
Live Blog Post
26-12-2025 09:48
2025 ajustado: Se va terminando el segundo año de la administración libertaria
Por Santiago Rebollini:
2025, el segundo año de la administración de Javier Milei, cerró con un clima distinto al del arranque. El ajuste fiscal dejó de ser el único protagonista y empezó a convivir con una economía que ensaya una recuperación frágil, con tensiones cambiarias latentes y una restricción externa que volvió a marcar límites.
El programa mostró avances claros, aunque también expuso zonas de desgaste que condicionan el tramo final del mandato.
Live Blog Post
26-12-2025 09:34
El triunfo que busca, y necesita, Javier Milei
El debate por el Presupuesto 2026 ingresó en su tramo decisivo y se transformó en una de las principales prioridades del Gobierno en el cierre del año legislativo. En el Senado, el oficialismo trabaja contrarreloj para asegurar los votos necesarios y evitar modificaciones que obliguen a devolver el proyecto a Diputados. La urgencia no responde solo a la dinámica parlamentaria, sino a la necesidad de consolidar una señal de previsibilidad económica.
En la Casa de Gobierno reconocen que el Presupuesto cumple una función central como carta de presentación ante los mercados financieros y los organismos internacionales. La aprobación del texto es vista como un paso necesario para reforzar la credibilidad del programa económico y sostener el diálogo con el Fondo Monetario Internacional, que sigue de cerca la evolución de las cuentas públicas y el cumplimiento de las metas fiscales.
Live Blog Post
26-12-2025 09:29
Ezequiel Atauche: "Esta sanción va a tener buenas noticias en los mercados"
El senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, dialogó con la prensa previo a la sesión en el Senado y mostró firmeza de que el oficialismo logrará aprobar el Presupuesto 2026.
En ese sentido, fue consultado sobre si el resultado de hoy puede impactar en los mercados y remarcó:
"Los mercados tienen que mirar si hay Presupuesto; me parece que esta sanción va a tener buenas noticias en los mercados".
Sobre ese marco, sostuvo que "El peronismo no quiere que el país avance".
El interminable juicio por YPF volvió a escalar en los tribunales de Nueva York con el anticipo de BurfordCapital de que solicitará que Argentina sea declarada en desacato por incumplir órdenes judiciales vinculadas a la entrega de documentación clave. Pero si bien la de la petrolera es la causa más relevante no es el único juicio que enfrenta el país.
Además de la causa en los tribunales de Nueva York por la irregular expropiación de YPF por parte del kirchnerismo en 2012 existen demandas por la intervención del Indec con Guillermo Moreno que afectaron a bonos soberanos y empresas con rupturas de contratos con el Estado, y otros, cuyo costo potencial estiman en alrededor de US$30.000 millones, lo cual equivale a aproximadamente el 70% de los US$43 mil millones que tiene el Banco Central en reservas.
Además del Presupuesto 2026, el Senado tratará este viernes también el proyecto de ley denominado Principio de Inocencia Fiscal, que permitirá ingresar al sistema bienes que no estén declarados en la economía formal, entre otros puntos centrales.
La iniciativa, que busca inyectar en la economía "los dólares del colchón", fue aprobada con 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones en Diputados.
Más allá de las críticas de la oposición por considerarla una maniobra del oficialismo para beneficiar y "blanquear a los narcos, los evasores y los delincuentes" la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional introduce concretamente modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; y al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
Asimismo, el texto que ahora requiere la aprobación del Senado para convertirse en ley crea un "Régimen simplificado de Ganancias" por el cual, de acuerdo a lo expresado por el gobierno de Javier Milei, los contribuyentes que adhieran quedarían "blindados para siempre".
Live Blog Post
26-12-2025 09:13
La discusión por la AGN también llega al Senado
Patricia Bullrich busca revertir tropiezos y llegar fortalecida a su debut como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Tras haber impulsado el tratamiento de la Reforma Laboral en la Cámara alta y verse obligada a postergar el debate para febrero por falta de votos, la ministra interpretó ese episodio como una derrota política. Por eso, de cara a la sesión de este viernes por el Presupuesto 2026, decidió cerrar filas y evitar cualquier desvío que pueda poner en riesgo un triunfo parlamentario.
Con ese objetivo, la exministra de Seguridad ya hizo saber a propios y ajenos que no habilitará la incorporación de temas ajenos al temario acordado. La advertencia apunta especialmente a su primera sesión al frente del bloque libertario y a la posibilidad de que se intente introducir, por fuera de agenda, la designación de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), como ocurrió recientemente en Diputados.
Live Blog Post
26-12-2025 09:07
Redes de U24: Sigue el debate por el libro que Milei le regaló a su Gabinete
El libro de Walter Block que el presidente les regaló a sus ministros sigue despertando polémica y generando fuertes reacciones.
La obra fue escrita hace medio siglo por un pensador libertario y vuelve a circular con fuerza en el contexto político actual.
En sus páginas se reivindica la labor de figuras controvertidas como prostitutas, cafishos, narcotraficantes y extorsionadores, un enfoque que provoca rechazo y debate.
Embed - El libro libertario que incomoda y vuelve al centro del debate
Javier Milei ya cumplió 2 años en el gobierno de la Argentina pero aún no envió el pliego de Santiago Bausili para formalizarlo como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este olvido o dilación o negación provoca comentarios que puso en negro sobre blanco Topo Rodríguez (PJ / Consenso Federal), al preguntarse qué está ocurriendo.
Bausili fue elogiado en varias oportunidades por Javier Milei pero sigue estando "En Comisión" como titular del BCRA cuando, muy probablemente, La Libertad Avanza podría conseguir los votos necesarios para confirmarlo en el cargo. Quizás esto le concedería a la economía argentina más sensación de estabilidad que otras acciones mucho más controvertidas que ensayan Milei y su equipo.
Rodríguez señala, sin ir muy lejos, que Milei logró formalizar designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) pero no planteó tan siquiera la posibilidad de efectivizar a Bausili al frente del BCRA, y esto sí que le provoca 'ruidos' a muchos.
Otro dolor de cabeza para Javier Milei: Nueva interna con Victoria Villarruel
A pocos días del cierre del año, la tensión interna en la cúpula del poder volvió a quedar expuesta. En este caso, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, expresó su incomodidad por la situación financiera del legislativo que conduce y dejó mensajes que fueron leídos como un pase de factura hacia el Ejecutivo nacional.
Tras una actividad institucional en el Congreso, la titular de la Cámara Alta hizo público su reclamo por la falta de recursos y explicó el escenario con una frase contundente: “A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”.
En ese marco, profundizó su cuestionamiento al detallar irregularidades en la asignación presupuestaria.“No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, sostuvo ante periodistas acreditados, marcando una comparación directa con la otra Cámara.
A raíz de ello, Nicolás "Nicky" Márquez, biógrafo de Milei, criticó en las últimas horas a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien calificó de "ballena angurrienta" y le pidió que deje de "contratar villeros marginales" en el Senado. Por su parte, la líder de la Cámara alta le respondió acusándolo de que "por una limosna" llena "de odio las redes" y agregó: "No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio".
"Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de los que estos lúmpenes valen", escribió Márquez en su cuenta de X el escritor.
Márquez se refería a un tuit que contenía una declaración de Villarruel en la que ella afirmaba que las arcas senatoriales entrarían en rojo si el Poder Ejecutivo no actualizaba las partidas para su funcionamiento.
El Senado de la Nación tendrá este viernes una sesión extraordinaria en la que el oficialismo buscará aprobar el proyecto de Presupuesto 2026, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La sesión está convocada para las 12 y además se prevé el tratamiento de la denominada ley de Inocencia Fiscal.
El Gobierno de Javier Milei tiene como prioridad sancionar el Presupuesto, que de aprobarse sería el primero de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).
El bloque oficialista, que preside Patricia Bullrich, tendría asegurado más de 45 votos para la aprobación en general del proyecto, pero hay incertidumbre respecto de qué puede pasar con el artículo 30 sobre el financiamiento docente y de la ciencia que empezó a recibir objeciones desde la Unión Cívica Radical y otros sectores de la denominada oposición dialoguista.
De acuerdo al diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán, al finalizar el brindis de fin de año en el Salón Blanco, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la necesidad de avanzar en una reforma laboral y consideró clave el Presupuesto 2026 en el Senado para dar previsibilidad a la economía argentina. El dato es importante por las novedades sobre el bloque Convicción Federal, que representa a varios gobernadores, incluyendo a Jaldo.
De todos modos, la agencia Noticias Argentinas afirma que el bloque peronista Convicción Federal votarían en general el Presupuesto 2026 aunque no acompañarían el artículo 30 en el Capítulo II, que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.
Deja tu comentario